Coffeeco: Από τα κατακάθια του καφέ στην καινοτομία και την κυκλική οικονομία- Πώς το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Συνεργασίες και νέες δομές υποστήριξης από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τη σύνδεση της καινοτομίας με την τοπική ανάπτυξη
Η διαχείριση των αποβλήτων καφέ δεν ήταν ποτέ τόσο δημιουργική όσο σήμερα στην Πάτρα.
Η Coffeeco, μια ελληνική startup με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, έχει βρει τον τρόπο να μετατρέπει τα υπολείμματα του εσπρέσο σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνδυάζοντας επιστήμη, τεχνολογία και περιβαλλοντική συνείδηση.
Ιδρύθηκε το 2021 από τον Μάριο Βλαχογιάννη και τον Δρ. Αλέξη Παντζιάρο στο πλαίσιο ερευνητικού έργου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.
Η καινοτομία της Coffeeco δεν πέρασε απαρατήρητη από την επενδυτική κοινότητα, με τη startup να εξασφαλίζει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και στρατηγικές συνεργασίες.
Η Coffeeco εφαρμόζει μια μοναδική προσέγγιση στον χώρο των καλλυντικών. Αντί να ανταγωνίζεται τα παραδοσιακά κανάλια πώλησης, τα προϊόντα της διατίθενται απευθείας σε καταστήματα καφέ, δημιουργώντας ένα νέο κανάλι και φέρνοντας τον καταναλωτή πιο κοντά στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας.
Τα προϊόντα περιλαμβάνουν καλλυντικά με βάση τον καφέ, καθώς και βιοπλαστικά και άλλες πρώτες ύλες που προέρχονται από υπολείμματα καφέ.
Η ξενάγηση του thebest.gr στις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών αποκάλυψε τις υψηλής τεχνολογίας διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μετατρέπει τα απορρίμματα σε πόρους, προσφέροντας ουσιαστική αξία στην αγορά και ταυτόχρονα μειώνοντας τα περιβαλλοντικά απορρίμματα.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης αναφερόμενος στην πορεία του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και τις προοπτικές του επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η Πάτρα και γενικότερα η Αχαΐα έχουν αρχίσει να παράγουν έναν σημαντικό αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων (StartUps), αρκετές από τις οποίες καταφέρνουν να αναπτύσσονται ραγδαία, να προσελκύουν επενδύσεις και να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, όπως τόνισε, το κρίσιμο στοίχημα παραμένει η σύνδεση της επιτυχίας αυτών των επιχειρήσεων με την τοπική οικονομία.
«Η περιοχή μας παράγει ιδέες, τεχνογνωσία και επιχειρηματικότητα που συχνά ξεπερνούν τα γεωγραφικά της όρια. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη επιστρέφει με ουσιαστικό τρόπο στον τόπο – στην εργασία, στη γνώση, στην οικονομική κυκλοφορία», ανέφερε ο κ. Λουλούδης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό και διαχρονικό κενό: την ανάγκη των επιχειρηματιών – νέων και ήδη ενεργών – να έχουν άμεση, στοχευμένη και εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα υποστήριξης.
Το Γραφείο παρέχει δωρεάν συμβουλευτική για:
ΕΣΠΑ
LEADER+
Αναπτυξιακό Νόμο
Προγράμματα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
Αγροτικά και Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Στόχος είναι όχι μόνο η πληροφόρηση, αλλά και η καθοδήγηση στα βήματα υποβολής, η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ανάλογα με το προφίλ της επιχείρησης και η ασφαλής σχεδίαση της επόμενης αναπτυξιακής της πορείας.
«Θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να νιώθουν ότι δεν είναι μόνες. Ότι υπάρχει ένας σταθερός θεσμικός συνομιλητής που μπορεί να τις καθοδηγήσει και να τις βοηθήσει να πετύχουν, εδώ, στην Αχαΐα. Η CoffeeCo αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας αυτής επιχειρηματικής κουλτούρας: νέοι άνθρωποι, με ξεκάθαρο όραμα, σύγχρονη αντίληψη για το προϊόν και μεθοδικό σχεδιασμό της εξωστρέφειας. Η περίπτωση της εταιρείας αποδεικνύει ότι όταν η καινοτομία συναντά την οργάνωση, η ανάπτυξη μπορεί να είναι σταθερή και βιώσιμη. Η προσπάθεια του Επιμελητηρίου στοχεύει ακριβώς στο να πολλαπλασιάσει τέτοιες ιστορίες».
Σήμερα, τα προϊόντα της Coffeeco διατίθενται σε εκατοντάδες σημεία πώλησης, με την εταιρεία να συνεχίζει την ανάπτυξή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δείχνοντας ότι η καινοτομία, η περιβαλλοντική συνείδηση και η επιχειρηματικότητα μπορούν να συνυπάρχουν με επιτυχία.
Η Coffeeco αποδεικνύει ότι ακόμη και ένα καθημερινό απόβλητο, όπως τα κατακάθια του καφέ, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικής αξίας. Από τον καφέ στο χέρι… στο skincare στο χέρι.
