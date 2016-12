Οι Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Άλαν Άρκιν παρέα στο φιλμ «Εκδίκηση με Στυλ - Going in Style» -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

To επίσημο υποτιτλισμένο teaser trailer της νέας Αμερικάνικης ταινίας με τίτλο «Εκδίκηση με Στυλ - Going in Style» που θα προβληθεί το καλοκαίρι του 2017 στις αίθουσες, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σε σκηνοθεσία Ζακ Μπραφ, στην ταινία πρωταγωνιστούν οι εκλεκτοί βετεράνοι ηθοποιοί Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Άλαν Άρκιν.

Μια τριάδα αγαπημένων πρωταγωνιστών, οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Μόργκαν Φρίμαν («Million Dollar Baby»), Μάικλ Κέιν («The Cider House Rules», «Hannah and Her Sisters») και Άλαν Άρκιν («Little Miss Sunshine», «Αβάνα») σμίγουν στην μεγάλη οθόνη για το remake της ταινίας του Μάρτιν Μπρεστ, «Εκδίκηση με Στυλ - Going in Style», η οποία κυκλοφόρησε στις αίθουσες τα Χριστούγεννα του 1979.

Οι Φρίμαν, Κέιν και Άρκιν -Γουίλι, Τζο και Αλ αντίστοιχα αποφασίζουν να πάνε κόντρα στα στερεότυπα της συνταξιοδότησης και να ξεστρατίσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, όταν τα χρήματα των συντάξεων τους θα χαθούν, απόρροια εταιρικής κακοδιαχείρισης. Απελπισμένοι να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι τρεις φίλοι θα ριψοκινδυνέψουν τα πάντα σε ένα τολμηρό εγχείρημα να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα στην τράπεζα που έφαγε τα χρήματα τους.

Το «Going in Style» αποτελεί όπως προείπαμε, remake της ομώνυμης ταινίας του 1979. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Τζο, του Αλ και του Γουίλι είχαν παίξει στην αρχική ταινία οι Τζορτζ Μπερνς, Αρτ Κάρνεϊ και Λι Στρασμπεργκ αντίστοιχα.

Στη νέα κινηματογραφική παραγωγή συμμετέχει και ο Τόνι Μπιλ, παραγωγός του original «Going in Style» του 1979.

Η ταινία «Εκδίκηση με Στυλ» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 22 Ιουνίου 2017 σε διανομή από την Tanweer.

Το φιλμ θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.