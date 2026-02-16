"Καλώς όρισες στο Καρναβάλι της Πάτρας"- ΒΙΝΤΕΟ

"Καλώς όρισες στο Καρναβάλι της Πάτρας- Ζήσε το όπως αξίζει" αναφέρει σε βίντεό της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πρόκειται για ένα κοινωνικό μήνυμα, με οδηγίες για υπεύθυνη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και απευθύνεται σε όλους.

Η εν λόγω πρωτοβουλία,όπως τόνίζεται, αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε το Καρναβάλι να παραμείνει μια γιορτή χαράς και ασφάλειας για όλους.