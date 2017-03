Οι Firewind έρχονται στην Πάτρα για ένα μοναδικό live

Οι Firewind έρχονται στην Πάτρα και στο Ghetto για ένα μοναδικό live στις 12 Μαρτίου. Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία του έβδομου σε σειρά full length album των Firewind "Few Against Many", αλλά στο μεταξύ τόσο η μπάντα όσο και τα μέλη της φρόντισαν να κρατήσουν τους εαυτούς τους απασχολημένους με πολυάριθμα βαρύγδουπα projects.

Ο mainman του σχήματος Gus G. κυκλοφόρησε όχι ένα, αλλά δύο solo albums, περιοδεύοντας για την προώθηση αμφοτέρων εξ' αυτών, ενώ βγήκε για άλλη μια φορά στον δρομο με τον "Πρίγκηπα του Σκότους" Ozzy Osbourne.

Οι συνοδοιπόροι του στους Firewind κατάφεραν επίσης να είναι κάθε άλλο παρά ανενεργοί. Παρά όμως την προαναφερθείσα παύση έντονης δραστηριότητας, οι Firewind ήταν προδιαγεγραμμένο πως θα επέτρεφαν στην ενεργό δράση το 2016, με όλες τις μηχανές αναμμένες και σε πλήρη ισχύ!

Το σχήμα επιτρέφει με ορμή στη συναυλιακή δραστηριότητα, συνδυάζοντας την επιστροφή αυτή με την έλευση του νεοπροσληφθή Henning Basse στη θέση του τραγουδιστή. Ο Henning, φίλος και συνεργάτης του Gus εδώ και χρόνια, είναι ο άνθρωπος που οι Firewind εμπιστεύτηκαν για αυτή την επιστροφή τους στις μάζες. Η πλούσια, επηρεασμένη από το classic rock χροιά του, είναι το τέλειο περιτύλιγμα για το πλούσιο υλικό πάνω στο οποίο η μπάντα δούλεψε το τελευταίο διάστημα, ενώ είναι αυτή που θα επαναφέρει το σχήμα στο peak της δυναμικής του, τόσο σε θέμα απόδοσης, όσο και σε θέμα λαϊκής αποδοχής.

Οι Firewind επιστρέφουν με μία σειρά συναυλιών μέσα στο 2016 και 2017, και στα πλαίσια αυτά, η Κυριακή 12 Μαρτίου τους βρίσκει στη σκηνή του Ghetto Bar & Live Stage της Πάτρας, όπου η GG EVENTS PATRAS εξασφάλισε για την Ελλάδα μια μοναδική συναυλία. Μην τη χάσετε!

***

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι experimental black metallers Celene και οι heavy power metallers Shadowgrin, αμφότεροι από την πόλη της Πάτρας.

***

LINKS:

• Firewind: www.facebook.com/firewindofficial | www.firewind.gr

• Celene: www.facebook.com/Celenebandofficial

• Shadowgrin: www.facebook.com/shadowgrin

• Ghetto Live Stage: www.facebook.com/GhettoRestaurantBeerBar

• GG Events Patras: www.facebook.com/GG-Events-Patras-1633453740216528

***

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

• GG Events Patras: [email protected] / τηλ.: +30 6980579777 (Γιώργος Σταματόπουλος)

***