Δύο επιπλέον παραστάσεις για το «Delivery Γέλιου»

Για τους Πατρινούς λάτρεις του δημοφιλούς κωμικού ηθοποιού Μάρκου Σεφερλή που απογοητεύτηκαν καθώς δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για τις παραστάσεις που δίνει ο ηθοποιός στο Πάνθεον έως και την Πρωτομαγιά, πληροφορηθήκαμε ότι το θέατρο και ο υπεύθυνος του Χαράλαμπος Κρητικός σε συνεννόηση με τον Μάρκο Σεφερλή αποφάσισαν να δοθούν 2 επιπλέον παραστάσεις την Τρίτη 2 Μαίου 2017 στην κεντρική σκηνή του Πάνθεον, στις 18.00 και στις 21.30.

Τα εισιτήρια που κοστίζουν 20 ευρώ και 15 ευρώ το μειωμένο για ανέργους, φοιτητές, ηλικιωμένους και παιδιά, θα αρχίσουν να διατίθενται από το πρωί του Σαββάτου 29/4 στο ταμείο στο Πάνθεον (τηλ. 2610 325 778).

Η αίθουσα του Πάνθεον χωρά κοντά 550 θεατές και υπολογίζεται ότι έφυγαν περισσότερα από 4500 εισιτήρια για τις αρχικές 8 παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή και της παράστασης του «Delivery Γέλιου».

Ο Μάρκος Σεφερλής που έχει εξελιχθεί σε ένα φαινόμενο για τον θεατρικό και καλλιτεχνικό χώρο με ένα μεγάλο κοινό να τον ακολουθεί πιστά και να γεμίζει ασφυκτικά τα θέατρα όπου εμφανίζεται όπως το Περοκέ και το Δελφινάριο στην Αθήνα, είχε να έρθει στην Πάτρα όπως μας θύμισε ο Χαράλαμπος Κρητικός δέκα χρόνια, γι’ αυτό και το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού. Είχε και τότε παίξει στο Πάνθεον με μεγάλη επιτυχία.

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει κερδίσει το κοινό με το απίστευτο χιούμορ του, τις μεταμφιέσεις του, τους αυτοσχεδιασμούς του, τις ατάκες του και φυσικά με την αυθόρμητη επικοινωνία του με τον κόσμο, ιδίως την ώρα της παράστασης. Την Τετάρτη 3/5 ο Μάρκος Σεφερλής θα παίξει στο Αίγιο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Απόλλων.

*Ο Μάρκος Σεφερλής πέρα από τις κωμικές, επιθεωρησιακού τύπου παραστάσεις του, δοκιμάστηκε με επιτυχία και σε τραγουδιστικό σώου, το Just the 2 of us στο κανάλι Mega και κατόπιν στην παρουσίαση πρωινού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο, έχοντας μαζί του την σύζυγο και συνάδελφο του Έλενα Τσαβαλιά.