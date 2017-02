Το "La la land" αν κερδίσει το Όσκαρ την Κυριακή θα γίνει το 11ο μιούζικαλ στη ιστορία του θεσμού

Μία από τις Οσκαρικές ταινίες που συνεχίζουν να προβάλλονται στην Πάτρα και αξίζει να παρακολουθήσετε είναι το ρομαντικό, μουσικοχορευτικό φιλμ «La la land» του 32χρονου Ντάμιεν Σαζέλ με τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Έμα Στόουν που διεκδικεί 14 βραβεία Όσκαρ και είναι πολύ πιθανό όπως εκτιμούν πολλοί, την ερχόμενη Κυριακή 26/2/2017 που είναι η 89η απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών, το όμορφο αυτό φιλμ να φύγει με πολλά Όσκαρ και ίσως να ισοφαρίσει το ρεκόρ των φιλμ «Μπεν Χουρ», «Τιτανικός» και « Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, η επιστροφή του βασιλιά» που κατέχουν το ρεκόρ των 11 βραβείων Όσκαρ!

Από την Πέμπτη 23/2 το «La la land» που ήδη πανελλαδικά έχει ξεπεράσει τα 180.000 εισιτήρια και πλησιάζει τα 200.000, συνεχίζεται στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε σε 2 προβολές. Στις ΗΠΑ το όμορφο φιλμ με ήρωες μία νεαρή ηθοποιό που τρέχει από οντισιόν σε οντισιόν στο Λος Άντζελες κυνηγώντας το όνειρο της και έναν νεαρό μουσικό της τζαζ που ονειρεύεται το δικό του κλαμπ, έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 134 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 206 εκατομμύρια από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων του για Όσκαρ είναι κι αυτές της καλύτερης ταινίας, της καλύτερης σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου και α’ ανδρικού – Ράιαν Γκόσλινγκ και α’ γυναικείου – Έμα Στόουν, η οποία λογίζεται και ως φαβορί.

Ακόμα έχει λάβει 2 υποψηφιότητες για καλύτερο τραγούδι, το ένα εκ των οποίων που μάλλον και θα κερδίσει το «City of stars» υποκρούει μία από τις πιο ωραίες σκηνές του «La la land».

Σύμφωνα με το περιοδικό Entertainment Weekly αν πράγματι το «La la land» κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας την Κυριακή θα γίνει η 11η ταινία μιούζικαλ στην ιστορία του θεσμού που θα τιμηθεί με το πολυπόθητο αγαλματίδιο του «θείου Όσκαρ».

Η τελευταία φορά που μιούζικαλ σάρωσε στα Όσκαρ ήταν το 2002 με το «Chicago» του Ρομπ Μάρσαλ (Όσκαρ καλύτερης ταινίας) που συνολικά απέσπασε 6 βραβεία.

Τα υπόλοιπα φιλμ που υπενθυμίζει το Entertainment Weekly στο ειδικό Οσκαρικό τεύχος του είναι τα εξής:

1929 – The Broadway Melody με τον Φρεντ Αστέρ.

1936 – The Great Ziegfeld του Robert Z. Leonard, 3 Όσκαρ.

1944 – Going my Way του Leo Mc Carey, 7 Όσκαρ.

1952 – Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι του Βιντσέντε Μινέλι με τον Τζιν Κέλι και την Λέσλι Καρόν, 6 Όσκαρ (κατά πολλούς το καλύτερο μιούζικαλ που έκανε τομή στην εποχή του).

1958 – Gigi του Βιντσέντε Μινέλι, 9 Όσκαρ.

1961 – West Side story των Robert Wise & Jerome Robbins, 10 Όσκαρ.

1964 – Ωραία μου Κυρία του Τζορτζ Κιούκορ με την Όντρει Χέμπορν, 8 Όσκαρ.

1965 – Η Μελωδία της Ευτυχίας του Ρόμπερτ Γουάιζ με την Τζούλι Άντριους – 5 Όσκαρ.

1968 – Oliver! σε σκηνοθεσία Carol Reed, 5 Όσκαρ.

*Το "An American in Paris" το 1952 κατάφερε και κέρδισε στα Όσκαρ ταινίες όπως το "A Place in the sun - Μία θέση στον ήλιο" του Τζορτζ Στίβενς και το "Λεωφορείο ο πόθος" του Ηλία Καζάν.

Ο Τζιν Κέλι την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε σ' ένα ακόμη μουσιχορευτικό φιλμ - θρίαμβο του, το "Τραγουδώντας στη βροχή". Την ταινία αυτή την είχε σκηνοθετήσει ο Τζιν Κέλι μαζί με τον Στάνλει Ντόνεν.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

