Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Μαριάννας Τζιαντζή "Αντίο στις αυλές των θαυμάτων"

To βιβλιοπωλείο Discover your Way και οι εκδόσεις Καστανιώτη παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα της Πατρινής στην καταγωγή λογοτέχνιδας, αρχιτεκτόνισσας και δημοσιογράφου Μαριάννας Τζιαντζή με τίτλο "Αντίο στις αυλές των θαυμάτων", την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 19:30 το απόγευμα.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Βυζαντινό» (πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 106, στην Πάτρα, τηλ.: 2610 243 000).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Βασίλης Λαδάς, συγγραφέας

Θανάσης Σκαμνάκης, δημοσιογράφος και η ίδια η συγγραφέας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2001 τρεις παλιοί φίλοι ξεκινούν από την Αθήνα για να πάνε στην Ελευσίνα, στην κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη, χωρίς κανείς τους να είναι τυπικός θαυμαστής του τραγουδιστή. Πηγαίνουν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας: μια γυναίκα γιατί ελπίζει να ζωντανέψει μια χαμένη αγάπη• ένας άντρας γιατί μπερδεύει την πραγματικότητα με τους εφιάλτες του και ο τρίτος για να πει αντίο σε όλα.

Πολλές ιστορίες ξετυλίγονται στη διαδρομή και στις στάσεις προς την Ελευσίνα, καθώς η αρχική παρέα διευρύνεται. Ιστορίες του κοντινού χθες, ειπωμένες με χιούμορ και τρυφερότητα, που ρίχνουν το φως και τη σκιά τους στο σήμερα. Ιστορίες παρόντων και απόντων, ορατών και αοράτων.

Οι αυλές των θαυμάτων χάνονται, οι σχέσεις διαλύονται, οι μουσικές παλιώνουν, οι μύθοι ξεθωριάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, φεύγουν και πάνε μακριά, όμως τα παραμύθια και οι αλήθειες τους συνεχίζουν το ταξίδι. Όλα μοιάζουν να τελειώνουν με ένα παράξενο πάρτι τη νύχτα της 15ης Σεπτεμβρίου, για να αρχίσουν ξανά με νέα ονόματα, σε νέες, ανεξερεύνητες αυλές.

*Η Μαριάννα Τζιαντζή έχει γεννηθεί το 1953 στην Πάτρα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Χρονογραφήματα και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο Πριν (1990 έως σήμερα), στην Καθημερινή (2000-2011), καθώς και σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Από το Φεβρουάριο του 2016 γράφει στην Εφημερίδα των Συντακτών. Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη έχουν κυκλοφορήσει η συλλογή διηγημάτων της Την άλλη φορά, Μαργαρίτα (1983) και τα μυθιστορήματα Παπούτσια για πέταμα (1990) και Αντίο στις αυλές των θαυμάτων (2016).