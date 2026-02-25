Καρναβαλική Ακαδημία: Tέσσερα μέλη της FECC – Federation of European Carnival Cities στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι

"Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, φιλοξένησε από τις 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2026 τέσσερα μέλη της FECC – Federation of European Carnival Cities από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τα Κανάρια Νησιά".



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "η πρωτοβουλία αυτή της Καρναβαλικής Ακαδημίας με την πολύτιμη βοήθεια από το Πλήρωμα 94, είχε ως στόχο να παρακολουθήσουν διεθνείς εκπρόσωποι της FECC από κοντά το πλούσιο πρόγραμμα του τριημέρου του Καρναβαλιού.

Την πρώτη ημέρα, οι προσκεκλημένοι καλωσορίστηκαν θερμά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ακαδημίας, παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού Καρναβαλιού, κ. Σκούρα. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου υποδέχθηκαν τους φιλοξενούμενους οι Φωκίων Α. Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμόδιος για σειρά αναπτυξιακών και πολιτιστικών δράσεων και Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, με τον οποίο συζητήθηκαν προοπτικές διεθνούς συνεργασίας και πολιτιστικών ανταλλαγών.



Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ιστορικό Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, απολαμβάνοντας μία σύντομη ξενάγηση στο αρχαιολογικό μνημείο και αμέσως μετά συμμετείχαν στην επίσημη φωτογράφιση των μελών της Καρναβαλικής Ακαδημίας στις σκάλες της οδού Αγίου Νικολάου, σε μία συμβολική στιγμή ενότητας και φιλίας.

Το Σάββατο το βράδυ παρακολούθησαν την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Καρναβαλιού από τη θέση των επισήμων, ζώντας από κοντά το καρναβαλικό πνεύμα και τη μαζική συμμετοχή του κόσμου. Την Κυριακή το πρωί ως επίσημοι προσκεκλημένοι της Καρναβαλικής Ακαδημίας, οι εκπρόσωποι της FECC ένιωσαν την ιδιαίτερη λαμπρότητα της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής, επιβαίνοντας στο άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας και, στη συνέχεια, χειροκρότησαν όλα τα πληρώματα από την Πλατεία Γεωργίου, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την καρναβαλική δημιουργικότητα και το πάθος των πληρωμάτων.



Μία πλήρης καρναβαλική εμπειρία που ολοκληρώθηκε με τη θέαση της καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου και των πυροτεχνημάτων από το Roof Garden του ξενοδοχείου My Way και το μεγάλο πάρτι Πληρωμάτων στον Πολυχώρο 5ΕΨΙΛΟΝ. Μια εμπερία γεμάτη εξωστρέφεια, ανταλλαγή πολιτισμών, δημιουργικό διάλογο και ουσιαστικές επαφές, που ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα του Πατρινού Καρναβαλιού και επιβεβαίωσε το ρόλο της Πάτρας και της Καρναβαλικής Ακαδημίας ως σημείο συνάντησης καρναβαλικών παραδόσεων, ανθρώπων και ιδεών από όλη την Ευρώπη.



Η επίσκεψη των μελών της FECC, που αξίζει να σημειωθεί πως ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1981, ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα και αναδεικνύει την Πάτρα ως καρναβαλική μητρόπολη με ανοιχτές τις πύλες της σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ανταλλαγές".