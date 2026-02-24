Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου η απονομή των Βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Back to Top
The Best Carnival 2026
THE BEST CARNIVAL 2026
Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει με την απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 7μμ στο Royal Theater Patras.

Θα απονεμηθούν τα βραβεία Παρέλασης και τα βραβεία του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Στα decks οι djs της Παρέλασης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026