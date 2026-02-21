Πατρινό Καρναβάλι: Τα άρματα που θα συμμετέχουν στη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κορύφωσης κινείται το Πατρινό Καρναβάλι 2026, με τα εντυπωσιακά φωταγωγημένα άρματα του Δήμου Πατρέων να ετοιμάζονται για τη μεγάλη Νυχτερινή Ποδαράτη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, στο κέντρο της Πάτρας.

Τα καρναβαλικά άρματα, που ήδη έχουν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση στους δρόμους της πόλης, θα αποτελέσουν το επίκεντρο της αποψινής παρέλασης, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο φως, χρώμα και φαντασία. Η διαδρομή θα ακολουθήσει τον κεντρικό καρναβαλικό άξονα, με χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να συμμετέχουν και να δημιουργούν μια εντυπωσιακή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή θέση στην παρέλαση κατέχει το άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου «Διόνυσος», καθώς και το άνθινο άρμα της Βασίλισσας, με τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, Μαρίζα Φλωράτου, να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη γιορτή.

Στην αποψινή παρέλαση συμμετέχουν επίσης τα άρματα «Patras Carnival Dj», «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» του Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» και «Ο Λογικός άνθρωπος», τα οποία αναμένεται να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τη θεματολογία και την καλλιτεχνική τους προσέγγιση.

Η Νυχτερινή Ποδαράτη αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές και δημοφιλείς εκδηλώσεις του θεσμού, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη κορύφωση του Καρναβαλιού με τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πάτρας στον αποκριάτικο χάρτη της χώρας.