Διαγραφή Φοιτητών: Τι αλλάζει το 2025 και τι πρέπει να γνωρίζεις

Το ζήτημα της διαγραφής φοιτητών αποτελεί επί δεκαετίες αντικείμενο συζήτησης στα πανεπιστήμια.

Ο νόμος του 2021 έθεσε συγκεκριμένα όρια στη διάρκεια φοίτησης, προκαλώντας ερωτήματα σε φοιτητές και γονείς για το τι ισχύει σήμερα και πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο το 2025. Ας δούμε τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει κάθε φοιτητής.

Τι ισχύει σήμερα

Η έννοια του «αιώνιου φοιτητή» αναφέρεται σε όσους παραμένουν εγγεγραμμένοι στο πανεπιστήμιο για πολλά χρόνια πέραν του ελάχιστου χρόνου σπουδών ή δεν ολοκληρώνουν ποτέ τις σπουδές τους. Με τον Ν.4777/2021, ορίστηκαν συγκεκριμένα όρια:

Για προγράμματα διάρκειας 8 εξαμήνων, η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 12 εξάμηνα (8 + 4).

Για προγράμματα διάρκειας πάνω από 8 εξαμήνων, η μέγιστη διάρκεια είναι ελάχιστος χρόνος σπουδών + 6 εξάμηνα.

Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας, η κοσμητεία εκδίδει πράξη διαγραφής.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για φοιτητές με σοβαρούς λόγους υγείας, φοιτητές με αναπηρία, εργαζόμενους τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα και αθλητές. Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να αιτηθούν παράταση στη γραμματεία της σχολής τους.

Τι αλλάζει το 2025

Το 2025 αναμένεται καθοριστικό για τις διαγραφές φοιτητών:

Οι ανενεργοί φοιτητές θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους για συμμετοχή στη διαδικασία φοίτησης (δηλώσεις μαθημάτων, εξετάσεις).

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 θα ξεκινήσουν οι πρώτες διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών, που φτάνουν τους 333.741.

Το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει ξεχωριστά τις περιπτώσεις φοιτητών που αγωνίζονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δίνοντας ευκαιρίες μέσω εντατικών μαθημάτων ή κατ’ εξαίρεση εξετάσεων.



Τι σημαίνει αυτό για σένα

Αν πλησιάζεις το όριο φοίτησης, δεν χρειάζεται πανικός. Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην ολοκλήρωση των σπουδών και όχι στην τιμωρία. Συνιστάται:

Επικοινωνία με τη γραμματεία για ενημέρωση σχετικά με τις παρατάσεις και τα δικαιώματά σου.

Σχέδιο δράσης για τα υπόλοιπα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία, καταγράφοντας τις εξεταστικές στις οποίες μπορείς να συμμετάσχεις.

Οργάνωση χρόνου και προτεραιοτήτων, ώστε να ολοκληρωθεί η φοίτηση εντός των προβλεπόμενων πλαισίων.

Με σωστή ενημέρωση, υποστήριξη και οργάνωση, η πορεία προς το πτυχίο μπορεί να γίνει πιο ομαλή και αποτελεσματική.