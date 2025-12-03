Γιατί όλο και περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους;

Η εικόνα του «χαλαρού φοιτητή» που περνά την ημέρα του ανέμελα δεν αντιστοιχεί πλέον στην πραγματικότητα.

Σήμερα, πολλοί φοιτητές συνδυάζουν τις πανεπιστημιακές τους υποχρεώσεις με εργασία, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για να αποκτήσουν νωρίς επαγγελματική εμπειρία. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές εργάζονται παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών τους, συχνά αφιερώνοντας συνολικά πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα σε σπουδές και εργασία — χρόνο ισοδύναμο με πλήρη απασχόληση.

Γιατί οι φοιτητές επιλέγουν να εργάζονται;

Ο βασικός λόγος είναι οικονομικός. Το κόστος διαβίωσης – ενοίκιο, τρόφιμα, μετακινήσεις – αυξάνεται, και η οικονομική στήριξη από την οικογένεια πολλές φορές δεν επαρκεί.

Ωστόσο, η εργασία δεν προσφέρει μόνο εισόδημα. Δίνει την ευκαιρία να:

αναπτύξεις ανθεκτικότητα και αυτονομία,

μάθεις να συνεργάζεσαι με άλλους,

εξοικειωθείς με πραγματικούς ρυθμούς και απαιτήσεις εργασίας,

αποκτήσεις επαγγελματικές επαφές,

γνωρίσεις από κοντά τον κλάδο που σε ενδιαφέρει.

Για όσους εργάζονται σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών τους, η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει «διαβατήριο» για την πρώτη θέση εργασίας μετά την αποφοίτηση.

Πού μπορεί να εργαστεί ένας φοιτητής;

Οι επιλογές είναι πολλές και προσαρμόζονται στον διαθέσιμο χρόνο:

Στο πανεπιστήμιο, ως βοηθός διδασκαλίας, ερευνητής ή γραμματειακή υποστήριξη.

Σε επιχειρήσεις ως εργαζόμενος φοιτητής ή πρακτικάριος.

Σε κλασικές φοιτητικές δουλειές, όπως εστίαση ή λιανικό εμπόριο.

Μόνο στις περιόδους διακοπών, όταν ο φόρτος σπουδών μειώνεται.

Πολλά πανεπιστήμια και δήμοι διαθέτουν πλατφόρμες εύρεσης εργασίας ειδικά για φοιτητές.

Πώς ισορροπείς εργασία και σπουδές;

Οργάνωσε τον χρόνο σου προσεκτικά.

Καταγράφεις διαλέξεις, εργασίες και ώρες εργασίας.

Υπολόγισε χρόνο για διάβασμα και ξεκούραση — ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια.

Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις για αργότερα.

Η συνέπεια μειώνει το άγχος, ειδικά στις περιόδους εξεταστικής.

Βρες εργοδότη που αναγνωρίζει ότι είσαι φοιτητής.

Ευελιξία ωραρίου και κατανόηση στις περιόδους φόρτου είναι καθοριστικές.



Το να εργάζεσαι παράλληλα με τις σπουδές δεν είναι εύκολο. Απαιτεί πειθαρχία, οργάνωση και αντοχή. Ωστόσο, είναι μια επιλογή που μπορεί να ενισχύσει το βιογραφικό σου, να σε βοηθήσει να γνωρίσεις τον επαγγελματικό χώρο από κοντά και να σε προετοιμάσει καλύτερα για την αγορά εργασίας. Με λίγα λόγια: είναι μια επένδυση στον εαυτό σου και στο μέλλον σου.