Το ψυχολογικό θρίλερ με 2 στρατιώτες, "The Wall – Ο Τοίχος" έρχεται 18 Μαΐου 2017 στην Ελλάδα

Με ενδιαφέρον αναμένουν οι σινεφίλ την ταινία «The Wall – Ο Τοίχος» σε σκηνοθεσία του Νταγκ Λάιμαν, η οποία θα βγει στην Ελλάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 σε διανομή της Seven Films.

Πρωταγωνιστεί ο 27χρονος Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, ο οποίος κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα β΄ανδρικού ρόλου για το εξαιρετικό φιλμ του Τομ Φορντ «Νυκτόβια Πλάσματα» και ο 40χρονος Τζον Σίνα, ο οποίος είναι επαγγελματίας παλαιστής, ράπερ και ηθοποιός και τον είχαμε δει σε ένα σύντομο ρόλο στο «Trainwreck - Κατακούτελα» με την Έιμι Σούμερ.

Διάρκεια: 81 λεπτά

«… Υπήρχαν παρόμοιοι μύθοι Ιρακινών ελεύθερων σκοπευτών. Ο πιο διάσημος ήταν ο «Τζούμπα» των Σουνιτών ανταρτών, του οποίου τα κατορθώματα κυκλοφόρησαν σε αναρίθμητα βίντεο από το 2005 έως το 2007. Κάποιοι κρατούσαν σκορ, απέδιδαν εκατοντάδες δολοφονίες στο σκοπευτή κι αρχεία της περιόδου υποδεικνύουν ότι επηρέασε βαθιά τα αμερικανικά στρατεύματα» - Άνταμ Τέιλορ, The Washington Post, 22 Ιανουαρίου 2015.

Σύνοψη

Ο «Τοίχος» είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που ακολουθεί δύο στρατιώτες καθηλωμένους από έναν Ιρακινό ελεύθερο σκοπευτή πίσω από έναν τοίχο που καταρρέει. Η δύναμη και το πνεύμα τους δοκιμάζονται όσο παλεύουν να παραμείνουν ζωντανοί και να εντοπίσουν την απειλή. Σε σκηνοθεσία του Νταγκ Λάιμαν (Mr. & Mrs. Smith, The Bourne Identity, Edge of Tomorrow), στον «Τοίχο» πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Άαρον Τέιλορ Τζόνσον (Νυκτόβια Πλάσματα, Kick-Ass, Αγριότητα, Godzilla, Εκδικητές: Η εποχή του Ούλτρον, Άννα Καρένινα) κι o παλαιστής της WWE Τζον Σίνα. Το σενάριο υπογράφει ο πρωτοεμφανιζόμενος Ντουέιν Γουόρελ.

Ο σκηνοθέτης Νταγκ Λάιμαν αναφέρει τα εξής: Ο τοίχος για μένα είναι ένα τεταμένο θρίλερ, αλλά ταυτόχρονα και μια ενδιαφέρουσα εξερεύνηση του τρόπου που λειτουργεί πραγματικά ο πόλεμος- άγνωστοι σκοτώνουν αγνώστους, στην περίπτωση μας ένας Αμερικανός στρατιώτης βρίσκεται στο στόχαστρο ενός Ιρακινού ελεύθερου σκοπευτή. Αυτοί οι άνθρωποι δε γνωρίζονται μεταξύ τους, βρέθηκαν σ’ αυτή τη θέση και θέλουν απλά να επιβιώσουν. Είναι η εκδοχή μου μιας πολεμικής ταινίας. Δεν υπάρχει πολιτική στην ταινία γιατί δε λειτουργεί έτσι ο πόλεμος.

Μπορεί να έχεις τις απόψεις σου όταν κάθεσαι άνετα στη Νέα Υόρκη, αλλά όταν βρίσκεσαι στο Ιράκ και κάποιος προσπαθεί να σε σκοτώσει, είναι αυτόματα ο εχθρός και θα κάνεις τα πάντα για να επιβιώσεις. Έχει πολύ απλά και καθαρά στοιχεία που μου θυμίζουν τις αγαπημένες μου πολεμικές ταινίες. Το να φέρω κάποιον στο χείλος της επιβίωσης με ιντρίγκαρε πάντα, από την εποχή του «Χωρίς ταυτότητα» ακόμη. Πάντα έβαζα τον Τζέισον Μπορν σε μια κατάσταση όπου τα πάντα έδειχναν εναντίον του και η πρόκληση έπειτα ήταν να βρούμε τρόπο να τον βγάλουμε από αυτή την κατάσταση. Είναι καθοριστικές στιγμές για τους χαρακτήρες.

Τα γυρίσματα διήρκησαν 14 μέρες στο Λάνκαστερ, στην έρημο του Λος Άντζελες, το οποίο οι παραγωγοί βρήκαν ιδιαίτερα κωμικό γιατί όπως αναφέρει ένας από αυτούς «Αφού οργώσαμε ολόκληρο τον κόσμο για την τοποθεσία καταλήξαμε να κάνουμε τα γυρίσματα στην αυλή μας». Σύμφωνα με το στρατιωτικό σύμβουλο της παραγωγής Νίκολας Ίρβινγκ, αυτή η τοποθεσία μοιάζει απίστευτα στο Ιράκ.

Ο 52χρονος Λάιμαν από τη Νέα Υόρκη έκανε το 2000 την παραγωγή και σκηνοθέτησε το «Χωρίς ταυτότητα - The Bourne Identit»), ενώ ακολούθησαν πέντε σίκουελ (στα οποία παρέμεινε ως παραγωγός). Ο Λάιμαν εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη μεταφορά του μυθιστορήματος από το συγγραφέα Ρόμπερτ Λάντλαμ αφού πέταξε σε ένα απομακρυσμένο αεροδρόμιο στα βουνά Τέτον για να τον συναντήσει.

Οι ταινίες του Λάιμαν τον μετέφεραν σε πολύ απαιτητικές τοποθεσίες όπως η Βαγδάτη σε εμπόλεμη κατάσταση για το Παιχνίδια συνωμοσίας του 2010 και η Αίγυπτος για το Jumper.

Επίσης βρέθηκε στην Αϊτή μετά το σεισμό για το βίντεο We Are the World.

Φιλμογραφία

The Wall - Ο Τοίχος (2017)

Edge of Tomorrow - Στα Ορια του Αύριο (2014)

Fair Game - Παιχνίδια Συνωμοσίας (2010)

Jumper (2008)

Mr. & Mrs. Smith (2005)

The Bourne Identity - Χωρίς Ταυτότητα (2002)

Go (1999)

Swingers - Αδιόρθωτοι Γλεντζέδες (1996).

*Την ταινία "Ο Τοίχος" που στις ΗΠΑ άρχισε να προβάλλεται από 12/5, ενδεχομένως να την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ