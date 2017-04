Ο Ρέντφορντ με κείμενο του στην The Washington Post συγκρίνει τον Τραμπ με τον Νίξον

Μεγάλη δημοσιότητα και δικαιολογημένα πήρε το κείμενο που έγραψε για την Αμερικανική εφημερίδα The Washington Post, ο 80χρονος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και έντονα πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ο τίτλος του καλογραμμένου άρθρου ήταν «45 Years After Watergate, the Truth Is Again in Danger – 45 χρόνια μετά το σκάνδαλο Γουότεργκέιτ, η αλήθεια είναι και πάλι σε κίνδυνο». Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργός κινηματογραφικά, συγκρίνει ούτε λίγο ούτε πολύ μέσα από το κείμενο του, το νέο Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την στάση του απέναντι στους δημοσιογράφους που είναι εχθρική, με την αντίστοιχη συμπεριφορά του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος οδηγήθηκε στην παραίτηση τον Αύγουστο του 1974 μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate που παραμένει το μεγαλύτερο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Αμερικής.

Ο Ρέντφορντ που δεν έχει κρύψει την συμπάθεια του προς τους Δημοκρατικούς, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ με τις επιθέσεις του προς τα Μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους έχει ξεπεράσει τον Νίξον οδηγώντας την κατάσταση σε νέα επικίνδυνα ύψη!

Ο αγαπητός Αμερικανός καλλιτέχνης έγραψε το άρθρο, με αφορμή τα 45 χρόνια που πέρασαν από τότε που οι δύο δημοσιογράφοι της The Washington Post Καρλ Μπερνστάιν και Μπομπ Γούντγουορντ ξεκίνησαν την ενδελεχή έρευνα τους που δυόμιση χρόνια αργότερα οδήγησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στην παραίτηση. Ο Νίξον στο μεταξύ είχε προσπαθήσει να καλύψει το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ χρησιμοποιώντας τη δύναμη που του έδινε το Προεδρικό αξίωμα. Τελικά όμως η δύναμη της αλήθειας δεν νικήθηκε ενώ το αξιέπαινο στοιχείο είναι πως υψηλά ιστάμενοι Αμερικανοί τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί συνεργάστηκαν μπροστά στο εθνικό καθήκον αφήνοντας την αλήθεια να λάμψει.

Την θρυλική αυτή δημοσιογραφική έρευνα και επιτυχία (έκτοτε το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι γεγονός πως απέκτησε ένα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο) ο ηθοποιός Robert Redford την έκανε και ταινία. Πήρε τα δικαιώματα του βιβλίου των δύο δημοσιογράφων και ως παραγωγός και πρωταγωνιστής, με σκηνοθέτη τον Άλαν Τζέι Πάκουλα και συμπρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφμαν γύρισε την ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου – All the Presidents Men» υποδυόμενος τον δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ της «Washington Post», που αποκάλυψε το σκάνδαλο. Το φιλμ τιμήθηκε με 4 Όσκαρ στην απονομή του 1977. Ο ίδιος ανέφερε στο κείμενο του ότι πάντα πίστευε ότι η συγκεκριμένη ταινία είχε μ’ ένα τρόπο να κάνει και με τη βία καθώς οι λέξεις της γραφομηχανής έμοιαζαν σαν σφαίρες!

Ο 80χρονος ηθοποιός υπογράμμισε με έμφαση ότι για να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία, τότε όπως και τώρα, είναι σημαντικό ο Τύπος να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος. «Αν ο Πρόεδρος Τραμπ όταν μιλάει είναι σαν να βρίσκεται σε “διαρκή πόλεμο” με τα Μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους χαρακτηρίζοντας τους ως τους “πιο ανέντιμους ανθρώπους στη γη”, τότε η γλώσσα αυτή θυμίζει πολύ τις ψευδείς κατηγορίες της κυβέρνησης Νίξον για “άθλια” δημοσιογραφία», έγραψε ο Redford, προσθέτοντας τη δήλωση του πρώην νομικού συμβούλου του Νίξον, Τζον Ντιν που είχε τότε πει: «Η αλήθεια έρχεται πάντα στο φως».

Το κείμενο του Robert Redford έγινε θέμα σε μεγάλα Μέσα ενημέρωσης όπως η Αγγλική εφημερίδα The Guardian ενώ και στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε με πρωτοσέλιδη μάλιστα υπόμνηση στην εφημερίδα «Η Αυγή».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ