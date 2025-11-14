Πάθος, τεχνολογία, κοινωνία: Το τρίπτυχο του νέου επιχειρείν από τον Γιάννη Αναστασόπουλο

Από μια αόριστη έννοια που για χρόνια αντιμετωπιζόταν με καχυποψία, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μεταμορφώνεται σήμερα σε δύναμη δημιουργίας, εξέλιξης και κοινωνικής αλλαγής. Οι νέοι επιχειρηματίες αναζητούν ουσία, αντίκτυπο και αξίαγια τους ανθρώπους, τις κοινότητες και το μέλλον που θέλουν να διαμορφώσουν, εστιάζοντας στη συνεργασία, στην καινοτομία και στη βαθιά κατανόηση των αναγκών της κοινωνίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γιάννης Αναστασόπουλος, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της BitMyJob, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας επιχειρηματικής εποχής.

Για εκείνον, η επιχειρηματικότητα είναι μια αδιάκοπη διαδικασία μάθησης, ανανέωσης και εξέλιξης — μια διαδρομή που ξεκινά και καταλήγει πάντα στον άνθρωπο.

Ως επικεφαλής της Bitmyjob, μιας εταιρείας που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του web design και του eCommerce, ο Γιάννης Αναστασόπουλος μιλά για την πορεία του, τη φιλοσοφία του και το πώς οραματίζεται το μέλλον του επιχειρείν. Ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και ο άνθρωπος συνυπάρχουν, δημιουργώντας κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχείρηση: ένα θετικό, ουσιαστικό αποτύπωμα για την κοινωνία.

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;

Η επιχειρηματικότητα είναι δημιουργία, εξέλιξη και προσφορά. Αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Για εμένα, «Επιχειρείν αλλιώς» σημαίνει να δημιουργείς αξία για τους άλλους — να βοηθάς τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν, να καινοτομούν και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής. Μέσα από αυτό, αλλάζει σταδιακά και η αντίληψη γύρω από τον επιχειρηματία: από κάποιον που «κυνηγά το κέρδος», σε κάποιον που χτίζει μέλλον για την κοινωνία γύρω του.