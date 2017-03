Επιστρέφει κινηματογραφικά η Λάρα Κροφτ – Θα την υποδυθεί η Αλίσια Βικάντερ –ΔΕΙΤΕ τις πρώτες φωτογραφίες

Σ’ ένα περίπου χρόνο από σήμερα, στις 15 Μαρτίου 2018, αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα ταινία «Tomb Raider» (θα προβληθεί και τρισδιάστατη) με την δημοφιλή ηρωίδα Λάρα Κροφτ που πρωτογνωρίσαμε μέσα από την δυναμική ερμηνεία της Αντζελίνα Τζολί.

Στο ολοκαίνουριο φιλμ την ατρόμητη ηρωίδα ανέλαβε να ενσαρκώσει η 29χρονη Σουηδή στην καταγωγή σταρ Αλίσια Βικάντερ, η οποία μάλιστα πέρυσι κέρδισε και το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το φιλμ «Το Κορίτσι από τη Δανία».

Η σκηνοθεσία στο νέο «Tomb Raider» είναι του Ρορ Ούθαγκ.

Πρωταγωνιστούν: Αλίσια Βικάντερ, Ντόμινικ Γουέστ, Γουόλτον Γκόγκινς, Ντάνιελ Γου.

Η ταινία θα βγει στην Ελλάδα σε διανομή της Tanweer.

Η Λάρα Κροφτ είναι η ατίθαση κόρη ενός εκκεντρικού εξερευνητή, ο οποίος εξαφανίστηκε, όταν εκείνη ήταν ακόμα στην εφηβεία. Στα 21 της πια, χωρίς κάποιο ουσιαστικό νόημα ή σκοπό στη ζωή της, η Λάρα περνάει τις μέρες της διασχίζοντας τους δρόμους του Ανατολικού Λονδίνου με το ποδήλατο της, ως ταχυμεταφορέας.

Το νοίκι βγαίνει με δυσκολία, όπως άλλωστε και τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, τα οποία συνήθως δεν παρακολουθεί. Αποφασισμένη να χαράξει τη δική της πορεία, αρνείται τα σκήπτρα της παγκόσμιας αυτοκρατορίας του πατέρας της με το ίδιο πάθος που αρνείται να αποδεχθεί τον θάνατό του. Θέλοντας να αντιμετωπίσει τα γεγονότα και να προχωρήσει στη ζωή της, επτά χρόνια μετά την εξαφάνιση του, η Λάρα θα προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο που περιβάλλει το θάνατό του.

Πηγαίνοντας ενάντια στην τελευταία του επιθυμία, αφήνει ό,τι ήξερε πίσω της και ξεκινάει για τον τελευταίο γνωστό προορισμό του πατέρα της: έναν τύμβο σε ένα μυθικό νησί που μπορεί να βρίσκεται στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Η αποστολή της όμως, δεν θα είναι εύκολη. Και μόνο η μετάβαση στο νησί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Το διακύβευμα για την Λάρα είναι τεράστιο, καθώς – ενάντια σε κάθε πιθανότητα και με μοναδικό όπλο το πολυμήχανο μυαλό της, την τυφλή πίστη της και το ατίθασο πνεύμα της – θα πρέπει να μάθει να ξεπερνά τα όριά της, ταξιδεύοντας προς το άγνωστο.

Αν καταφέρει να επιζήσει της επικίνδυνης αυτής περιπέτειας, τότε ίσως ανοιχτεί μπροστά της μια νέα ζωή, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του tomb raider.

Η ταινία «Tomb Raider» είναι η ιστορία που θα μας γνωρίσει μια νεαρή και αποφασιστική Λάρα Κροφτ, λίγο πριν γίνει μια παγκόσμια ηρωίδα. Στην ταινία πρωταγωνιστεί όπως προείπαμε, η βραβευμένη με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ («Ex Machina», «The Danish Girl»), υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρορ Ούθαγκ («The Wave»), και σε παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ Γκράχαμ Κινγκ («The Departed»). Η έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας συνέπεσε με την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του δημοφιλούς videogame από τις Square Enix, Crystal Dynamics και Eidos Montreal. Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Ντόμινικ Γουέστ («Money Monster», «300»), Γουόλτον Γκόγκινς («The Hateful Eight», «Django Unchained») και Ντάνιελ Γου («Into the Badlands» του AMC).

Τα γυρίσματα της ταινίας γίνονται στη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σενάριο της Τζενίβα Ρόμπερτσον-Ντουόρετ.

Η διεύθυνση φωτογραφίας του «Tomb Raider» είναι του Τζορτζ Ρίτσμοντ («Mission: Impossible – Rogue Nation»), η καλλιτεχνική διεύθυνση του Γκάρι Φρίμαν («Maleficent»), το μοντάζ του υποψήφιου για Όσκαρ Στιούαρτ Μπερντ («Skyfall», «Gorillas in the Mist») και τα κοστούμια του Τιμ Γουόνσικ («Guardians of the Galaxy», «Captain America: The Winter Soldier»).

Η ταινία «Tomb Raider» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Μαρτίου 2018, σε 2D και 3D από την Tanweer.

*Αξίζει να θυμίσουμε πως μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «Tomb Raider 2: Το Λίκνο της Ζωής» το 2002 σε σκηνοθεσία Γιαν Ντε Μποντ, με την σέξι Αντζελίνα Τζολί είχε γίνει στην Σαντορίνη και στο Αιγαίο πέλαγος.

*Οι φωτό μάς εστάλησαν από την Tanweer.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ