Η Νεανική Μπάντα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας "Ιωάννης Κοκονέτσης" έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αιγείρας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στις 19:00 το απόγευμα, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νεανικής Μπάντας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας "Ιωάννης Κοκονέτσης".

Οι μουσικοί και ο αρχιμουσικός είχαν φροντίσει με κάθε λεπτομέρεια την οργάνωση της εκδήλωσης και αποδείχθηκαν άριστοι οικοδεσπότες. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, όλοι οι φιλόμουσοι παριστάμενοι και φίλοι ένιωσαν να βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον και απόλαυσαν τη συναυλία της Νεανικής Μπάντας, που κινήθηκε σε εορταστικούς μα και σε σύγχρονους ρυθμούς.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα από τον αρχιμουσικό κ. Παναγιώτη Παναγάκο, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση, ευχήθηκε να έχουμε μια χρονιά με υγεία και δύναμη και μια χρονιά ελπίδας, αλληλεγγύης και προοπτικής, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα και μια χρονιά καλύτερη!

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους κατοίκους της Αιγείρας και όχι μόνο, για την αγάπη και τη στήριξή τους στο πρόσωπο του που όλοι επέδειξαν από τις 19 Δεκεμβρίου 1996, που ανέλαβε ως αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Αιγείρας, μέχρι και σήμερα.

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή εκείνη, κατά την οποία αφού εξήρε την άριστη μουσική κατάρτιση, ακεραιότητα και την αφοσίωση του υπαρχιμουσικού κ. Δημήτρη Μίχαλου (κεντρική φωτ.) προς το πρόσωπό του και την Φιλαρμονική, του παρέδωσε επίσημα την μπαγκέτα του Αρχιμουσικού και τα ηνία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αιγείρας "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ"!

Ο κ. Παναγιώτης Παναγάκος, μουσικός της Φιλαρμονικής από το 1982 και αρχιμουσικός της ήδη απο το 1996, θα παραμείνει η "ψυχή" της, υπαρχιμουσικός της και μουσικός της μπάντας.

Επιπλέον, από το περασμένο Ιούνιο του 2016 είναι αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής του γειτονικού Δερβενίου.

Στη συνέχεια ο Πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας π. Χαράλαμπος Καρούζος,ο Ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αιγών π. Μιχάλης και ο Ιερέας του Ιερού Ναού Αγιών Αναργύρων Αμπελοκήπων π. Αργύριος Μουστερής ευλόγησαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα και τα μέλη της Μπάντας.

Ακολούθως απηύθυναν χαιρετισμό οι: Θεοφάνης Σταυρόπουλος (Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιάλειας), Χρήστος Ασημακόπουλος(Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής Ακράτας) και Παναγιώτης Σταθακόπουλος ( εκπρόσωπος Συλλόγου Αιμοδοτών Ανατολικής Αιγιάλειας "Ο ΔΕΣΜΟΣ").

Η Νεανική Μπάντα της Φιλαρμονικής παρουσίασε στο Α' μέρος της συναυλίας εορταστικές μελωδίες στο πνεύμα των ημερών , όπως: "The Twelve Days of Christmas", "Christmas of the Toreador", "Winter Wonderland" κλπ., μα και πασίγνωστες κινηματογραφικές και ποπ μελωδίες στο Β' μέρος, οπως: "Over The Rainbow" (Soloist: Αντώνης Γκόγκος), "My Heart Will Go On" ( Soloist: Χριστίνα Λιβανά),"Spiderman", Rolling In The Deep", "Trumpets of Seville" κ.α.