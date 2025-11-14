Πάθος, τεχνολογία, κοινωνία: Το τρίπτυχο του νέου επιχειρείν από τον Γιάννη Αναστασόπουλο

Από την Πάτρα στο ψηφιακό αύριο: Η πορεία της BitMyJob στον κόσμο του eCommerce
Από μια αόριστη έννοια που για χρόνια αντιμετωπιζόταν με καχυποψία, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μεταμορφώνεται σήμερα σε δύναμη δημιουργίας, εξέλιξης και κοινωνικής αλλαγής. Οι νέοι επιχειρηματίες αναζητούν ουσία, αντίκτυπο και αξίαγια τους ανθρώπους, τις κοινότητες και το μέλλον που θέλουν να διαμορφώσουν, εστιάζοντας στη συνεργασία, στην καινοτομία και στη βαθιά κατανόηση των αναγκών της κοινωνίας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γιάννης Αναστασόπουλος, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της BitMyJob, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας επιχειρηματικής εποχής.
Για εκείνον, η επιχειρηματικότητα είναι μια αδιάκοπη διαδικασία μάθησης, ανανέωσης και εξέλιξης — μια διαδρομή που ξεκινά και καταλήγει πάντα στον άνθρωπο.
Ως επικεφαλής της Bitmyjob, μιας εταιρείας που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του web design και του eCommerce, ο Γιάννης Αναστασόπουλος μιλά για την πορεία του, τη φιλοσοφία του και το πώς οραματίζεται το μέλλον του επιχειρείν. Ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και ο άνθρωπος συνυπάρχουν, δημιουργώντας κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχείρηση: ένα θετικό, ουσιαστικό αποτύπωμα για την κοινωνία.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Η επιχειρηματικότητα είναι δημιουργία, εξέλιξη και προσφορά. Αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Για εμένα, «Επιχειρείν αλλιώς» σημαίνει να δημιουργείς αξία για τους άλλους — να βοηθάς τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν, να καινοτομούν και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής. Μέσα από αυτό, αλλάζει σταδιακά και η αντίληψη γύρω από τον επιχειρηματία: από κάποιον που «κυνηγά το κέρδος», σε κάποιον που χτίζει μέλλον για την κοινωνία γύρω του.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ένας νέος άνθρωπος έχει στα χέρια του εργαλεία, πρόσβαση στη γνώση και ευκαιρίες που πριν 15 χρόνια δεν υπήρχαν. Το να ξεκινήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση είναι τρόπος να εκφράσει τη δημιουργικότητά του, να διαμορφώσει το επαγγελματικό του περιβάλλον όπως ο ίδιος το οραματίζεται και να αναπτύξει δεξιότητες που δύσκολα θα καλλιεργήσει αλλού.
Η επιχειρηματικότητα είναι σχολείο καθώς σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να προσαρμόζεσαι και να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστια αξία.
Θα τους έλεγα λοιπόν με εντελώς απλά λόγια, να μη φοβηθούν.
Η επιχειρηματικότητα δεν είναι εύκολη διαδρομή, αλλά είναι γεμάτη μαθήματα, εμπειρίες και ευκαιρίες. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουν με πάθος, να πιστέψουν στην ιδέα τους και να μην απογοητεύονται στις πρώτες δυσκολίες.
Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι πως η επιμονή, η συνέπεια και η αγάπη για αυτό που κάνεις, πάντα δικαιώνονται.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Με οδήγησε στο δρόμο του επιχειρείν, η ανάγκη για δημιουργία. Ξεκίνησα το 2008 με την ιδέα να προσφέρω ποιοτικές υπηρεσίες διαδικτύου σε μια εποχή που όλα γύρω μας άλλαζαν. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που με κρατά είναι η ίδια αίσθηση ικανοποίησης κάθε φορά που βλέπω μια επιχείρηση να εξελίσσεται μέσα από τη δουλειά μας.
Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι όταν ένας πελάτης μας εμπιστεύεται ξανά και ξανά, και βλέπει τη συνεργασία μας όχι ως μια “υπηρεσία”, αλλά ως μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και ανάπτυξης.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Κάθε μέρα φέρνει νέες προκλήσεις, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε δυσκολία με ψυχραιμία, αισιοδοξία και ευελιξία.
Στη Bitmyjob, έχουμε υιοθετήσει αυτή τη νοοτροπία ως κουλτούρα: κάθε πρόβλημα είναι μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι, να εξελιχθούμε και να μάθουμε. Και αυτή η φιλοσοφία μας έχει βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε, να αντέξουμε κρίσεις, αλλαγές και απαιτητικά projects όλα αυτά τα χρόνια.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας σε έναν κλάδο όπως αυτός του webdesign στον οποίο δραστηριοποιήστε;
Ο χώρος του web design και του eCommerce εξελίσσεται διαρκώς. Από το 2008 μέχρι σήμερα, έχουμε ζήσει τα πάντα: οικονομική κρίση, ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών, Covid-19, άνοδο του AI.
Σε έναν τέτοιο κλάδο, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη γνώση, αλλά από την ικανότητα προσαρμογής σε κάθε αλλαγή και τη συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό ήταν, είναι και θα είναι, πάντα πρόκληση — η εύρεση των κατάλληλων τεχνικών με γνώσεις και ταλέντο, που θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στη φιλοσοφία της εταιρείας, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της.
Η Bitmyjob στηρίζει σταθερά την τοπική κοινωνία. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή τη διάσταση της δραστηριότητάς σας.
Η Πάτρα είναι η βάση μας και αισθανόμαστε ότι έχουμε ευθύνη να επιστρέφουμε στην κοινωνία μέρος από αυτό που έχουμε πετύχει.
Με κάθε ευκαιρία, στηρίζουμε δράσεις και διοργανώσεις της πόλης, όπως το Pink the City ή τον Ημιμαραθώνιο Πάτρας, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελούμε βασικό χορηγό του Προμηθέα Πατρών στο ανδρικό μπάσκετ.
Παράλληλα, συμμετέχουμε και σε μικρότερες πολιτιστικές ή κοινωνικές δράσεις — θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, φεστιβάλ — γιατί πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα δεν έχει αξία αν δεν συνδέεται με την κοινωνία που τη στηρίζει.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της BitMyJob. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Σήμερα η Bitmyjob έχει καθιερωθεί πανελλαδικά ως εταιρεία που προσφέρει καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις eCommerce, συμμετέχοντας σε μεγάλες εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις.
Είμαστε πιστοποιημένοι AdobePartners για την πλατφόρμα eshopMagento και έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας τεχνολογίες AI που βοηθούν τους πελάτες μας να αυξάνουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώνουν την εμπειρία των καταναλωτών τους.
Παράλληλα, μέσα από νέα εταιρικά σχήματα, όπως η domain.gr και η bitpro.gr, επεκτεινόμαστε στρατηγικά σε νέες αγορές.
Για τα επόμενα χρόνια στοχεύουμε σε διεθνή ανάπτυξη, κυρίως στα Βαλκάνια, σε περαιτέρω ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας.
Ο Γιάννης Αναστασόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 31 Ιουλίου 1984 και δραστηριοποιείται στον χώρο του eCommerce από το 2008. Είναι συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της εταιρείας BitMyJob, καθώς και πλειοψηφικός μέτοχος δύο ακόμη εταιρειών τεχνολογίας, της DomainGR και της BitPro. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Λονδίνο στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών (BSc Honsin Computer Science), και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον τομέα της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων (MSc in Secure Computing Systems). Έχει πολυετή εμπειρία ως Web Developer και είναι πιστοποιημένος από την Adobe για την δημοφιλή πλατφόρμα eCommerce – Magento. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, μιας κόρης 5 ετών και ενός γιου 2 ετών. Ασχολείται με την σκοποβολή από το 1999 και είναι Γραμματέας του Ομίλου Αθλητών Σκοποβολής Ρίου.
