Η ΝΕΠ κόβει την πίτα της και βραβεύει τους καλύτερους

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της θα κόψει την Κυριακή (19.00) η ΝΕΠ σε μια όμορφη εκδήλωση στην Αγορά Αργύρη. Το μενού θα περιλαμβάνει και πολλές βραβεύσεις στους κορυφαίους αθλητές και προπονητές του συλλόγου κατά το 2016, καθώς επίσης και σε χορηγούς και φίλους της ομάδας.
Αναλυτικά θα τιμηθούν οι εξής:
ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΜΑΝΕΤΑ ΣΟΦΙΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΝΕΤΑ ΒΟΥΛΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΡΙΛΗ ΑΝΘΗ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΣΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟΦΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΡΙΓΚΑ ΑΓΓΕΛΚΗ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΟΙΡΑΛΗ ΟΛΓΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΑΙΝΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΣΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΙΝΕΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΙΝΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΙΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΤΡΙΓΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΕΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΝΕΤΑ ΣΟΦΙΑ
MANETA ΟΛΓΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΚΟΥΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1Η 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
1Η 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1Η 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
2Η 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΙΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1ΟΣ 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ100 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ
2ΟΣ 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
2ΟΣ 200 ΥΠΤΙΟ
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ΟΣ 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ50 Μ.ΟΜΑΔΙΚΗ
2ΟΣ 200 Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ
3ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2ΟΣ 50 ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ50 Μ.ΟΜΑΔΙΚΗ
3ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ΟΣ 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
3ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
3Ος 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ
ΚΑΝΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ 3Η 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3ΟΣ 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ100 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΝΙΑ 3Η 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΝΙΚΗ 1Η 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
2Η 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1Η 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
2Η 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ
ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ ΑΡΡΓΥΡΩ 1Η 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
2Η 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ
ΒΑΡΒΑΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1ΟΣ 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
3ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΜΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ 1ΟΣ 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1Ος 4Χ100 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1Ος 4Χ100 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3ΟΣ 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3ΟΣ 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3ΟΣ 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
1ΟΣ 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
ΣτεφάνουΔημήτρης
Στεφάνου Κων/νος
ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
TALKS
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ Λ.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΛΕΓΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-RECO
DIVICO
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ