1.000 ευρώ σε εκατοντάδες φοιτητές - Ποιοι θα τα πάρουν

Μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών θα λάβουν οι αριστεύσαντες στις Πανελλήνιες του 2025 βραβεία και χρηματικά έπαθλα.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης. Σύμφωνα με την απόφαση τα βραβεία θα δοθούν ως εξής στους φοιτητές:

Το Βραβείο Αριστείας συνίσταται σε:

-(α) Τιμητικό δίπλωμα σε πάπυρο το οποίο απονέμεται στους πέντε πρώτους σε σειρά εισαγωγής φοιτητές των Σχολών και Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που έχουν εγγραφεί με την υψηλότερη βαθμολογία από τις πανελλαδικές εξετάσεις 2025 στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αναγράφονται στη «Λίστα Σχολών για Μ.Δ.-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025

-(β) χρηματικό ποσό χιλίων ευρώ (1.000€) που θα καταβληθεί σε κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια που πληροί τις εξής προϋποθέσεις («Δικαιούχος»):

β.1) Έχει εγγραφεί με την υψηλότερη βαθμολογία από τις πανελλαδικές εξετάσεις 2025 στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι, για την απονομή του βραβείου λαμβάνεται υπόψη η αρχική εγγραφή των φοιτητών, ανεξαρτήτως τυχόν μετεγγραφής τους σε άλλες Σχολές/ Τμήματα. Επιπλέον, για τους εισακτέους/ες σε σώματα ασφαλείας και στρατιωτικές σχολές ως εγγραφή λογίζεται η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών.

β.2) Δεν έχει λάβει για τον ίδιο λόγο άλλο χρηματικό βραβείο/α ή υποτροφία που να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €), από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, άλλως το Βραβείο Αριστείας απονέμεται στον/ην αμέσως επόμενη/η κατά σειρά εισαγωγής φοιτητή/τρια που δεν έχει λάβει χρηματικό βραβείο από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα το οποίο υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

Βραβεία Αριστείας

Τα Βραβεία Αριστείας απονέμονται ως εξής:

α) Μετά από έγγραφο του ΙΚΥ, κάθε Γραμματεία Σχολής/Τμήματος, εντός τακτής ημερομηνίας που θα υποδειχθεί από το ΙΚΥ, γνωστοποιεί: Ι) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τα μόρια εισαγωγής, τη σειρά εισαγωγής, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της Δικαιούχου του χρηματικού βραβείου και ΙΙ) τα ονοματεπώνυμα, τα πατρώνυμα, τα μόρια εισαγωγής, τη σειρά εισαγωγής, τον ΑΦΜ και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά εισαγωγής εγγεγραμμένων φοιτητών/τριων, δικαιούχων του τιμητικού διπλώματος.

Επιπλέον, αποστέλλει Υπεύθυνη Δήλωση του/της Δικαιούχου ότι δεν έχει λάβει χρηματικό βραβείο ή υποτροφία από άλλη δημόσια πηγή που να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

β) Σε περίπτωση φοιτητών/τριων με ισοβαθμία, η Γραμματεία αποστέλλει τα στοιχεία της περ. (α) της παρ. 2 όσων ισοβαθμούν και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφασίζει σχετικά.

γ) Η Υπηρεσία καταρτίζει Πίνακα Δικαιούχων, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και στη συνέχεια οι Δικαιούχοι προσκαλούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να καταχωρίσουν σε ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΚΥ τα στοιχεία της περίπτωσης (α) της παρ. 2, τον αριθμό/ημερομηνία έκδοσης του ΑΔΤ, τον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό τους και το ΙΒΑΝ που διατηρούν σε τράπεζα της ημεδαπής με σκοπό την καταβολή του Βραβείου Αριστείας.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης