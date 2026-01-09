"Mosaic - Πολιτισμός & Δημιουργικότητα": Μοντέλο ενός πιο συνεργατικού ευέλικτου και ανθρώπινου τρόπου δουλειάς

Νέοι ρόλοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Και οι δυο τους θεωρούν ως μεγαλύτερη επιβεβαίωση της επιλογής τους τον αντίκτυπο της δουλειάς τους. Για τον Ανδρέα Τσιλίρα, σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η δουλειά της MOSAIC μεταφράζεται σε πραγματικά αποτελέσματα: δημιουργικοί άνθρωποι αποκτούν καθαρότερο επαγγελματικό πλάνο, δημόσιοι φορείς διαμορφώνουν πιο ώριμες πολιτικές, τοπικές κοινότητες βλέπουν δράσεις και συνέργειες να υλοποιούνται. Παράλληλα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και διακρατικά προγράμματα έχει ενισχύσει την εικόνα της MOSAIC ως φορέα που προωθεί τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα στο εξωτερικό. Σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών, ο Γιώργος Σάρλης επισημαίνει ότι οι νέοι θα χρειαστεί να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέους ρόλους και ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Θεωρεί ότι η σταθερότητα, όπως ήταν γνωστή στο παρελθόν, έχει πάψει να αποτελεί πραγματικό δεδομένο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο επιλογή αλλά και τρόπο να καθορίσει κανείς ο ίδιος την επαγγελματική του πορεία. Η δημιουργία μιας επιχείρησης επιτρέπει στον νέο άνθρωπο να αξιοποιήσει το προσωπικό του ταλέντο και τις ιδέες του χωρίς να πρέπει να προσαρμοστεί σε επαγγελματικά καλούπια. Ο Ανδρέας Τσιλίρας συμπληρώνει ότι οι δυνατότητες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης είναι πλέον περισσότερες από ποτέ. Αν και αναγνωρίζει ότι το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να δημιουργεί εμπόδια και ότι το επιχειρείν χρειάζεται επιμονή, ανθεκτικότητα και αξιοσημείωτη ευρηματικότητα, θεωρεί ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι σύγχρονοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα εργαλεία απομακρυσμένης συνεργασίας έχουν διευρύνει θεαματικά τα περιθώρια δράσης. Η MOSAIC αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού παρά το γεγονός ότι έχει έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα και συνεργάζεται με οργανισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Καλλιτεχνική ευαισθησία και στρατηγική σκέψη

Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας έχει ιδιαιτερότητες που τον κάνουν ξεχωριστό. Ο Ανδρέας Τσι λίρας θεωρεί ότι συνδυάζει απαιτήσεις που συχνά δεν συναντώνται σε άλλους κλάδους: την ανάγκη για καλλιτεχνική ευαισθησία και κοινωνική αποστολή με εκείνη για στρατηγική σκέψη, επαγγελματισμό και οικονομική βιωσιμότητα. Πρόκειται για έναν χώρο με μεγάλη ετερογένεια- από παραδοσιακούς πολιτιστικούς οργανισμούς μέχρι σύγχρονα δημιουργικά επαγγέλματα όπως το gaming, η μόδα και το design- και φαινομενικά ασύνδετες ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση. Ο Γιώργος Σάρλης προσθέτει ότι ο τομέας αυτός βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στη συνεργασία, κάτι που στην Ελλάδα συναντάται συχνά ως πρόκληση. Η MOSAIC αποτέλεσε για τους ίδιους την πρώτη επιχειρηματική σύμπραξη που δοκιμάστηκε στην πράξη και, όπως αναφέρουν, αποδείχθηκε εξαιρετικά διδακτική. Στον πολιτισμό, η δικτύωση, οι συνέργειες, η αλληλεπίδραση με θεσμούς και δημιουργούς δεν είναι απλώς επιθυμητές, αλλά αναγκαίες. Επιπλέον, ο κλάδος εξελίσσεται αδιάκοπα: νέα χρηματοδοτικά μοντέλα, ψηφιακή μετάβαση, αλλαγές στις συνήθειες του κοινού και νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν συνεχώς νέα δεδομένα.

Οι απρόβλεπτες προκλήσεις και η σημασία της ομάδας

Οι προκλήσεις στον πολιτιστικό χώρο είναι πολλές και συχνά απρόβλεπτες. Ο Ανδρέας Τσιλίρας θυμάται ότι την περίοδο της πανδημίας, όταν η MOSAIC δεν είχε κλείσει ακόμη δύο χρόνια λειτουργίας, η δημιουργική οικονομία υπέστη μια από τις μεγαλύτερες ζημιές. Θεωρεί ότι τα εμπόδια πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς αυταπάτες για «μαγικές» λύσεις. Κάθε έργο και κάθε πελάτης έχουν διαφορετικές ανάγκες, επομένως απαιτείται μεθοδικότητα, ψυχραιμία, καθαρή σκέψη και προσαρμοστικότητα. Το συναίσθημα ότι η δουλειά τους έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο αποτελεί γι’ αυτόν πρόσθετο κίνητρο. Ο Γιώργος Σάρλης τονίζει τη σημασία της ομάδας, την οποία θεωρεί θεμέλιο για την αντιμετώπιση δυσκολιών. Η MOSAIC λειτουργεί με βάση τη συνεργασία, τη διαμοιρασμένη τεχνογνωσία και ένα ευρύ δίκτυο ειδικών και συνεργαζόμενων οργανισμών. Υποστηρίζει ότι με μια καλή ομάδα, που διαθέτει κοινό όραμα και συμπληρωματικές δεξιότητες, ακόμη και τα πιο σύνθετα έργα και τα πιο απαιτητικά εμπόδια μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα της MOSAIC, και οι δύο ιδρυτές δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Ανδρέας Τσιλίρας εκφράζει την επιθυμία να ενταχθούν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα φέρουν φρέσκες ιδέες και διαφορετική οπτική, ικανή να επαναπροσδιορίσει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση έχει συνηθίσει να λειτουργεί.

Project ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΣ και το Φεστιβάλ ΜΑΡΚΑΤΙΑ

Ο Γιώργος Σάρλης επικεντρώνεται στο φιλόδοξο project ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΣ, το οποίο η MOSAIC αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια στο Μαρκάτο. Θεωρεί ότι δράσεις όπως το Φεστιβάλ ΜΑΡΚΑΤΙΑ, που ήδη ετοιμάζεται για την τρίτη χρονιά του, αποτελούν αναπτυξιακά εργαλεία και πρώτης τάξης καλή πρακτική για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή και να αποτελέσουν καλή πρακτική για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Το όραμά τους είναι να δημιουργηθεί ένας σταθερός και διαρκώς εξελισσόμενος πυρήνας δημιουργικότητας. Η ιστορία της MOSAIC αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ουσιαστικός παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όταν του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία. Η επιχείρηση δεν αποτελεί μόνο παράδειγμα επιτυχούς επιχειρηματικότητας, αλλά και μοντέλο ενός πιο συνεργατικού, πιο ευέλικτου και πιο ανθρώπινου τρόπου δουλειάς. Σε μια εποχή όπου η δημιουργικότητα και η τεχνολογία αναδιαμορφώνουν τον κόσμο, η MOSAIC δείχνει ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα όχι μόνο για οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και για ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.