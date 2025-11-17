5 αλήθειες για την φοιτητική ζωή στο εξωτερικό

Όπου κι αν πάτε για σπουδές, οι πρώτοι μήνες θα είναι δύσκολοι.

Ακόμα κι αν γνωρίζετε πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας που μετακομίσατε, στην αρχή θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα καταλαβαίνετε ή δεν θα μπορείτε να εκφραστείτε ακριβώς όπως θέλετε. Το ίδιο ισχύει και με τις μετακινήσεις: τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα σας μπερδέψουν στην αρχή, αλλά με τον καιρό όλα γίνονται ρουτίνα.

Οι πρώτοι μήνες είναι περίοδος εγκατάστασης.

Είναι η φάση που προσπαθείτε να στήσετε το νέο σας «σπίτι». Έτσι, μπορεί να ζοριστείτε οικονομικά — ειδικά αν ξεκινάτε από το μηδέν και πρέπει να αγοράσετε τα πάντα, από κατσαρόλες μέχρι κουρτίνες

Το διάβασμα στο πανεπιστήμιο δεν έχει σχέση με του σχολείου

Αν στο σχολείο σας φαινόταν πολύ να διαβάσετε 100 σελίδες, στο πανεπιστήμιο αυτές οι 100 σελίδες μπορεί να είναι απλώς μία διάλεξη. Το πόσο θα διαβάζετε εξαρτάται φυσικά και από τη σχολή, αλλά σε όλες τις ειδικότητες το διάβασμα είναι περισσότερο, βαθύτερο και πιο απαιτητικό.

Όμως μην αποθαρρύνεστε — πολλοί τα κατάφεραν πριν από εσάς και πολλοί θα τα καταφέρουν μετά. Δεν είστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι.

Οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο δεν έχουν την ίδια σχέση με τους μαθητές όπως στο σχολείο

Από την πρώτη μέρα θα καταλάβετε ότι το πανεπιστήμιο λειτουργεί διαφορετικά. Στο αμφιθέατρο μπορεί να υπάρχουν 200, 300, ακόμα και 500 άτομα. Είναι πρακτικά αδύνατο ο καθηγητής να σταθεί στον καθέναν προσωπικά, ακόμα κι αν το ήθελε.

Φυσικά υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές που ενδιαφέρονται και βοηθούν, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Εκεί θα μάθετε να ψάχνεστε μόνοι σας, να ρωτάτε συμφοιτητές και να οργανώνεστε.

Ετοιμαστείτε να βαρεθείτε τα μακαρόνια...

Τα μακαρόνια θα γίνουν «ο καλύτερός σας φίλος» — και μετά ο χειρότερος. Είναι φθηνά, γρήγορα και εύκολα στο μαγείρεμα, οπότε στην αρχή σώζουν καταστάσεις.

Και ναι… οι σάλτσες σε γυάλινα βαζάκια θα γεμίσουν ένα ολόκληρο ντουλάπι...

Οι νέες γνωριμίες είναι απαραίτητες

Κάντε φίλους. Όχι μόνο Έλληνες.

Είναι όμορφο και χρήσιμο να έχεις κοντά σου ανθρώπους από την πατρίδα σου, αλλά μην κλειστείτε σε αυτόν τον κύκλο. Οι ξένοι φοιτητές είναι πολλοί, ειδικά σε χώρες όπως Γερμανία και Αγγλία, και οι φιλίες μαζί τους θα σας ανοίξουν ορίζοντες: νέες κουλτούρες, νέες οπτικές, αλληλοβοήθεια στα μαθήματα, ανταλλαγή εμπειριών.



