Πάτρα: Η σειρά κοσμημάτων της Νάγια Χατήρα στη Γκαλερί Cube

Η Γκαλερί Cube, φιλοξενεί την καινούρια σειρά κοσμημάτων you give me wings to fly … από τη Νάγια Χατήρα. Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει πρωτότυπα και μοναδικά κοσμήματα που σχεδιάστηκαν με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και αποκλειστικά για την Cube.

Η Νάγια Χατήρα δημιουργεί και προτείνει τα κοσμήματα “you give me wings to fly …” για όποιον επιθυμεί να τα προσφέρει ή να τα φορέσει, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της μόδας, αλλά πάντα στο πλαίσιο της κομψότητας και του all time classic. Το κλασικό σύμβολο του έρωτα, ο μικρός φτερωτός θεός που κρατά το βέλος, μετατρέπεται μέσα από τις σύγχρονες και λιτές σχεδιαστικές γραμμές της δημιουργού σε ιδιαίτερα συμβολικά κοσμήματα και όπως η ίδια προσθέτει: “… believe in the strength of love”.

Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ασήμι με ειδική επεξεργασία και ροζ χρυσός, στα οποία τοποθετούνται ζιργκόν, δίνοντας μέσα από τα επιροδιωμένα κοσμήματά της, κυρίαρχη θέση στο ροζ αντί του κόκκινου της ημέρας. Οι φόρμες βασίζονται στα σχήματα από τα “φτερά” και το “βέλος” που λειτουργούν σαν σύμβολα για να στείλουν μηνύματα, όπως: αγάπη, ενότητα, αγκαλιά , ζωή, αέναη κίνηση. Τα κοσμήματα συνοδεύονται από φίνες αλυσίδες που αναδεικνύουν τις φόρμες τους.

Τη σειρά κοσμημάτων της Νάγιας Χατήρα, “You give me wings to fly …” θα τη βρείτε στην Cube, στις 14 Φεβρουαρίου, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Τετάρτη Σάββατο 10.00 – 14.00

Κυριακή & Δευτέρα κλειστά

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Νάγια Χατήρα Σπούδασε στη σχολή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών σπουδών (ΣΓΤΚΣ) του ΤΕΙ Αθηνών. Το 2011 παρακολουθεί σεμινάρια κοσμήματος δίπλα στο Δημήτρη Νικολαΐδη στο Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κολλέγιο Αθηνών Ψυχικού και κατευθύνεται προς την κατασκευή ασημένιων κοσμημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει διαρκή παρουσία τόσο στο σχεδιασμό ρούχων, όσο και κοσμημάτων και χρηστικών αντικειμένων ακολουθώντας τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις.

