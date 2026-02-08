Πατρινό Καρναβάλι 2026: «In the heat of … Carnival»- Η συναυλία των Πατρινών συγκροτημάτων στην πλατεία Γεωργίου

Οι Special K, αποτελούμενοι από τους Φαίδωνα Διαμαντόπουλο (φωνή), Φανή Μπάδα (κιθάρα), Τάσο Νικολόπουλο (μπάσο) και Πέτρο Χαρίτο (τύμπανα), συνδύασαν δημιουργικά ετερόκλητα ακούσματα και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, μέσα από έναν σύγχρονο και δυναμικό ήχο. Εφόδιό τους η εκρηκτική σύνθεση της δύναμης του rock, του ρυθμού και του συναισθήματος της dance μουσικής.

Οι Above Suspicion, στελεχωμένοι από τους Ελευθερία Μποχατζιάρ (φωνή), Γιάννη Ασλανίδη (μπάσο), Ανδρέα Ζαρκαδάκη (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστα Παλαιολόγο Δραγάση (τύμπανα), Νίκο Κοντογεωργόπουλο (πλήκτρα) και Φώτη Καλλιντέρη (σαξόφωνο), έπαιξαν μεγάλες επιτυχίες της pop-rock, της funky και της disco των δεκαετιών από το 1960 έως το 2000 αλλά και διασκευές γνωστών τραγουδιών του ελληνικού ρεπερτορίου.

Οι Marooned in Blues με κινητήριο μοχλό τον κιθαρίστα και εκπαιδευτικό Διονύση Κανάκη κινήθηκαν σε blues διαδρομές και παρουσίασαν επιλεγμένες αναφορές στη blues-rock αισθητική αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με την υψηλή τους τεχνική αλλά και την συνολική συναυλιακή παρουσία τους και το συνεκτικό υψηλού επιπέδου πρόγραμμά τους.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Δημήτρης Μουλίνος.