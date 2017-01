«xXx: Επανεκκίνηση» - Επιστρέφει ο δυναμικός ήρωας Ζάντερ Κέιτζ - Τον υποδύεται ξανά ο Βιν Ντίζελ

Ο απόλυτος πράκτορας xXx Ζάντερ Κέιτζ ξαναχτυπά και τα ασύλληπτα stunts δίνουν και παίρνουν σε μια άκρως διασκεδαστική κατασκοπική περιπέτεια! Αυτό αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής UIP για την περιπέτεια με τίτλο «xXx: Επανεκκίνηση»: The Return of Xander Cage» που κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και θα δούμε και στην Πάτρα, πιθανότατα στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε όπου ήδη προβάλλεται το σχετικό διαφημιστικό τρέιλερ.

Η επιστροφή του Ζάντερ Κέιτζ, 15 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, είναι γεγονός. Ο δυναμικός και μυώδης πράκτορας xXx ξαναχτυπά κινηματογραφικά για τρίτη φορά!

Πρωταγωνιστής είναι και πάλι ο 49χρονος σταρ Βιν Ντίζελ, ο οποίος μάλιστα είναι και παραγωγός της ταινίας που στις ΗΠΑ θα βγει στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Ο Βιν Ντίζελ έρχεται για να μας αποκαλύψει πως ο πρώην αθλητής των extreme sports που έγινε ειδικός πράκτορας του προγράμματος xXx, Ζάντερ Κέιτζ, ζει και βασιλεύει. Είχε σκόπιμα σκηνοθετήσει το θάνατό του, ώστε να αποτραβηχτεί και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Τώρα ο Ζάντερ καλείται να επιστρέψει από την αυτό-εξορία του και να στρατολογήσει μια ομάδα που απαρτίζεται από εξίσου αντισυμβατικούς χαρακτήρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανελέητο Ζιάνγκ και τη συμμορία του.

Η ταινία υπόσχεται καταιγιστική εξέλιξη, εκρήξεις και καταπληκτικές σκηνές με κασκαντέρ.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντι. Τζέι Καρούζο. Ο 52χρονος Caruso έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες Two for the Money, Taking Lives, The Salton Sea, Eagle Eye, I Am Number Four, κ.α.

Όπως ο ίδιος αναφέρει, «νομίζω ότι ο κόσμος θα αγαπήσει την έκρηξη αδρεναλίνης και τη δράση. Θα λατρέψουν το χιούμορ και θα γνωρίσουν νέους χαρακτήρες που πλαισιώνουν τον Ζάντερ Κέιτζ. Η ταινία είναι φουλ στη δράση».

Εκτός του Vin Diesel παίζουν οι: Donnie Yen, Deepika Padukone, Kris Wu, Ruby Rose, Tony Jaa, Nina Dobrev, η Αυστραλή ηθοποιός Toni Collette και ο Samuel L. Jackson.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ