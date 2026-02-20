Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», συνεχίζει και το 2026 την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Διασκεδάζω με Ασφάλεια», στο Πατρινό Καρναβάλι.

Η εκστρατεία υλοποιείται με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», που διαχρονικά συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της Οδικής Ασφάλειας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια και συνεχίζει:

Το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή μαζικής διασκέδασης στη χώρα, με αυξημένη νυχτερινή κινητικότητα και μετακινήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκστρατεία εστιάζει στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση, ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κύριες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες και κατά τα Σαββατοκύριακα έντονης διασκέδασης.

Η υπεύθυνη διασκέδαση δεν αναιρεί τη χαρά της συμμετοχής· αντίθετα, τη θωρακίζει. Η επιλογή της ασφαλούς μετακίνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η γιορτή να ολοκληρώνεται χωρίς απώλειες και με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Η εκστρατεία «Διασκεδάζω με Ασφάλεια», περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών ενημέρωσης και πρόληψης, με κεντρικό μήνυμα: «ΖΟΥΜΕ για τέτοιες στιγμές… Αλκοόλ και Οδήγηση δεν πάνε μαζί». Συγκεκριμένα: τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, έντυπο υλικό, στοχευμένη προβολή μηνυμάτων πρόληψης.

Τα μηνύματα της εκστρατείας μεταδίδονται απάνως μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της περιοχής, ενώ αφίσες θα αναρτηθούν σε σημεία εισόδου προς την Πάτρα, καθώς και σε καίρια σημεία της πόλης, ενισχύοντας την ορατότητα του μηνύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου.

Παράλληλα, μηνύματα πρόληψης συνεχίζουν να προβάλλονται στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου και στη διάρκεια της κορύφωσης του τριημέρου του Τριωδίου, υπενθυμίζοντας στους οδηγούς τη σημασία της υπεύθυνης επιλογής πριν από κάθε μετακίνηση.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος σε δήλωσή του, εύχεται η επιτυχημένη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, που τεκμηριωμένα, τα τελευταία χρόνια αποδίδει απτά αποτελέσματα, να συμβάλλει και φέτος, για να ζήσουμε τη γιορτή στο έπακρο και να φροντίσουμε ώστε κάθε διαδρομή επιστροφής να ολοκληρωθεί με ασφάλεια, για εμάς και τους αγαπημένους μας. Άλλωστε, αυτό είναι και το μήνυμα που εκπέμπουν οι συνεργαζόμενοι φορείς, σε όλους τους φίλους του Πατρινού Καρναβαλιού και ιδιαίτερα στους νέους μας!