ACCEND: Ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ξεκινάμε ένα διασυνοριακό πιλοτικό πρόγραμμα επιτάχυνσης για την υποστήριξη περισσότερων από 100 επιχειρήσεων deeptech. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τον κοινό Κατάλογο Υπηρεσιών για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, δοκιμάζοντας ένα νέο, μακροπρόθεσμο μοντέλο για την επιτάχυνση των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε επιλεγμένη εταιρεία θα συνοδεύεται από έναν Οδηγό ACCEND για τη συν-δημιουργία ενός εξατομικευμένου «ταξιδιού ACCEND», με βάση τις ανάγκες της και τον κατάλογο υπηρεσιών ACCEND.

«Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου ηγείται της ομάδας Αναγεννητικών Πόλεων. Αυτή η ομάδα θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας της Ευρώπης να αναπτυχθούν ταχύτερα, να προχωρήσουν περισσότερο και να προσφέρουν λύσεις για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Υποστηρίζοντας εταιρείες που ιδρύθηκαν από γυναίκες, το ACCEND διασφαλίζει ότι η καινοτομία αντικατοπτρίζει τις κοινωνίες που εξυπηρετεί.»

Gemma Cassels, Επικεφαλής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Επικεφαλής της Ομάδας Αναγεννητικών Πόλεων στο ACCEND

«Το ACCEND είναι ακριβώς το είδος της υπηρεσίας που περίμενε η ευρωπαϊκή κοινότητα PropTech και Smart City. Συνδυάζοντας εξατομικευμένη υποστήριξη, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διασυνοριακά δίκτυα, μπορούμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που συχνά τις εμποδίζουν. Είμαι ενθουσιασμένος που ηγούμαι της ομάδας Smart City και ελπίζω πραγματικά να δω όσο το δυνατόν περισσότερες φιλόδοξες εταιρείες να υποβάλουν αίτηση και να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.»

Mikael Långström, Επικεφαλής Οικοσυστήματος στο EIT Digital, Επικεφαλής της Ομάδας Έξυπνες Πόλεις στο ACCEND

«Η CodeBase είναι ενθουσιασμένη που αποτελεί μέρος του δικτύου πίσω από το πρόγραμμα ACCEND. Είναι πραγματικό προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλη την ΕΕ, καθώς και με την ίδια την ΕΕ, για να βοηθήσουμε τους διεθνείς ιδρυτές τεχνολογικών επιχειρήσεων και να δημιουργήσουμε καλύτερα οικοσυστήματα νεοσύστατων επιχειρήσεων. Σε μια τόσο κομβική στιγμή για την παγκόσμια καινοτομία, είμαστε αισιόδοξοι για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό το δίκτυο στην επόμενη γενιά επιχειρηματιών τεχνολογίας.»

Stephen Coleman, Διευθύνων Σύμβουλος της CodeBase, Επικεφαλής της Κοινής Ομάδας Πόλεις Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών στο ACCEND

Η πλατφόρμα για αιτήσεις είναι πλέον ανοιχτή και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 https://www.accendhorizon.eu/

Χαρακτηριστικά προγράμματος

• Πλήρως διαδικτυακή διαδικασία, χωρίς έξοδα μετακίνησης και ανοιχτό σε ιδρυτικά στελέχη επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

• Τρεις θεματικές ομάδες, συγκεκριμένα Έξυπνες Πόλεις, Πόλεις Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών και Αναγεννητικές Πόλεις.

• Πεντάμηνη διάρκεια προγράμματος, με ευέλικτη εβδομαδιαία δέσμευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας.

• Δωρεάν συμμετοχή, καθώς χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Το ACCEND έχει σχεδιαστεί για αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που:

• Ευρίσκονται σε Τεχνολογικό επίπεδο (Technology Readiness Level) TRL 7–9 και δραστηριοποιούνται σε επιστημονικούς ή τεχνολογικούς τομείς.

• Παράγουν ήδη έσοδα (συμπεριλαμβανομένων και μέσω αμειβόμενων πιλοτικών έργων).

• Έχουν επιτύχει επενδύσεις τουλάχιστον 290.000 €.

• Στόχος η επέκταση σε διεθνείς αγορές με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό.

Το ACCEND δεσμεύεται όσον αφορά την ποικιλομορφία, με στόχο τουλάχιστον το 30% των εταιρειών του πιλοτικού προγράμματος να ιδρύονται ή να συνιδρύονται από γυναίκες. Οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Σημαντικές ημερομηνίες

• Online Ενημερωτική Συνεδρία: 13 Νοεμβρίου 2025 [Φόρμα Εγγραφής (Registration Form)]

• Λήξη Αιτήσεων: 23 Δεκεμβρίου 2025

• Έναρξη Προγράμματος: Έξυπνες Πόλεις (Φεβρουάριος 2026), Πόλεις Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών (Μάρτιος 2026), Αναγεννητικές Πόλεις (Απρίλιος 2026)

Οφέλη για τους συμμετέχοντες που θα εγκριθούν

• Δικτύωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα

• Εξατομικευμένη καθοδήγηση

• Χρηματοδότηση και πρόσβαση στην αγορά

• καθοδήγηση για επέκταση στην Παγκόσμια αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε VC, εμπορικά δίκτυα, υπηρεσίες εξαγωγών και βιομηχανικούς εταίρους

• Μειωμένος κίνδυνος

Πώς να υποβάλετε Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την συμπλήρωση της online φόρμας που διατίθεται στον σύνδεσμο [Application Form - ACCEND Accelerator], αναρτώντας μαζί και τον σύνδεσμο για ένα σύντομο pitch video.

Εκπρόσωπος για πληροφορίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Απόστολος Λαμπαδάρης

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

alampadaris@ptapde.gr

+30 2613-613662