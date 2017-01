Ποιοί "πρώτευσαν" σε υποψηφιότητες στα 37α Χρυσά Βατόμουρα

Εκτός των Όσκαρ υπάρχουν και οι λιγότερο «ευνοημένες» ή για την ακρίβεια λιγότερο «πετυχημένες» ταινίες, οι οποίες φτάνουν στο σημείο να τεθούν υποψήφιες στα λεγόμενα Χρυσά Βατόμουρα - Golden Raspberry Awards.

Για την 37η απονομή των «βραβείων» αυτών για τους χειρότερους της χρονιάς, φιγουράρουν ταινίες που κανείς άλλος δεν βραβεύει στο Χόλιγουντ και που ακόμη και οι ίδιοι οι θεατές τους, μετανιώνουν για το αντίτιμο του εισιτηρίου τους πριν ακόμη βγουν από την αίθουσα, όπως αναφέρει το flix.gr.

Οι χειρότερες ταινίες της χρονιάς αξίζουν κι αυτές την δική τους αναγνώρισή τους, γι’ αυτό υπάρχουν τα Razzies που ανακοίνωσαν την λίστα των φετινών υποψήφιων τους, με το «Zoolander 2» να κυριαρχεί με 9 υποψηφιότητες. Από κοντά έρχεται ένα μπλοκμπάστερ που είναι γεγονός ότι δεν άρεσε σε πολλούς, παρότι καλογυρισμένο, το «Batman V Superman» με 8 υποψηφιότητες.

Μάλιστα οι δύο πρωταγωνιστές, Μπεν Στίλερ του «Zoolander 2» και Χένρι Καβίλ του «Batman V Superman» βρίσκονται αντιμέτωποι για το βραβείο του χειρότερου ηθοποιού της χρονιάς. Απ’ ότι φαίνεται την «γλύτωσε» ο Μπεν Άφλεκ που στο φιλμ έπαιζε τον Μπάτμαν. Το «Άτακτος Παππούς – Dirty Grandpa» έχει έξι υποψηφιότητες (μία για τον πρωταγωνιστή Ρόμπερτ Ντε Νίρο) ενώ ακολουθούν με πέντε (5) οι ταινίες «Θεοί της Αιγύπτου», «Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή» και «Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party».

Να προσθέσουμε ότι ο Μάικλ Σάνον που παίζει στο «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης», είχε ομολογήσει ότι κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια του φιλμ!

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 25 Φεβρουαρίου 2017, δηλαδή την προηγούμενη μέρα της απονομής των Όσκαρ.

*Στα Razzies σπάνια έρχονται να παραλάβουν τα βραβεία τους οι νικητές λόγω...ντροπής και αμηχανίας ή και θυμού. Ωστόσο έχουν υπάρξει και εξαιρέσεις όπως με την Χάλε Μπέρι.