Πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες κάνει το ρομαντικό φιλμ φαντασίας «Fallen – Άγγελοι»

To ρομαντικό φιλμ φαντασίας με τίτλο «Fallen – Άγγελοι» που έχει βασιστεί στο ομώνυμο best seller βιβλίο της Λόρεν Κέιτ (κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός) θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 σε διανομή της Seven Films και της Spentzos Film και πιθανόν να το δούμε και στην Πάτρα.

Η ταινία «Άγγελοι» είναι η ιστορία της Λουσίντα «Λους» Πράις, μιας δυναμικής 17χρονης που ζει μια συνηθισμένη ζωή έως ότου κατηγορηθεί για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Εξορισμένη στο αναμορφωτήριο Σουόρντ εντ Κρος, η Λους αισθάνεται μια περίεργη σύνδεση με τους δυο νεαρούς άντρες που τη φλερτάρουν.

Απομονωμένη και στοιχειωμένη από περίεργα οράματα, ανακαλύπτει σιγά σιγά τα μυστικά του παρελθόντος κι ότι εκείνοι είναι έκπτωτοι άγγελοι, που ανταγωνίζονται επί αιώνες για την αγάπη της. Η Λους πρέπει να αποφασίσει που βρίσκεται η καρδιά της όσο ο παράδεισος αντιτάσσεται στην κόλαση σε μια επική μάχη για την αληθινή αγάπη.

Το φιλμ που έχει ήδη προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 1η Σεπτεμβρίου 2017 θα κάνει πρεμιέρα στη Βόρειο Αμερική φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Σκοτ Χικς από την Αδελαίδα της Αυστραλίας, δημιουργού του βραβευμένου φιλμ «Shine, ο Σολίστας» για το οποίο είχε κερδίσει Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου ο Τζέφρι Ρας.

Όπως αναφέρει σε σημείωμα του ο 64χρονος Σκοτ Χικς, «για τον κόσμο των “Αγγέλων”, βασικός μου στόχος ήταν να συνδέσω το κοινό με την ένταση του ερωτικού τριγώνου που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορίας. Ήθελα να δημιουργήσω ισχυρές βάσεις για να μεταφερθεί το κοινό σε έναν απίστευτο κόσμο περασμένων ζωών συγκλονισμένων από τιτάνιες μάχες και μιας ιστορίας αγάπης σε μυθολογική κλίμακα.

Η πρόκληση ήταν να δημιουργήσω το σκοτεινό κι ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Σουόρντ εντ Κρος, όπου οι νεαροί έγκλειστοι είναι τελείως αποκομμένοι από τον κόσμο και την τεχνολογία. Ένοιωθα ότι οι σκιές που στοιχειώνουν τη Λους έπρεπε να δίνουν την αίσθηση μιας νέας μορφής ζωής, σαν μαύρες φλόγες στις άκρες του υποσυνείδητου της.

Αυτό είχε πολλές απαιτήσεις στο σχεδιασμό και την κινηματογράφηση που θα μεγάλωναν όσο πλησιάζαμε στο τέλος και την μάχη των αγγέλων για επικράτηση. Μαζί με τις άλλες «μαύρες τέχνες» του σινεμά- μακιγιάζ, μαλλιά, κοστούμια- έπρεπε ο κόσμος αυτός να είναι αληθοφανής αλλά ταυτόχρονα ελκυστικός στο σύγχρονο κοινό.

Το κάστινγκ, όπως πάντα, ήταν κρίσιμο. Η αναγνώριση των νέων ταλέντων που θα μπορούσαν με τη χημεία τους να μας τραβήξουν στον εσωτερικό τους κόσμο.

Ήταν αδιάσειστη πεποίθηση μου ότι το πιο σημαντικό απ’ όλα ήταν οι ερμηνείες των νεαρών πρωταγωνιστών. Μέσω αυτών έπρεπε να γίνει η συναισθηματική σύνδεση με το κοινό. Χωρίς αυτές η φωτογραφία, τα οπτικά εφέ θα ήταν απλά στολίδια.

Ήταν ζωτικής σημασίας να μπορεί το κοινό να ταυτιστεί με τη Λους. Αποκομμένη από φίλους και συγγενείς, μέσα σε ένα περίεργο νέο κόσμο ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα. Παλεύει να κρύψει τις αδυναμίες της, η φύση της ολόκληρη αντιπροσωπεύει την εφηβεία, στην οποία όλες οι δυσκολίες της ζωής βιώνονται για πρώτη φορά.

Η άμεση έλξη της Λους για τον Καμ είναι κατανοητή καθώς εκείνος είναι ευγενικός μαζί της όσο κανείς στο Σουόρντ εντ Κρος. Το σκοτεινό του βλέμμα υποννοεί μια πολυπλοκότητα που η Λους θα ανακαλύψει σύντομα. Η Λους αισθάνεται πιο κοντά στο Ντάνιελ, αλλά η απόρριψη του την μπερδεύει. Στόχος μου ήταν να εμποτίσω την ταινία με ερωτισμό, με την υπόνοια που υπάρχει σε κάθε ματιά, κάθε χειρονομία. Ήθελα να δημιουργήσω μια τεταμένη ατμόσφαιρα κατάλληλη για την ένταση της πρώτης αγάπης της Λους.

Στην καρδιά της ταινίας βρίσκεται η σπουδαιότερη από τις κινηματογραφικές εμπειρίες: μια διαχρονική ιστορία πάθους, σύγκρουσης και πάνω απ’όλα αγάπης».

Οι «Άγγελοι» εκδόθηκαν το 2009 από την πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα Λόρεν Κέιτ κι έφτασαν σύντομα στη λίστα των best seller των New York Times.

Ακολούθησαν 3 σίκουελ κι ένα πρίκουελ. Έως σήμερα τα μυθιστορήματα έχουν πουλήσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα σε 30 χώρες ανά τον κόσμο.

«Η Λους και ο Ντάνιελ δημιούργησαν μια παγκόσμια κοινότητα θαυμαστών. Αυτή η ταινία είναι ένα ερωτικό γράμμα προς αυτούς», αναφέρει η συγγραφέας.

Η Λόρεν Κέιτ εμπνεύστηκε από το ρομαντισμό των ιστοριών για τους αγγέλους που αφήνουν τη θέση τους στον παράδεισο για την αγάπη μιας γυναίκας, όπως εμφανίζονται στη Γένεση.

Ο σκηνοθέτης Σκοτ Χικς εκτός από το «Shine», έχει γυρίσει τα φιλμ «Hearts in Atlantis» που βασίστηκε στο βιβλίο του Stephen King και «The Lucky one» που στηρίχτηκε στη νουβέλα του Nicholas Sparks. Έχει κάνει και την όμορφη ταινία που προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας το 1999, «Χιόνι πάνω στους κέδρους» με τον Ίθαν Χοκ.

Στο φιλμ "Άγγελοι" παίζουν οι: Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Juliet Aubrey, David Schaal και Hermione Corfield.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ