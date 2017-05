Πάτρα: Το πρόγραμμα του 1ο Φεστιβάλ Active Children – Δραστήρια παιδιά, για το Σάββατο

Ξεκινά το Σάββατο 6 Μάη, στην Αγορά Αργύρη, το 1ο Φεστιβάλ Active Children – Δραστήρια παιδιά - Πάτρα 2017, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, με ώρες λειτουργίας 10πμ έως 9μμ και με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, πέρα από το εκθεσιακό μέρος, περιλαμβάνει και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, για όλα τα παιδιά με το εξής πρόγραμμα:

10.00 π.μ. Έναρξη λειτουργίας έκθεσης

11.00 π.μ. Αίθουσα Συνεδρίων. Πολυφωνική Χορωδία: Θεατρικό εργαστήρι, Θεατρικό παιχνίδι που μπορούν να μετάσχουν όλα τα παιδιά που θα βρίσκονται στο χώρο μέχρι ώρα 13.00. Υπεύθυνη η διευθύντρια του τμήματος, Αθηνά Καλλιμάνη.

12.00 Επίδειξη, για δύο ώρες, του παιχνιδιού νόησης και στρατηγικής Stratego από την ομάδα Πάτρας

12.30μ Διάδρομοι περιμέτρου: Juniorsevents «Γυμναζόμαστε – τεντωνόμαστε» Πρόγραμμα γυμναστικής ειδικά για παιδιά επί μια ώρα με ασκήσεις ευελιξίας, τούμπες, κατακόρυφο κ.α.

13.00 Αίθουσα 1: Σχολές Ωμέγα και Λέσχη Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου/ Δυτικής Ελλάδος Παρουσίαση προγράμματος διατροφής για παιδιά «Ουράνιο Τόξο»

13.30 Αίθουσα 3: Ξένοιαστος κόσμος Επίδειξη: Badminton. Είναι ένα διασκεδαστικό άθλημα ρακέτας κατάλληλο για μικρά παιδιά που καλλιεργεί τις φυσικές και συναρμοστικές ικανότητες τους. Μοιάζει με το τένις και το βόλεϊ. Στην Πάτρα υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι που το καλλιεργούν. Θα γίνει για μια ώρα επίδειξη από μικρούς αθλητές ενώ θα συμμετάσχουν και μικρά παιδιά.

14.00 Αίθουσα 5: Παιδαγωγικό Τμήμα Σχολών Ωμέγα: Εισαγωγή στην μουσική μέσω μουσικοκινητικών παιχνιδιών, ομαδικά παιχνίδια θεατρικού περιεχομένου, κινητικά παιχνίδια.

17.30 Διάδρομοι περιμέτρου: Juniorsevents : Οι αγαπημένοι ήρωες και mascot θα περιφέρονται στο χώρο, για μια ώρα και θα φωτογραφίζονται με τα παιδιά! Η Έλσα και η Άννα από το frozen, ο batman, minion, θα χορεύουν με τα παιδιά και θα παίζουν μαζί τους!!!

Επίσης show από τους ήρωες! Η Έλσα και η Άννα θα τραγουδήσουν γνωστά τραγούδια από την ομώνυμη ταινία ενώ ο Batman θα δείξει τα κόλπα του και τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες!

17.30 Αίθουσα 1: Juniorsevents - Face Painting- Μακιγιάζ προσώπου ή χεριών από επαγγελματίες, με ειδικά χρώματα για παιδιά

18.00 Αίθουσα 5: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων- Γνωριμία με το 2ο Σύστημα Πατρών

18.30 Αίθριο ή αίθουσα 3: Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι», παρουσίαση του παραμυθιού « Ο Γουργούρης» της Τασούλας Επτακοίλη. Θα ακολουθήσει αφήγηση του παραμυθιού για παιδιά από το Κέντρο Μελέτης «Ξένια-στος Κόσμος», την οποία θα διοργανώσουν οι: Ξένια Αθανασοπούλου, Αγγελική Καλλιάνου και Ελένη Λαδά.

19:00 Αίθουσα συνεδρίων: Ένωση Γυναικών Πάτρας, εκδήλωση για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Η Πολυφωνική

Ειδικότερα 11.00- 13.00 το πρωί το Θεατρικό Εργαστήρι του Καλλιτεχνικού Οργανισμού της Πολυφωνικής (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη), διοργανώνει διαδραστική εκδήλωση, με θέμα: ‘’Τα μυστικά των λέξεων ευαισθητοποιούν τη ματιά μας και κινητοποιούν το σώμα μας’’. Οι μικροί φίλου του θεατρικού εργαστηρίου θα συναντηθούν με τα παιδιά που θα βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης διδάσκοντας και διδασκόμενα.

Παράλληλα θα διανέμονται από εκθεσιακό χώρο των διαδρόμων, έντυπα που θα αφορούν στη δραστηριότητα των 10 τμημάτων της Πολυφωνικής ενώ θα προβάλλονται παράλληλα video από συναυλίες των τμημάτων της.

Παρουσίαση βιβλίου

Το βιβλιοπωλείο «Το Δόντι» του Ανδρέα Τσιλίρα και οι εκδόσεις Πατάκη θα παρουσιάσουν σε εκδήλωση το παραμύθι της Τασούλας Επτακοίλη με τίτλο «Ο Γουργούρης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12 και Ζαίμη, στην Πάτρα) το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στις 18.30 το απόγευμα. Για το βιβλίο θα μιλήσει η δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Αλεξάνδρα Παναγοπούλου.

Θα ακολουθήσει αφήγηση του παραμυθιού για παιδιά από το Κέντρο Μελέτης «Ξένοιαστος Κόσμος», την οποία θα διοργανώσουν οι: Ξένια Αθανασοπούλου, Αγγελική Καλλιάνου και Ελένη Λαδά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διήμερου φεστιβάλ «Active Children» που φιλοξενείται στην Αγορά Αργύρη και στο οποίο το «Δόντι» θα συμμετάσχει με ένα περίπτερο γεμάτο παραμύθια καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου 6 & 7/5 (10.00 - 21.00).

Ο «Γουργούρης» είναι ένας γάτος που ζει σε ένα διαμέρισμα στη μεγάλη πόλη. Υπάρχει κι ένα σκυλάκι που γεννήθηκε σε ένα χωριό ψηλά στο βουνό, με το οποίο τους χωρίζουν πολλά, αλλά τους ενώνει κάτι που ούτε άνθρωπος ή ζώο μπορεί να φανταστεί. Το παραμύθι αφηγείται την ιστορία τους. Μια ιστορία για την αγάπη που ποτέ δε χάνεται. Για την ανθρωπιά και την απανθρωπιά -ανθρώπων και ζώων. Και για το πόσο ωραίο είναι να είσαι διαφορετικός. Την εικονογράφηση του βιβλίου έχει κάνει ο Τόμεκ Γιοβάνης.

Η Τασούλα Επτακοίλη έχει γεννηθεί το 1968 στη Σάμο και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά από τη διδασκαλία (ευτυχώς) προτίμησε τη δημοσιογραφία. Από το 2003 γράφει στην εφημερίδα «Καθημερινή» ενώ επί δεκαπέντε χρόνια ήταν παραγωγός του Μελωδία FM 99,2. Ζει μόνιμα στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε το 2016 το 1ο της βιβλίο με τίτλο «Το άλλο μου ολόκληρο» που επίσης είχε παρουσιαστεί στην Πάτρα από το «Δόντι».

Η ΕΓΥΠΑ

«Γιατί αν γλυτώσει το παιδί… υπάρχει ελπίδα…»

Εκδήλωση για το Βullying με το πιο έγκριτο πάνελ

Μπορεί να συμβεί σε κάθε παιδί. Στέρησε ζωές. Συμβαίνει όλο και πιο συχνά, παίρνοντας ανησυχητικές διαστάσεις.

Στο πλαίσιο του διήμερου Φεστιβάλ Activechildren- Δραστήρια παιδιά- Πάτρα 2017, η Ένωση Γυναικών Πάτρας, με κοινωνική ευαισθησία, πραγματοποιεί εκδήλωση για το Σχολικό Εκφοβισμό – Βullying, το Σάββατο 6 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ. στην Αγορά Αργύρη, όπου οι πλέον ειδικοί έρχονται να μιλήσουν για μια μεγάλη και σύγχρονη μάστιγα.

Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη των Βαγγέλη Γιακουμάκη και Άλεξ Μεχισβίλι που έχασαν τη ζωή τους από το Bullying.

Ο ιδιωτικός ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Τσούκαλης μιλά για τον σχολικό εκφοβισμό, τη μάστιγα των τελευταίων χρόνων. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετέχουν ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής και οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΑΣΥ, η πρόεδρος των Ελλήνων Εγκληματολόγων κα Ερασμία Μπίτσικα, η κα Αλεξάνδρα Κατσούλη Νοσηλεύτρια Ψυχ. Υγείας, Ψυχολόγος και Εγκληματολόγος (MSc), η κα Θεώνη Σπαθή Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακούς τίτλους στον τομέα της Επιστήμης του Εγκλήματος (MSc in Crime Science – University College London) και στις Επιστημονικές Μεθόδους Έρευνας και Στατιστικής Ανάλυσης Εγκλημάτων (MSc in Forensic Science and Criminal Justice – University of Leicester), η κα Παναγιώτα Μακρυσοπούλου εκπαιδευτικός και εγκληματολόγος και η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας κα Άννα Μαρία Ρογδάκη.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η γνωστή δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου.