Την βραβευμένη με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και στο Φεστιβάλ Καννών "Επίσημη Ιστορία" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η βραβευμένη με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, την Χρυσή Σφαίρα και δεκάδες άλλα βραβεία, «Επίσημη Ιστορία – The Official Story»

Η «Επίσημη Ιστορία» είναι μια κλασική ταινία, ένα αδιαμφισβήτητο διαμάντι του Αργεντίνικου σινεμά και μια από τις καλύτερες πολιτικές ταινίες παγκοσμίως.

Αποκαταστημένη ψηφιακά, η ταινία προβλήθηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών στο πλαίσιο της επετείου των 30 χρόνων από την πρώτη προβολή της και των 40 χρόνων από την επιβολή της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή.

Πρόκειται για ένα υποδειγματικά σεναριογραφημένο πολιτικό δράμα, το οποίο χάρισε στη σπουδαία ηθοποιό Νόρμα Αλεάντρο το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες. Η ταινία είχε λάβει υποψηφιότητα στα Όσκαρ και στην κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου.

Μια καθηγήτρια γυμνασίου του Μπουένος Άιρες αρχίζει να υποψιάζεται πως η θετή κόρη της είναι παιδί κάποιου από τους αναρίθμητους «εξαφανισθέντες» πολίτες, τους οποίους στην πραγματικότητα εξόντωσε η στρατιωτική χούντα.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - LA HISTORIA OFICIAL

Σκηνοθεσία: Λουίς Πουένσο

Σενάριο: Λουίς Πουένσο, Aϊντα Μπόρτνικ

Φωτογραφία: Φελίξ Μόντι

Μοντάζ: Χουάν Κάρλος Μασίας

Μουσική: Ατίλιο Σταμπόνε

Πρωταγωνιστούν: Νόρμα Αλεάντρο, Χέκτορ Αλτέριο, Ανάλια Κάστρο.

Χώρα : Αργεντινή

Διάρκεια: 112 λεπτά.

Πέρυσι, στο πλαίσιο της επετείου των 30 χρόνων από την πρώτη προβολή της και των 40 από την επιβολή της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή, η ταινία «Η επίσημη ιστορία» (La storia oficial) του Λουίς Πουέντσο προβλήθηκε στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών. Κλασικός πολιτικός κινηματογράφος, η «Επίσημη ιστορία» είναι ένα αδιαμφισβήτητο διαμάντι του αργεντίνικου σινεμά και για πολλούς μια από τις καλύτερες πολιτικές ταινίες της δεκαετίας του 1980 παγκοσμίως. Το γεγονός ότι αποκαταστάθηκε ψηφιακά και είναι διαθέσιμη σε κόπια 4K έπαιξε ρόλο για την επαναπροβολή της στο σινέ Άστορ της Σταδίου στην Αθήνα και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος της Ιεράς Οδού.

Στην Αργεντινή του 1983, η Αλίσια, μητέρα υιοθετημένου πεντάχρονου κοριτσιού και καθηγήτρια Ιστορίας σε σχολείο στο Μπουένος Αϊρες, αντιλαμβάνεται ότι η «επίσημη εκδοχή» της ιστορίας της χώρας της, την οποία ακολουθούσε τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή, καταρρέει. Στις ρωγμές αυτού του τεράστιου ψέματος, η Αλίσια υποψιάζεται ότι η Γκάμπι, το κορίτσι που έχει υιοθετήσει, ενδέχεται να είναι κόρη ενός «εξαφανισμένου», ενός από τα χιλιάδες θύματα που στη δεκαετία του 1970 βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας από τη χούντα του Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα. Ένα επώδυνο και πεισματικό ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας αρχίζει. Ένα ταξίδι στο οποίο κινδυνεύει να χάσει τα πάντα.

«Γνωρίζαμε ήδη ότι πολύς κόσμος εξαφανιζόταν και δεν επέστρεφε ποτέ» θυμάται σήμερα ο Πουέντσο μιλώντας για την ταινία του. «Ξέραμε επίσης και για αυτά τα μωρά, τα παιδιά. Δεν γνωρίζαμε όμως τη μέθοδο, τον τρόπο που στην πραγματικότητα αυτά τα μωρά αποκόβονταν από τους γονείς τους. Προσλάβαμε έναν δημοσιογράφο για να βρει αυτές τις πληροφορίες αλλά τελικά ήταν δύσκολο».

Η αξία της «Επίσημης ιστορίας» έγκειται στο ότι είναι μια πραγματικά συγκλονιστική «κινηματογραφική κατάθεση» για ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία της Αργεντινής. Μέσα από την περίπτωση της Γκάμπι, ο Πουέντσο μιλά για τις χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που συνθέτουν το πορτρέτο της ίδιας της Αργεντινής: μιας κοινωνίας στα όρια της αβύσσου, που πασχίζει να ανακατασκευάσει το μέλλον της, να εξετάσει τις πληγές της και να αναγνωρίσει τον εαυτό της στα πρόσωπα των θυμάτων και των εκτελεστών της.

Κάτι για το οποίο εύλογα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί είναι η λογοκρισία της εποχής της ταινίας. «Δεν φοβόμασταν καθόλου τη λογοκρισία!» λέει ο Πουέντσο. «Γνωρίσαμε όμως έναν άλλον φόβο: μια μέρα, η μικρή Αναλία, το κορίτσι που έπαιζε την Γκάμπι, δεν ήρθε στο γύρισμα. Η μητέρα της και αυτή είχαν απειληθεί από τρεις άνδρες για να εγκαταλείψουν τα γυρίσματα. Σταματήσαμε για δύο ή τρεις βδομάδες και ξαναρχίσαμε μετά σιγά - σιγά και κρυφά». ΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

«Οι λαοί δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς ιστορία. Η ιστορία είναι η μνήμη των λαών. Κατανοώντας τη κατανοούμε τον κόσμο».

Με αυτά τα λόγια υποδέχεται τους μαθητές της στο πρώτο μάθημα τη σχολικής χρονιάς η Αλίσια Ιμπάνες, καθηγήτρια Ιστορίας σε λύκειο της Αργεντινής, το 1983, τη χρονιά που έληξε η επταετής χούντα στη χώρα, γνωστή κι ως Βρώμικος Πόλεμος. Η ίδια είναι μια βολεμένη μεγαλοαστή, παντρεμένη με έναν πλούσιο κι επιτυχημένο επιχειρηματία με θολές και ύποπτες διασυνδέσεις με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Η προηγούμενη επταετία ελάχιστα την άγγιξε, καθώς ζει ευτυχισμένη με το σύζυγο και την υιοθετημένη κόρη τους, την πεντάχρονη Γκάμπι, ενώ αναλώνεται σε ανώδυνες κοινωνικές συναναστροφές, όπου η πολιτική και το παρελθόν δεν έχουν καμία θέση.

Κατά τη διάρκεια μιας επανασύνδεσης με τις φίλες της, θα συναντήσει τυχαία κι αναπάντεχα την εδώ και καιρό εξαφανισμένη Αννα, η οποία εγκατέλειψε τη χώρα μετά την άνοδο του στρατιωτικού καθεστώτος. Από τη φίλη της θα μάθει έντρομη, όχι μόνο για τους βασανισμούς που εκείνη υπέστη από το καθεστώς αλλά και για τα δεκάδες μωρά από μητέρες κρατούμενες που δόθηκαν για υιοθεσία χωρίς φυσικά να ερωτηθούν ποτέ οι οικογένειές τους. Εκεί ο κόσμος της Αλίσια θα καταρρεύσει, καθώς οι αμφιβολίες και οι ενοχές ως προς την καταγωγή της ίδιας της, τηςκόρης θα την κάνουν να αναθεωρήσει, αλλά και να συνειδητοποιήσει το πραγματικό νόημα των όσων έλεγε στους μαθητές της.

Η ταινία επαναπροβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας πλήρως αποκατεστημένη 4Κ κόπια, για να συστήσει σε μια νέα γενιά θεατών, αλλά και για να θυμίσει στις παλαιότερες, μια από τις πιο εμβληματικές πολιτικές ταινίες των 80s, η οποία κέρδισε, μεταξύ πολλών άλλων, το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στις Κάννες το 1985 για την συγκλονιστική Νόρμα Αλεάντρο στον πρωταγωνιστικό ρόλο και το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1986 (το πρώτο της Αργεντινής).

Στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου της Αλίσια τραγουδούν μέσα στη βροχή τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής για την ισότητα και την ελευθερία των κατοίκων της χώρας και μέσα στα επόμενα εκατό λεπτά θα γίνει αντιληπτή στο έπακρο η ειρωνεία, καθώς Αλίσια διδάσκει μεν την επίσημη και θεσμικά παγιωμένη Ιστορία, τους «πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς της χώρας από το 1810», όπως εμφατικά διακηρύσσει στις μαθητές της, αγνοούσε, όμως, ή μάλλον εθελοτυφλούσε μπροστά στις χιλιάδες ιστορίες των συμπολιτών της που δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν κι εξαφανίστηκαν από το καθεστώς, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία έγινε προσωπικό της βίωμα.

Ο Πουένσο κινηματογραφεί αυτή την πορεία της (αυτό)συνειδητοποίησης της ηρωίδας και ολόκληρης της χώρας εστιάζοντας με κοντινά πλάνα στα πρόσωπα των ηθοποιών του και κυρίως σ' αυτό της πρωταγωνίστριας του, Νόρμα Αλεάντρο, η οποία με απόλυτη επιτυχία αποδίδει το πέρασμα από τον εφησυχασμό στην αμφιβολία. Ταυτόχρονα παραδίδει μια αποκαλυπτική τοιχογραφία της αργεντίνικης κοινωνίας της περιόδου: οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις βαυκαλίζονται και ακκίζονται χωρίς ίχνος ενοχής για το βρώμικο παρελθόν, στους δρόμους επικρατεί ένα εκρηκτικό κλίμα με πορείες και διαμαρτυρίες για τους πάνω από 30.000 εξαφανισμένους, στης δημόσιες υπηρεσίες κανείς δε γνωρίζει το οτιδήποτε για την τύχη των αγνοούμενων παιδιών, ενώ στο σχολείο αντιστρέφονται οι ρόλοι και είναι οι μαθητές τελικά, επιζώντες μάρτυρες άλλωστε των γεγονότων, που θα κάνουν το ουσιαστικό μάθημα της Ιστορίας στη δασκάλα τους.

«Η Ιστορία γράφεται από τους δολοφόνους», όπως θα πει κι ένας μαθητής της Αλίσια, λίγο πριν καταρρεύσει ο κόσμος της.

Συνδυάζοντας αριστοτεχνικά το συλλογικό τραύμα με το ατομικό, η «Επίσημη Ιστορία» του Λουίς Πουένσο (ενός σκηνοθέτη που δεν κατάφερε με τις επόμενες ταινίες του να φτάσει στα ίδια δημιουργικά επίπεδα), όχι μόνο παραμένει διαχρονικά επίκαιρη ακόμα και σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, αλλά καθίσταται επιτακτική ως ένα μάθημα για τη σημασία που έχουν τόσο η κατανόηση του παρελθόντος προκειμένου να αποφευχθούν τα ίδια λάθη και στο μέλλον, όσο και η γνώση κι η κατάκτηση της αλήθειας, ακόμη και με τίμημα τον επιφανειακό εφησυχασμό. Η τελική σκηνή της ταινίας, άλλωστε, την οποία δε θα αποκαλύψουμε και η οποία λειτουργεί ποικιλοτρόπως αντιστικτικά με την εναρκτήρια, καλύπτει και εκμηδενίζει την όποια απόσταση υπάρχει ανάμεσα στην Ιστορία και στην ιστορία. Τάσος Χατζηευφραιμίδης

Ο σκηνοθέτης Luis Puenzo γεννήθηκε το 1946 στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

Φιλμογραφία: 2004 La puta y la ballena, 2002 Broken Silence (TV Mini-Series documentary) (segment "Some Who Lived"), 1992 La peste, 1990 With Open Arms, 1989 Old Gringo, 1985 Επίσημη ιστορία, 1975 Las sorpresas (segment "Cinco años de vida"), 1973 Luces de mis zapatos.

*Η ταινία είχε ξανακυκλοφορήσει το 2016 στις ελληνικές αίθουσες από την weird wave.

