Coffeeco: Από τα κατακάθια του καφέ στην καινοτομία και την κυκλική οικονομία- Πώς το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Η διαχείριση των αποβλήτων καφέ δεν ήταν ποτέ τόσο δημιουργική όσο σήμερα στην Πάτρα.

Η Coffeeco, μια ελληνική startup με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, έχει βρει τον τρόπο να μετατρέπει τα υπολείμματα του εσπρέσο σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνδυάζοντας επιστήμη, τεχνολογία και περιβαλλοντική συνείδηση.

Ιδρύθηκε το 2021 από τον Μάριο Βλαχογιάννη και τον Δρ. Αλέξη Παντζιάρο στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Η καινοτομία της Coffeeco δεν πέρασε απαρατήρητη από την επενδυτική κοινότητα, με τη startup να εξασφαλίζει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Η Coffeeco εφαρμόζει μια μοναδική προσέγγιση στον χώρο των καλλυντικών. Αντί να ανταγωνίζεται τα παραδοσιακά κανάλια πώλησης, τα προϊόντα της διατίθενται απευθείας σε καταστήματα καφέ, δημιουργώντας ένα νέο κανάλι και φέρνοντας τον καταναλωτή πιο κοντά στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν καλλυντικά με βάση τον καφέ, καθώς και βιοπλαστικά και άλλες πρώτες ύλες που προέρχονται από υπολείμματα καφέ.

Η ξενάγηση του thebest.gr στις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών αποκάλυψε τις υψηλής τεχνολογίας διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μετατρέπει τα απορρίμματα σε πόρους, προσφέροντας ουσιαστική αξία στην αγορά και ταυτόχρονα μειώνοντας τα περιβαλλοντικά απορρίμματα.