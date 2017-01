Την Πέμπτη ανοίγει η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ του Σάντανς - Ταινίες με Μπλάνσετ, Πφάιφερ, Χαθαγουέι, Ρούνει Μάρα

Το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance όπου ιδρυτής του και «ιθύνων νους» του είναι ο 80χρονος σήμερα Αμερικανός σταρ του σινεμά Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο στην χιονισμένη Γιούτα των ΗΠΑ ανελλιπώς από το 1984 οπότε και το Φεστιβάλ περιήλθε υπό την «ομπρέλα» του Ινστιτούτου Sundance.

Όπως εύστοχα γράφτηκε, κάθε φορά στο Sundance έχει κάποιος την ευκαιρία να δει ταινίες που στη συνέχεια θα απασχολήσουν τους κριτικούς και το σινεφίλ κοινό όπως για παράδειγμα συνέβη με την περσινή ταινία του Φεστιβάλ, το «Manchester by the sea» με τον Κέισι Άφλεκ σε σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν που αναμένεται να λάβει κάποιες σημαντικές υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το Φεστιβάλ του Sundance του 2017 ανοίγει την αυλαία του την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και τις 29 του μήνα και ήδη σε αναρτήσεις ξένων Μέσων ενημέρωσης, αναφέρονται ποια λογίζονται ως τα πιο ενδιαφέροντα και πολυαναμενόμενα φιλμ της φετινής διοργάνωσης με επίκεντρο το Park city της Γιούτα.

Διαβάζοντας στο σάιτ της εφημερίδας The Independent και στο σάιτ the filmstage, μεταξύ των φιλμ που θα προβληθούν φέτος στο Sundance και πρέπει να τα προσέξουμε είναι το «Wind river», σκηνοθετικό ντεμπούτο του 46χρονου Αμερικανού σεναριογράφου Taylor Sheridan, με πρωταγωνιστές τους Ελίζαμπεθ Όλσεν και Τζέρεμι Ρένερ και φόντο την άγρια φύση του Γουαιόμινγκ αλλά και το «Manifesto» σε σκηνοθεσία Julian Rosefeldt με την πάντα σπουδαία Κέιτ Μπλάνσετ σε διάφορους ρόλους, από άστεγη έως πανκ.

Στους τίτλους που περιλαμβάνονται στην φετινή must see λίστα του Σάντανς, είναι και τα φιλμ: “Sidney Hall” – σκηνοθεσία Shawn Christensen με την Ελ Φάνινγκ και τον Λόγκαν Λέρμαν, “The Yellow birds» - σκηνοθεσία Alexandre Moors, με τους Jack Huston, Alden Ehrenreich, και συνσεναριογράφο τον Ντέιβιντ Λόουερι, ο οποίος θα προβάλλει και το νέο του φιλμ ως σκηνοθέτης, το «A Ghost story» με τους Ρούνει Μάρα και Κέισι Άφλεκ που γυρίστηκε μυστικά το περασμένο καλοκαίρι. Ο Λόουερι υπέγραψε σκηνοθετικά το ευαίσθητο παιδικό φιλμ της Ντίσνει «Ο Πιτ και ο Δράκος του» που είδαμε στην Πάτρα τον περασμένο Οκτώβριο και τώρα κυκλοφορεί σε dvd για ενοικίαση.

Άλλοι τίτλοι που φιγουράρουν στο Sundance 2017 είναι οι:

«Call me by your name» σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino του «A Bigger splash» που είδαμε πριν μερικές εβδομάδες από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας. Στο νέο του φιλμ παίζει και ο γοητευτικός Άρμι Χάμερ.

« Ingrid Goes West», κωμωδία σε σκηνοθεσία Matt Spicer με τις Aubrey Plaza and Elizabeth Olsen.

«City of Ghosts» σε σκηνοθεσία Matthew Heineman με το συγκλονιστικό θέμα μίας ομάδας δημοσιογράφων που βρίσκονται στην εξορία αφότου η ISIS κατέλαβε τη γη τους το 2014.

«Marjorie Prime», φιλμ επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία Michael Almereyda με τον Τζον Χαμ να ερμηνεύει το «ολόγραμμα» του πεθαμένου άνδρα μίας γυναίκας.

«Where Is Kyra?» σε σκηνοθεσία Andrew Dosnunmu με την Μισέλ Πφάιφερ να παλεύει να ξεπεράσει το χαμό της μητέρας της, και τον Κίφερ Σάδερλαντ.

«Beach Rats» σε σκηνοθεσία Eliza Hittman με ήρωα έναν έφηβο από το Μπρούκλιν που έχει χάσει σε αυτή την τρυφερή ηλικία τον πατέρα του.

«Golden Exits» σε σκηνοθεσία Alex Ross Perry με τους Emily Browning, Adam Horovitz, Mary Louise Parker, Lily Rabe, Jason Schwartzman και Chloe Sevigny.

«Newness» σε σκηνοθεσία Drake Doremus με τον Νίκολας Χουλτ.

«Colossal» με την Ανν Χαθαγουέι στο ρόλο ενός party girl της Ν. Υόρκης και τον Τζέισον Σουντέικις.

«Beatriz at dinner» σε σκηνοθεσία Miguel Arteta με την Σάλμα Χάγιεκ.

«Icarus», σκηνοθεσία Bryan Fogel για το θέμα του παράνομου doping.

«Wilson» σε σκηνοθεσία Craig Johnson με τον Γούντι Χάρελσον ως μεσήλικα νευρωτικό άνδρα που ξανασμίγει με τη γυναίκα του – Λόρα Ντερν.

*Τέλος στις 20 Ιανουαρίου 2017 κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Sundance το ενδιαφέρον όπως δείχνει, κοινωνικορομαντικό φιλμ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας «The Discovery» σε σκηνοθεσία Charlie McDowell με τους Ρούνει Μάρα, Τζέισον Σίγκελ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο ρόλο του Dr. Thomas Harber, ο οποίος έχει πλέον αποδείξει την μετά θάνατον ζωή. Πρόκειται για φιλμ του Netflix.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ που κατά το παρελθόν ανέδειξε ονόματα όπως του Στίβεν Σόντεμπεργκ, του Κουέιντ Ταραντίνο, του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ και πολλών άλλων, περιλαμβάνει φέτος πολλά ακόμη φιλμ που θα προκαλέσουν συζητήσεις. Εξάλλου είναι μία κινηματογραφική διοργάνωση που στηρίζει την ποικιλία, την διαφορετικότητα και την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση.

Σκηνή από το φιλμ «Call me by your name».

Η Κέιτ Μπλάνσετ στο "Manifesto".