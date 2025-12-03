"Πέθανε ο παππούς μου... πάλι": Η επιστήμη πίσω από τις πιο δημιουργικές φοιτητικές δικαιολογίες

Η μελέτη αυτή διερευνά το παράδοξο φαινόμενο του «Κύκλου Θανάτου και Αναβίωσης Παππούδων στα Τέλη Εξαμήνου» (ΚΘΑΠΤΕ), μια κατάσταση που πλήττει μυστηριωδώς τους ηλικιωμένους συγγενείς φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των πανεπιστημιακών εξετάσεων.

Βάσει «φανταστικών» δεδομένων από περισσότερα από 10.000 αιτήματα παράτασης, η σατιρική αυτή ανάλυση αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκών αξιολογήσεων και του… περιοδικού θανάτου συγγενών, οι οποίοι φαίνεται να ανασταίνονται εγκαίρως για τον επόμενο γύρο προθεσμιών.

Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία, καθηγητές παγκοσμίως παρακολουθούν με δέος το εξής μοτίβο: οι παππούδες και γιαγιάδες φοιτητών φαίνεται να πεθαίνουν ακριβώς λίγο πριν από τις τελικές εξετάσεις. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι αυτοί οι ίδιοι συγγενείς «αναρρώνουν» μυστηριωδώς στο μεσοδιάστημα, μόνο για να φύγουν ξανά από τη ζωή στην επόμενη εξεταστική.

Η μελέτη μας εισάγει τον όρο «Το Φαινόμενο της Γιαγιάς του Σρέντινγκερ» και εξετάζει προσεκτικά χιλιάδες φοιτητικά email από το 1999 έως και το 2024.

Μεθοδολογία

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ενός εξαιρετικά «αξιόπιστου» (σατιρικά) αλγορίθμου, ο οποίος αναλύει emails που περιέχουν λέξεις όπως «παράταση», «παππούς», «πέθανε», «πολύ κοντινός». Εφαρμόστηκε το πατενταρισμένο Excuse Authenticity Matrix™, που λαμβάνει υπόψη ειλικρίνεια με βάση emojis, αόριστες αντωνυμίες και τα τυπογραφικά λάθη στο Gmail.

Αποτελέσματα

Από 10.432 emails:

62% δήλωσαν θάνατο παππού/γιαγιάς εντός τριών ημερών πριν μια μεγάλη προθεσμία.

Από αυτά, το 41% ανέφεραν τον ίδιο συγγενή να πεθαίνει και σε επόμενη εξεταστική.

Η τεκμηρίωση περιλάμβανε:

28%: screenshots με κηδείες Google Calendar.

19%: αινιγματικά μηνύματα από «μαμά» (“πολύ στεναχωρημένη σήμερα”).

9%: scans “αγγελτηρίων θανάτου” επικολλημένα σε Excel.

Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση της γιαγιάς Χ., που σύμφωνα με τα στοιχεία «έφυγε» έξι φορές σε οκτώ εξάμηνα, οδηγώντας στην αναγνώριση νέας ψυχολογικής διαταραχής: το ”Σύνδρομο Ακαδημαϊκής Προκαλούμενης Γηριατρικής Επαναληπτικής Θνησιμότητας (ΣΑΠΓΕΘ)”.

Τα ευρήματα οδηγούν σε δύο ενδεχόμενα:

Η ανθρώπινη βιολογία εξελίχθηκε ριζικά και ένα μικρό ποσοστό πληθυσμού παρουσιάζει κυκλικό θάνατο και ανάσταση συγχρονισμένα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Οι φοιτητές, με κάθε επιστημονική επιφύλαξη, «κατεβάζουν τρελές δικαιολογίες». Είναι φυσικά σαφές πού τείνει να καταλήξει η έρευνα.

Προτείνουμε στα πανεπιστήμια:

Πιστοποιητικά θανάτου με QR code και time-lapse βίντεο της κηδείας.

Ένα μόνο «πάσο θανάτου παππού/γιαγιάς» ανά φοιτητή.

Εικονικούς “συγγενείς θρήνου” για χρήση σε ανάγκη.

Συμπεράσματα

Ο επαναλαμβανόμενος θάνατος παππούδων στα τέλη εξαμήνων είναι τραγωδία - αν είναι αληθινός. Όμως τα στοιχεία δείχνουν πως στο αέναο παιχνίδι των φοιτητικών δικαιολογιών, κανένας δεν ξεκουράζεται ποτέ. Μέχρι το επόμενο εξάμηνο!

Χρηματοδότηση

Δεν υπήρξε επίσημη χρηματοδότηση, εκτός από έναν κωδικό Netflix και ένα μισοφαγωμένο κρουασάν από το αναγνωστήριο.

Περιορισμοί

Το παρόν έργο δεν έχει υποβληθεί σε peer-review, αλλά έχει προκαλέσει γκρίνια σε αίθουσες καθηγητών ανά την Ευρώπη.

*Αναδημοσίευση από neolaia.gr / Ο Δρ Άγγελος Ροδαφηνός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διδάσκει Νέες Τεχνολογίες. Σπούδασε και εργάστηκε σε 13 πανεπιστήμια στην Αμερική, Αυστραλία, Κύπρο και Ελλάδα.