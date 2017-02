ΔΕΙΤΕ το ΤΡΕΙΛΕΡ και ΦΩΤΟ από το πολυαναμενόμενο φιλμ «Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού»

Το υποτιτλισμένο στα ελληνικά επίσημο trailer της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας «Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού - King Arthur: Legend of the Sword» καθώς και φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εταιρεία διανομής Tanweer.

Σε σκηνοθεσία του διάσημου Βρετανού κινηματογραφικού δημιουργού Γκάι Ρίτσι, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο γοητευτικός Τσάρλι Χάναμ και οι Τζουντ Λο, Έρικ Μπάνα, Άστριντ Μπερζές-Φρίσμπι, Ντζίμον Χούνσου και Έινταν Γκίλεν.

Μετά τις ταινίες «Sherlock Holmes» και την αναβίωση των 60’ς, στην επιτυχημένη ταινία κατασκοπίας «The Man from U.N.C.L.E.» με τους Άρμι Χάμερ και Χένρι Καβίλ, ο 48χρονος Γκάι Ρίτσι καταπιάνεται με έναν ακόμη θρύλο της Βρετανικής κουλτούρας, τον Βασιλιά Αρθούρο, σε μια ιστορία που το έπος του Αρθούρου θα συναντήσει το στιλ του «Lock Stock and Two Smoking Barrels», όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Στον ομώνυμο ρόλο του Αρθούρου θα δούμε τον πρωταγωνιστή του «Sons of Anarchy», τον 37χρονο Τσάρλι Χάναμ.

Δίπλα του πρωταγωνιστούν οι Άστριντ Μπερζές-Φρίσμπι, ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζίμον Χούνσου (Amistad, Ματωμένο Διαμάντι), ο Έινταν Γκίλεν, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τζουντ Λο και ο εντυπωσιακός Αυστραλός ηθοποιός Έρικ Μπάνα που είχε ενσαρκώσει τον Έκτορα στην «Τροία» με Αχιλλέα τον Μπραντ Πιτ.

Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ήρωα, θα γνωρίσουμε έναν ατίθασο νεαρό Αρθούρο, κυρίαρχο των δρόμων του Λοντόνιουμ με την συμμορία του, ο οποίος αγνοεί τον σκοπό για τον οποίο ήρθε στη ζωή, μέχρι τη στιγμή που παίρνει στα χέρια του το Εξκάλιμπερ και μαζί με αυτό το μέλλον του. Από την πρώτη στιγμή, το θρυλικό ξίφος θα τον προκαλέσει να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Συντασσόμενος με την Αντίσταση και με μια μυστηριώδη γυναίκα, πρέπει να μάθει να τιθασεύει τη δύναμη του ξίφους, να αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και να ενώσει τον λαό ενάντια στον τύραννο Βόρτιγκερν, ο οποίος έκλεψε το στέμμα του και δολοφόνησε τους γονείς του, και να γίνει Βασιλιάς. Ο Ρίτσι σκηνοθετεί την ταινία από ένα σενάριο του ιδίου και των Τζόμπι Χάρολντ και Λάιονελ Γουίγκραμ, σε ιστορία του Τζόμπι Χάρολντ.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες της ταινίας «Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού» είναι γεγονός ότι άλλαξε τουλάχιστον δύο φορές. Θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Μαΐου 2017, σε 2D και 3D, από την Tanweer, ταυτόχρονα σχεδόν με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ όπου θα κυκλοφορήσει στις 12/5.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ