Πατρινό Καρναβάλι: Τα άρματα που θα συμμετέχουν στη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κορύφωσης κινείται το Πατρινό Καρναβάλι 2026, με τα εντυπωσιακά φωταγωγημένα άρματα του Δήμου Πατρέων να ετοιμάζονται για τη μεγάλη Νυχτερινή Ποδαράτη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, στο κέντρο της Πάτρας.
Τα καρναβαλικά άρματα, που ήδη έχουν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση στους δρόμους της πόλης, θα αποτελέσουν το επίκεντρο της αποψινής παρέλασης, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο φως, χρώμα και φαντασία. Η διαδρομή θα ακολουθήσει τον κεντρικό καρναβαλικό άξονα, με χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να συμμετέχουν και να δημιουργούν μια εντυπωσιακή γιορτινή ατμόσφαιρα.
Ξεχωριστή θέση στην παρέλαση κατέχει το άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου «Διόνυσος», καθώς και το άνθινο άρμα της Βασίλισσας, με τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, Μαρίζα Φλωράτου, να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη γιορτή.
Στην αποψινή παρέλαση συμμετέχουν επίσης τα άρματα «Patras Carnival Dj», «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» του Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» και «Ο Λογικός άνθρωπος», τα οποία αναμένεται να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τη θεματολογία και την καλλιτεχνική τους προσέγγιση.
Η Νυχτερινή Ποδαράτη αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές και δημοφιλείς εκδηλώσεις του θεσμού, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη κορύφωση του Καρναβαλιού με τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πάτρας στον αποκριάτικο χάρτη της χώρας.
Τα άρματα που θα παρελάσουν στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22/2 στις 2μμ, είναι: Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, άρμα Βασίλισσας (άνθινο) με τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίζα Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», τέσσερα άρματα παλαιότερων διοργανώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών («Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι»), το Άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας, τα 28 άρματα-τροχήλατες κατασκευές των πληρωμάτων και τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου.
Άρματα και δημιουργοί-κατασκευαστές
Τα άρματα που δημιουργήθηκαν στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, χαρακτηρίζονται από σατιρικό πνεύμα, σφραγίζονται από το υψηλό ποιοτικό επίπεδο και την άρτια τεχνική των δημιουργών τους, την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που έχουν καταστήσει το εργαστήρι μοναδικό στο είδος του. Συνδυάζουν τη διαχρονικότητα του καρναβαλικού πνεύματος με την επικαιρότητα των θεμάτων, που συχνά αντλούνται από τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες των καιρών.
Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τους ακόλουθους καλλιτέχνες-δημιουργούς:
Προπομπός-«Patras Carnival Dj»-Χριστίνα Κουφάκη
Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος-Νίκος Λιβάνης
Άρμα Βασίλισσας (άνθινο)-Νίκος Λιβάνης
«Paint the city»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης
«Ούτε στάλα νερό»-Γιώργος Μπαμπίλης
«ΟΠΕΚΕ Μπε…»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης
«Αρλεκίνοι»-Νίκος Λιβάνης
«Ο Αγροτοφάγος»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης
«Καρναβαλική Πνοή»-Αλέξης Ασημακόπουλος
«Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια» (μια σαρανταποδαρούσα) από τους μικρούς κατασκηνωτές των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήρι
«Το Κυνήγι» -Αλέξης Ασημακόπουλος
«Αφύπνιση-Ενημέρωση» -Αλέξης Ασημακόπουλος
«Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» -Αλέξης Ασημακόπουλος
«Ο Λογικός άνθρωπος» -Αλέξης Ασημακόπουλος
«Το Σχολείο» -Αλέξης Ασημακόπουλος
«Μπέμπης Καρνάβαλος»-Γιώργος Μπαμπίλης
«Καρουζέλ»-Νίκος Λιβάνης
«Σκυλάκι»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης
«Αεροπλανάκι»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης
