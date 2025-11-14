Τι ισχύει αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα

Αλλαγές έχουμε από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος , 2025-26, στο θεσμικό πλαίσιο προσφυγής φοιτητών που έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα.

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα εάν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολή, την αξιολόγησή του από άλλους εξεταστές.

Η αξιολόγηση διενεργείται είτε από άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού του ίδιου ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, είτε από διμελή επιτροπή με αντίστοιχη σύνθεση, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχουν ο διδάσκων του μαθήματος και εκείνος ο οποίος είχε διενεργήσει την τελευταία εξέταση.

Αν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν προβεί στις προαναφερόμενες ενέργειες εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής, και αν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολή, από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

Αν δεν γίνει ορισμός από κανένα από τα αρμόδια όργανα εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο ελέγχει το Ίδρυμα για τη μη υλοποίηση του αιτήματος.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τον ορισμό των αξιολογητών και συνίσταται:

είτε στην εκ νέου βαθμολόγηση των απαντήσεων που έχει δώσει ο φοιτητής, εάν έχουν προηγηθεί γραπτές εξετάσεις,

είτε στη διενέργεια νέων εξετάσεων, σε γραπτή ή προφορική μορφή, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Εάν το αίτημα προέρχεται από φοιτητή ο οποίος διανύει το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος πριν από την ολοκλήρωση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης , ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας, εάν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολή, οφείλουν να μεριμνήσουν κατά προτεραιότητα για την αξιολόγηση και για την ολοκλήρωσή της εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Στην αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής δικαιούται να περατώσει τις σπουδές του χωρίς την επιτυχή εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα, εφόσον συμπληρώνει με άλλο τρόπο τις αναγκαίες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα σπουδών.

Η δυνατότητα της παραπάνω επαναξιολόγησης μπορεί να ασκηθεί μία (1) μόνο φορά για κάθε μάθημα και, σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής επανέρχεται στον γενικό τρόπο εξέτασης του μαθήματος.

