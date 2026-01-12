AViSense: Η startup που κάνει τα αυτοκίνητα... να βλέπουν!

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις δημιουργούν. Ένας από αυτούς είναι ο Άρης Λάλος, ερευνητής και σήμερα συνιδρυτής της AViSense, ενός τεχνοβλαστού του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά που φέρνει την ελληνική τεχνογνωσία στην πρώτη γραμμή της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ιστορία του δεν είναι απλώς μια αφήγηση επιτυχίας, αλλά το πορτρέτο ενός ανθρώπου που αποφάσισε να μετατρέψει την γνώση, την επιμονή και το όραμα σε πραγματικό αντίκτυπο.

Η πορεία του Άρη Λάλου ξεκινά μέσα στα ερευνητικά εργαστήρια του Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, εκεί όπου η επιστήμη συναντά τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας. Η ερευνητική ομάδα του, ήδη από το 2018, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν στα οχήματα να «βλέπουν» πέρα από το ορατό, να αντιλαμβάνονται αντικείμενα και κινδύνους ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος- οδηγός δεν έχει καν πρόσβαση. Με άλλα λόγια, να λειτουργούν σαν ένας «έξυπνος συνοδηγός» που προειδοποιεί, προστατεύει και προβλέπει.

Η ελληνική καινοτομία, μπορεί να πρωταγωνιστήσει

«Η ίδρυση της AViSense δεν ήταν μια επιχειρηματική παρόρμηση», τονίζει. «Ήταν η φυσική εξέλιξη μιας μακράς ερευνητικής πορείας». Μετά από χρόνια δουλειάς, η ομάδα συνειδητοποίησε ότι οι ιδέες τους δεν χωρούσαν πια στα όρια των ερευνητικών έργων. Ήταν ώριμες για την αγορά. Κι έτσι γεννήθηκε μια εταιρεία που σήμερα συνεργάζεται με διεθνείς κολοσσούς, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική καινοτομία όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Απαντώντας στο ερώτημα «ποια είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυτής της πορείας», ο Άρης Λάλος δεν μιλά για αριθμούς, κέρδη ή δια κρίσεις. «Είναι η στιγμή που η τεχνολογία ζωντανεύει στον πραγματικό κόσμο. Όταν βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου να σώζει ζωές ή να κάνει την καθημερινότητα ασφαλέστερη», λέει. Για εκείνον, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια γραμμή τερματισμού, αλλά ένα ζωντανό ταξίδι δημιουργίας, εξέλιξης και συνεχούς μάθησης.

«Η επιχειρηματικότητα προσφέρει ελευθερία»

Οι νέοι, όπως λέει, έχουν σήμερα περισσότερους λόγους από ποτέ να τολμήσουν. «Η επιχειρηματικότητα προσφέρει ελευθερία, τη δυνατότητα να χτίσεις το δικό σου περιβάλλον, να δοκιμάσεις ιδέες χωρίς να περιμένεις την “τέλεια” στιγμή». Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μειώνει τα εμπόδια και ανοίγει παγκόσμιες πόρτες, το να ξεκινήσει κάποιος κάτι δικό του δεν εξαρτάται ούτε από τον κλάδο σπουδών, ούτε από τις τέλειες συνθήκες. Ακόμη κι αν αποτύχει, οι δεξιότητες που κερδίζει - ανθεκτικότητα, διαχείριση, αποφασιστικότητα - είναι θησαυροί ζωής. Όσον αφορά στα εμπόδια της καθημερινότητας, ο ίδιος επιστρέφει σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: τη δύναμη της επιστημονικής σκέψης. «Ανάλυση, ψυχραιμία, επιλογή της βέλτιστης λύσης. Και πάνω απ’ όλα, εμπιστοσύνη στην ομάδα». Σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς, η προσαρμοστικότητα και η συνεργασία είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι προκλήσεις βρίσκονται στο μέλλον

Κοιτώντας μπροστά, ο Άρης Λάλος βλέπει ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις, αλλά και δυνατότητες. Περισσότερη έρευνα, διεθνή επέκταση, νέα προϊόντα και μια ακόμη ισχυρότερη ομάδα που θα στηρίξει την επόμενη μέρα της ελληνικής τεχνολογίας. Η ιστορία του υπενθυμίζει ότι η καινοτομία δεν είναι ποτέ μόνο τεχνολογία. Είναι πάθος, πίστη και συνεχής επιθυμία να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο.

AviSense | www.avisense.ai

Άρης Λάλος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων | www.mips.isi.gr