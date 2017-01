Πάτρα: Συνέχεια του κύκλου προβολών της «Σινε-Παρέας» με την ταινία ‘‘Και μόνο την αλήθεια" του Ροντ Λιούρι

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr, συνεχίζει τις προβολές της με την ταινία ‘‘Και μόνο την αλήθεια" (Nothing but the truth) του Ροντ Λιούρι την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 8μμ. Προσέλευση 7.45μμ. H προβολή θα γίνει στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας, Μαιζώνος 139 και Παντανάσσης, 4ος όροφος (έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου) στην Πάτρα με δωρεάν είσοδο αλλά με κάρτα κράτησης θέσης η οποία δίνεται από τη γραμματεία της Κοινο_Τοπίας. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας, πληροφορίες στο 2615.002009.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με αφορμή την ταινία. Συντονίζουν Κώστας Νταλιάνης και Χρήστος Σκλίβας.

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (NOTHING BUT THE TRUTH)

Σκηνοθεσία–Σενάριο: Ροντ Λιούρι, Φωτογραφία: Άλικ Σαχάροφ, Μοντάζ: Σάρα Μπόιντ, Μουσική: Λάρι Γκρουπέ, Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπεκινσέιλ, Άλαν Άλντα, Βέρα Φαρμίγκα, Ματ Ντίλον, Η.Π.Α. 2008 , Έγχρωμο, Διάρκεια: 107 λεπτά

Ο Κώστας Νταλιάνης, στο site της Κοινο_Τοπίας γράφει σχετικά: Η Ρέιτσελ Άρμστρονγκ (Κέιτ Μπεκινσέιλ) είναι μια νεαρή ρεπόρτερ που εργάζεται στην Capitol Sun Times, μια μεγάλη ημερήσια εφημερίδα της Ουάσινγκτον. Με ένα εκρηκτικό άρθρο η Ρέιτσελ αποκαλύπτει την ταυτότητα μιας μυστικής πράκτορα της CIA που ονομάζεται Έρικα Βαν Ντόρεν (Βέρα Φαρμίγκα). Αμέσως μετά τη δημοσίευση του άρθρου, η κυβέρνηση απαιτεί να μάθει την ταυτότητα της πηγής της Ρέιτσελ, όμως η τολμηρή δημοσιογράφος, με την υποστήριξη του άντρα της, της αρχισυντάκτριας της και του δικηγόρου της εφημερίδας, αντιστέκεται στις πιέσεις του χαρισματικού και φιλόδοξου εισαγγελέα Πέιτον Ντιμπουά (Ματ Ντίλον). Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια και η επίμονη άρνηση της Ρέιτσελ να αποκαλύψει την πηγή της την οδηγεί στη φυλακή. Ενώ παρακολουθούμε από κοντά τις δύσκολες στιγμές που περνάει η δημοσιογράφος στη φυλακή, παράλληλα με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του δικηγόρου της (Άλαν Άλντα), το ερώτημα παραμένει: ποια είναι η πηγή της και γιατί η Ρέιτσελ θυσιάζει τόσα πολλά για να την προστατεύσει;

Το βάρος του φιλμ επιμερίζεται μεταξύ των προσωπικών επιπτώσεων που έχει η υπόθεση για τους εμπλεκόμενους και ενός πολύ ενδιαφέροντος ζητήματος στάθμισης συμφερόντων. Έχουμε λοιπόν μια ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου, την ελευθερία του τύπου. Ένας από τους περιορισμούς του δικαιώματος αυτού είναι η εθνική ασφάλεια. Σε τι έκταση όμως θα πρέπει να φτάνει η συστολή του δικαιώματος, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εθνική ασφάλεια; Μήπως η επιβολή αποκάλυψης του ονόματος των πληροφοριοδοτών των εκπροσώπων του Τύπου στο όνομα της εθνικής ασφάλειας συνιστά απαράδεκτο περιορισμό ενός θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος και συνεπώς προκαλεί τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος; Μήπως έχουμε φτάσει σε μια εποχή που, στο όνομα της ικανοποίησης ενός γενικού και αόριστου αισθήματος ασφάλειας και στο όνομα μιας νεφελώδους, «ασύμμετρου» απειλής, καταστρατηγούμε βασικές συνταγματικές αρχές;

Η ταινία αυτή του πρώην κριτικού και νυν σεναριογράφου και σκηνοθέτη Ροντ Λιούρι στηρίζεται στην πραγματική ιστορία της δημοσιογράφου των «New York Times», Τζούντιθ Μίλερ, που επέλεξε να φυλακιστεί παρά να αποκαλύψει την πηγή της σχετικά με άρθρο της για τις βρόμικες δουλειές της CIA. Ο Λιούρι αλλάζει το πολιτικό υπόβαθρο της πραγματικής ιστορίας (οι αποκαλύψεις της Μίλερ αναφέρονταν στον πόλεμο του Ιράκ) με μια συνωμοσία για δολοφονία του Αμερικανού προέδρου δήθεν από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, για να δοθεί στον πρόεδρο η δικαιολογία να επιτεθεί σ' αυτήν.

Ο Λιούρι κατορθώνει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ νομικού προβληματισμού και προσωπικού δράματος και αποσπά μεστές και καλοζυγισμένες ερμηνείες από το σύνολο του καστ. Κρατά δε τα πάντα σε ρεαλιστικό επίπεδο και αποφεύγει μελοδραματισμούς και ευκολίες που έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε παλιότερες δουλειές του. Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ, που εδώ ξεφεύγει από τη βαμπιρική παρουσία της στο «Underworld», δίνει μια δυναμική, συγκινητική ερμηνεία στο ρόλο της αγωνίστριας δημοσιογράφου. Ο Λιούρι επιλέγει για επίλογο μια έξυπνη ανατροπή, που προκαλεί την έκπληξη και τη συγκίνηση του θεατή.

