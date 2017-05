Πάτρα: Συναυλία από την Πολυφωνική Χορωδία για τη γιορτή της μητέρας

Με αφορμή τον εορτασμό της ΜΗΤΕΡΑΣ, η ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ οργανώνει συναυλία της ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ και της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ του Οργανισμού, την προσεχή Τετάρτη 10 Μαΐου, με τη συνεργασία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:



"Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 8 το βράδυ [ακριβώς] και θα έχει σαν άξονα την αναφορά της μουσικής στη ΜΗΤΕΡΑ, μέσα από τα έργα που τα τμήματα θα ερμηνεύσουν.

Συγκεκριμένα η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ που θα ανοίξει και το πρόγραμμα της συναυλίας θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’Ν΄ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΛΑΓΑ’’, Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ, μουσική: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ‘’COLD SNAP’’, Στίχοι: CRAIG CLAAR, μουσική: MARK HAYES, ‘’ΓΟΡΓΟΝΑ’’, Στίχοι: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μουσική: ΜΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ, ‘’ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ’’, Στίχοι και μουσική: ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ‘’Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ’’, Στίχοι και μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ & ‘’ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΤΑ’’, μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ (cd «Ο Τεμπέλης Δράκος»). Πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά. Βοηθός Διεύθυνσης: Ελένη Μουζάκη. Τη χορωδία θα διευθύνει η Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου.

Αμέσως μετά θα παρουσιαστεί η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, που θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’BELIEVE’’, LIN MARSH, ‘’ALL YOU NEED IS LOVE’’, JOHN LENNON- PAUL McCARTNEY, ‘’ΜΥΡΤΙΑ’’, Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ‘’ΑΛΦΑΒΗΤΟ’’, Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ, μουσική: ΧΑΡΗΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ και το ‘’ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ’’, από την παιδική Όπερα ‘’Μαγικό βιολί’’ σε μουσική του ΝΙΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ. Πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά. Κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος. Τη χορωδία θα διευθύνει η Αρετούσα Νικολοπούλου.

Το πρόγραμμα θα κλείσει η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ με το εξής πρόγραμμα: ‘’A LITTLE JAZZ MASS’’ Kyrie- Gloria, BOB CHILCOTT, ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, από το Μιούζικαλ: ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, Στίχοι: ARTHUR FREED, μουσική: NACIO HERB BROWN, επεξεργασία: MARK HAYES, ‘’ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ’’, Στίχοι: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΛΕΝΗΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ‘’ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΤΖΙΑ’’, Στίχοι: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ και ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ’’, Στίχοι: ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ, μουσική: ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ, Επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ. Πιάνο: Αλμπένα Πενκόβα. Κιθάρα: Χρήστος Τσαιλάκης, Νυκτά Έγχορδα: Γιώργος Παπαγεωργίου. Κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος. Τη χορωδία θα διευθύνει η Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου.

Την παρουσίαση του προγράμματος έχει επιμεληθεί η Αθανασία Παπασταύρου, γραμματέας της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ".

Είσοδος με προσκλήσεις. Πληροφορίες: γραφεία του Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 και 2610279679, www.polyphonikipatras.gr