Μετακινήσεις Φοιτητών στην Πάτρα με το Αστικό ΚΤΕΛ: Ό,τι πρέπει να ξέρετε

Η μετακίνηση των φοιτητών προς την Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και τις σχολές στο Κουκούλι εξυπηρετείται από συγκεκριμένες γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών.

Πρόσφατα τέθηκαν σε ισχύ μειωμένες κάρτες απεριορίστων διαδρομών τρίμηνης διάρκειας, καθώς και ενίσχυση συγκεκριμένων δρομολογίων, διευκολύνοντας την καθημερινή πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Μειωμένες Κάρτες Απεριόριστων Διαδρομών

Για φοιτητές διατίθενται κάρτες διάρκειας 3 μηνών:

Α’ Ζώνη 60 €

Β’ Ζώνη 90 €

Εισητήρια

Α' Ζώνη 0,70 και Β' Ζώνη 0,90 ευρω

*Για μεμονωμένες διαδρομές συνεχίζει να ισχύει μειωμένο φοιτητικό εισιτήριο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Γραμμές Μετακίνησης

Προς Πανεπιστημιούπολη Ρίου

Γραμμή 6: Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο (ανά ~10–15 λεπτά)

Γραμμή 6 EXPRESS

Γραμμή 9: Μέσω Έλληνος Στρατιώτου

Προσοχή: Η Γραμμή 6 δεν κατευθύνεται πάντα αποκλειστικά προς το Πανεπιστήμιο. Ελέγχετε πάντα την πινακίδα προορισμού.

Προς Κουκούλι / Πρώην ΤΕΙ

Γραμμή 2: Τ.Ε.Ι. Ταραμπούρα – Συχαινά

Γραμμή 7: Σούλι – Μπεγουλάκι – Σαραβάλι – Κρήνη – Parking Περιβόλα



Σημεία Πώλησης Εισιτηρίων & Ωράρια

Κορίνθου 236 & Ερμού

Δευτ–Παρ 07:00–21:00 • Σάβ 07:30–15:30

Πλατεία Γεωργίου (κάτω μέρος)

Δευτ–Παρ 08:00–16:00

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου (Σταθμαρχείο)

Δευτ–Παρ 06:00–22:00 • Σάβ 08:00–16:00

Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρυτανεία)

Δευτ–Παρ 08:30–20:30 (ανάλογα με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου)

ΟΤΕ (Γούναρη & Κανακάρη)

Δευτ–Παρ 06:00–22:00 • Σάβ 07:00–15:00

Τ.Ε.Ι. Ταραμπούρα

Δευτ–Παρ 06:30–22:30

Parking Περιβόλας (Σταθμαρχείο)

Δευτ–Παρ 08:00–16:00



Σημεία Πώλησης Μηνιαίων Καρτών



Κορίνθου 236 & Ερμού

Δευτέρα–Παρασκευή 07:00–21:00 • Σάββατο 08:00–16:00

Κεντρικά Γραφεία – Αγ. Ανδρέου 9

Δευτέρα–Παρασκευή 08:30–14:00





