Η «Φάρμα της Γιαγιάς»: Όταν η επιχειρηματικότητα ανθίζει στη γη

Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, ενσαρκώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την έννοια της υγιούς, δημιουργικής, εναλλακτικής επιχειρηματικότητας. Απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, αποφάσισε το 2012 να αφήσει πίσω του τις βεβαιότητες ενός «αστικού» επαγγελματικού δρόμου και να ακολουθήσει την καρδιά του, ιδρύοντας τη «Φάρμα της Γιαγιάς», μια σύγχρονη προβατοτροφική μονάδα με έμφαση στην ποιότητα, την ευζωία των ζώων και τη βιώσιμη παραγωγή.

Με αγάπη για τη φύση και τα ζώα, επιμονή, καινοτόμο σκέψη και βαθιά πίστη στην αξία της πραγματικής δημιουργίας, ο Παναγιώτης έχει καταφέρει να μετατρέψει τη φάρμα του σε ένα πρότυπο εγχείρημα του πρωτογενούς τομέα, που συνεχώς εξελίσσεται, από την εκτροφή προβάτων και αιγών, μέχρι τη δημιουργία του δικού του τυροκομείου.

Μιλήσαμε μαζί του για το πώς αντιλαμβάνεται την επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις και τις χαρές της, αλλά και για το τι σημαίνει να “επιχειρείς αλλιώς” με δημιουργικότητα, όραμα και κινητήριο δύναμη την αγάπη για το αυθεντικό που στις μέρες μας τείνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση.

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;



Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για αυτήν σας την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται υγιή πρότυπα επιχειρήσεων και επιχειρηματιών ώστε να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι πραγματικά είναι ο σωστός υγιής επιχειρηματίας και η υγιής επιχειρηματικότητα.



Διότι κάπου εκεί νομίζω πως δημιουργείται το πρόβλημα. Υπάρχει μία παρεξήγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το χρήμα. Επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι απρόσωπο που το βαφτίσαμε κεφάλαιο και το χαρακτηρίσαμε ως εχθρό για να εξυπηρετήσουμε ιδεολογικοπολιτικούς σκοπούς. Ούτε και οι περισσότεροι επιχειρηματίες ακολουθούν το πρότυπο του σκληρού αφεντικού που “πίνει το αίμα” των υπαλλήλων του.

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητας υγιών ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες, προϊόντα και ευκαιρίες στην κοινωνία και να βγάλουν δίκαια χρήματα από αυτό. Στον σύγχρονο κόσμο, είναι το όχημα που φέρνει την πρόοδο και την ευημερία στη χώρα και στην κοινωνία συνολικά.

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;



Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο από μικρός ήθελα να βγάλω χρήματα με τον δικό μου τρόπο και να είμαι κύριος και υπεύθυνος του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κάποιο επιχειρηματικό πρότυπο στην οικογένειά μου αλλά εγώ το είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Συνδυάζοντας αυτή τη διάθεση με την, επίσης από μικρός, αγάπη μου για τα ζώα, οδηγήθηκα φυσικά στον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία. Χρειάστηκε βέβαια και μια δόση τρέλας, άγνοια κινδύνου και — πάνω απ’ όλα — η στήριξη της οικογένειάς μου, ψυχολογική και οικονομική. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη που μου έχει προσφέρει η επιχειρηματικότητα. Καθημερινά αντιμετωπίζεις προκλήσεις — οικονομικές, διαπροσωπικές, οργανωτικές — και αυτές σε ¨αναγκάζουν¨ να εξελίσσεσαι συνεχώς. Σήμερα είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από τον Παναγιώτη που ξεκίνησε τη Φάρμα της Γιαγιάς.

Μεγάλη επίσης είναι η ηθική ικανοποίηση που νιώθω λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου μου. Είναι εκπληκτικό, σχεδόν μαγικό, το αίσθημα πλήρωσης που αισθάνεσαι όταν προσφέρεις στους ανθρώπους ποιοτικό φαγητό. Νιώθεις κομμάτι κάτι πολύ μεγαλύτερου και σημαντικού, πραγματικά άξιο μέλος της κοινωνίας.

Τελειώνοντας δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός των ανταμοιβών, τη δυνατότητα που σου δίνει η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα να περνάς περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο με τους φίλους σου και την οικογένειά σου. Ναι, το πρόγραμμα είναι πιεστικό, αλλά έχεις την ευελιξία να μπορείς να το διαμορφώνεις στα μέτρα σου. Αρκεί να το θες...