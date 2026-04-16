Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με πρόεδρο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, εκφράζει δημόσια με ανακοίνωση της, "τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης και του συντονισμού των ερευνών, καθώς και στους συναδέλφους του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, των Ομάδων ΟΠΚΕ Αχαΐας και Αιγιαλείας, της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αιγιαλείας.

Οι συνάδελφοι, επιδεικνύοντας αυταπάρνηση και εργαζόμενοι πέραν του ωραρίου τους, κατάφεραν να εξιχνιάσουν άμεσα υπόθεση ληστείας και απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού σε βάρος ημεδαπού. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δραστών, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των εμπλεκομένων, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ συνελήφθησαν και οι σύνοικοι που βρέθηκαν στους χώρους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Αιγίου, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Ένωσής μας και του Δημάρχου Αιγιαλείας, ενισχύθηκε πρόσφατα με αποσπασμένο προσωπικό. Προσδοκούμε στο άμεσο μέλλον η ενίσχυση αυτή να λάβει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που, λόγω γεωγραφικής θέσης, μορφολογίας και πληθυσμού, παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις αστυνόμευσης.

Η Ένωσή μας παραμένει σταθερά δίπλα στον συνάδελφο, αναδεικνύοντας τόσο τα εργασιακά προβλήματα όσο και τις εξαίρετες πράξεις που εξυψώνουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών".