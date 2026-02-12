Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ανάρτηση για τον Κρυμμένο Θησαυρό του Νίκου Μαστοράκη- «Ένα "Κυνήγι" 60 ετών»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του «Κρυμμένου Θησαυρού» στο Πατρινό Καρναβάλι, ο Νίκος Μαστοράκης προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, ανατρέχοντας στη φωτογραφία της 12ης Φεβρουαρίου 1966 και στη «γέννηση» του θρυλικού παιχνιδιού που, όπως επισημαίνει, δώρισε στην Πάτρα και τους καρναβαλιστές της.

Η ανάρτηση

"Μου το θυμιζει ο φιλος (και πιστος "κυνηγος") Πετρος Ψωμας: Η φωτογραφια που τραβηχτηκε (ετσι λεγαμε παλια,"τραβαω" μια φωτογραφια) στις 12 Φεβρουαριου 1966, στην πρωτη χρησιμοποιηση του "δωρου" μου στο Πατρινο Καρναβαλι, κανει το θρυλικο "Κυνηγι Θησαυρου" (αυτο δωρισα) να γιορταζει σημερα τα 60 χρονια του στα χερια αξιων Πατρινων παικτών.

Το δωρο μου, δηλαδη η χρηση του τιτλου και του concept, δεν δοθηκε σε πολιτικους η δημοτικους αρχοντες. Δοθηκε στην Πατρα, τους πιστους του καρναβαλιου της και μονο. Στα εξηντα χρονια που περασαν απο τοτε, αρκετες φορες πηρα "ευχαριστω" (αντιθετα με κατι γαϊδουρια καναλια σαν τον ΑΝΤ1 η το Star που τα δημιουργησα με τα ιδια μου χερια) και φετος, ο φιλος μου ο Πετρος θα ξαναζησει την αγαπημενη του περιπετεια με το "Πληρωμα 94." Και στη δικη του ομαδα και σε ολους τους καρναβαλιστες του φετινου "Κυνηγιου," ειναι τιμη σας που δεν προσπαθησατε ποτε να οικειοπιηθειτε το δωρο και παντα αναγνωρισατε την πατροτητα του. Να διασκεδασετε με την ψυχη σας και το Πατρινο Καρναβαλι, να δικαιωσει μια ακομη χρονια, τη φημη του "μοναδικου" που του ανηκει. Οχι επειδη το εκμεταλλευτηκαν μασκαραδες δημαρχοι και πολιτικοι, αλλα επειδη το απολαμβανει φουλ ο μασκαρεμενος Πατρινος.

Στη φωτο (απο το φιναλε του πρωτου Πατρινου "Κυνηγιου") διακρινεται και ο αγαπημενος φιλος Αλκης Στεας που τοσα πολλα χρονια δωρισε τη φυσικη του ευγενεια, το λεπτο του χιουμορ και το ταλεντο του στην Πατρα".