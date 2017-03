Η..."αυτοκρατορία ονείρων" της Κίνας ο μεγάλος νικητής στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

To "κινέζικο όνειρο" κι ο ...εφιάλτης του μορφοποιημένα στην προσωπική ιστορία μιας 24χρονης Κινέζας εσωτερικής μετανάστριας όπως την "είδε" ένας Δανός σκηνοθέτης - ο Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν- που υπογράφει την ταινία με τον τίτλο "Αυτοκρατορία ονείρων" , είναι ο μεγάλος νικητής (έλαβε τον "Χρυσό Αλέξανδρο", συνοδευόμενο μάλιστα από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ).

Στη φετινή 19η διοργάνωση που ολοκληρώθηκε μετά από δέκα μέρες προβολών, το βράδυ της Κυριακής στον κινηματογράφο "Ολύμπιον" , για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης καθιέρωσε Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα για πρώτες ή δεύτερες ταινίες άνω των 50 λεπτών.

Το δεύτερο - Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ -ποσό που χορηγείται από την ΕΡΤ) απονεμήθηκε στην ταινία "Μηχανές" σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν (Ινδία, Γερμανία, Φινλανδία). Οι συνθήκες και το νόημα της σύγχρονης εργασίας , της εκμετάλλευσης, και του ανθρώπινου κόστους της μαζικής παραγωγής στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας διερευνώνται εδώ, στους χώρους ενός γιγαντιαίου εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας στην Ινδία όπου "κινείται" η κάμερα.

Η ίδια ταινία "έφυγε" από το φεστιβάλ με τρία συνολικά βραβεία καθώς επελέγη ως η καλύτερη ταινίας της διοργάνωσης και από τη FIPRESCI - τη Διεθνή Ένωση κριτικών κινηματογράφου, αλλά και με το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων "Ανθρώπινες αξίες".

Ειδική Μνεία εξάλλου απένειμε η κριτική επιτροπή στο ντοκιμαντέρ: "Πού είσαι Σινγκάλ;" σε σκηνοθεσία 'Αγγελου Ράλλη (Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία) . Η ταινία αναφέρεται στην πόλη Σινγκάλ που κατακτήθηκε το 2014 από το Ισλαμικό Κράτος το οποίο απήγαγε 3.000 γυναίκες της διωκόμενης θρησκευτικής μειονότητας Γεζίντι.

-Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγής, απονέμει το βραβείο Doc on Air στο καλύτερο project του Pitching Forum για διεθνή συμπαραγωγή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN, που κρίνεται από την επιτροπή του EDN και αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Το βραβείο Doc on Air απονέμεται στο project "The Watchmen", σε σκηνοθεσία Μαντλέν Λερογιέ και παραγωγή Βαλερί Μονμαρτίν - Little Big Story (Γαλλία).

-Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονεμήθηκε στην ήδη βραβευμένη ταινία (της ενότητας «Ανθρώπινα Δικαιώματα») "Δεν είμαι ο νέγρος σου" σε σκηνοθεσία Ραούλ Πεκ (ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία) για την "κατασκευασμένη" και...επιβεβλημένη" εικόνα και πραγματικότητα των μαύρων στη σύγχρονη Αμερική.

- Το βραβείο της WWF που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Περιβάλλον», με θέμα το περιβάλλον και την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, έλαβε φέτος το ελληνικό ντοκιμαντέρ "Μέρες της λίμνης" σε σκηνοθεσία Πανδώρας Μουρίκη .

-Στην ταινία " Village Potemkin" σε σκηνοθεσία Δομίνικου Ιγνατιάδη (Ελλάδα) απένειμε το βραβείο της ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου)

Τα βραβεία του κοινού

Βραβείο Κοινού που αφορά σε ταινίες άνω των 50' έλαβε η ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ "Στρίγγλες" σε σκηνοθεσία του 'Αγγελου Κοβότσου και για ξένη παραγωγή («Βραβείο Κοινού Πίτερ Ουιντόνικ») στο ντοκιμαντέρ "Πουθενά να κρυφτείς" σε σκηνοθεσία του Ζαραντάστ 'Αχμεντ (Νορβηγία-Σουηδία)

Τα αντίστοιχα (για ελληνική και ξένη παραγωγή ταινίας κάτω των 50' ) βραβεία κοινού δόθηκε στις ταινίες -ντοκιμαντερ " Ο γυάλινος δράκος" σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Ουρούμη (Ελλάδα) και "Τα μαλλιά του Αμάντ" σε σκηνοθεσία Σούζαν Κένεν (Ολλανδία)

Για το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας των "Βραβείων Νεότητας Φοιτητών πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης" (τα βραβεία επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή φοιτητών ) επελέγη το ντοκιμαντέρ "The Snake Charmer" σε σκηνοθεσία Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου (Κύπρος-Ελλάδα), ενώ το Eιδικό Βραβείο της Επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ "Eyes of Exodus" σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Λιβέρις (ΗΠΑ-Ελλάδα)

Η διεθνής κριτική επιτροπή τέλος των φετινών Docs in Progress της Αγοράς Ντοκιμαντέρ του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, απένειμε βραβεία: Για υπηρεσίες post-production αξίας 15.000 ευρώ που χορηγεί η ελληνική εταιρία post-production 2|35 Inc, στην ταινία "Castle" σε σκηνοθεσία Hamed Zolfaghari - Ιράν (Εταιρεία Παραγωγής: Crazy Woodpecker Film Studio, Παραγωγή: Hamed Zolfaghari, Nina Amin Zadeh) και για υπηρεσίες ήχου και μουσικής αξίας έως και 6.500 ευρώ που χορηγεί η ελληνική εταιρεία MuSou, στην ταινία "Kiruna 2.0" σε σκηνοθεσία της Greta Stocklassa - Τσεχία (Εταιρεία Παραγωγής: Analog Vision s.r.o., Παραγωγή: Veronika Kührová, Michal Kráčmer, Συμπαραγωγή: Ondřej Šejnoha).

Πηγή: ΑΠΕ