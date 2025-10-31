Η «Φάρμα της Γιαγιάς»: Όταν η επιχειρηματικότητα ανθίζει στη γη

Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος γράφει τη δική του ιστορία επιτυχίας στον πρωτογενή τομέα
Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, ενσαρκώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την έννοια της υγιούς, δημιουργικής, εναλλακτικής επιχειρηματικότητας. Απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, αποφάσισε το 2012 να αφήσει πίσω του τις βεβαιότητες ενός «αστικού» επαγγελματικού δρόμου και να ακολουθήσει την καρδιά του, ιδρύοντας τη «Φάρμα της Γιαγιάς», μια σύγχρονη προβατοτροφική μονάδα με έμφαση στην ποιότητα, την ευζωία των ζώων και τη βιώσιμη παραγωγή.
Με αγάπη για τη φύση και τα ζώα, επιμονή, καινοτόμο σκέψη και βαθιά πίστη στην αξία της πραγματικής δημιουργίας, ο Παναγιώτης έχει καταφέρει να μετατρέψει τη φάρμα του σε ένα πρότυπο εγχείρημα του πρωτογενούς τομέα, που συνεχώς εξελίσσεται, από την εκτροφή προβάτων και αιγών, μέχρι τη δημιουργία του δικού του τυροκομείου.
Μιλήσαμε μαζί του για το πώς αντιλαμβάνεται την επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις και τις χαρές της, αλλά και για το τι σημαίνει να “επιχειρείς αλλιώς” με δημιουργικότητα, όραμα και κινητήριο δύναμη την αγάπη για το αυθεντικό που στις μέρες μας τείνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση.
_
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για αυτήν σας την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται υγιή πρότυπα επιχειρήσεων και επιχειρηματιών ώστε να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι πραγματικά είναι ο σωστός υγιής επιχειρηματίας και η υγιής επιχειρηματικότητα.
Διότι κάπου εκεί νομίζω πως δημιουργείται το πρόβλημα. Υπάρχει μία παρεξήγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το χρήμα. Επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι απρόσωπο που το βαφτίσαμε κεφάλαιο και το χαρακτηρίσαμε ως εχθρό για να εξυπηρετήσουμε ιδεολογικοπολιτικούς σκοπούς. Ούτε και οι περισσότεροι επιχειρηματίες ακολουθούν το πρότυπο του σκληρού αφεντικού που “πίνει το αίμα” των υπαλλήλων του.
Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητας υγιών ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες, προϊόντα και ευκαιρίες στην κοινωνία και να βγάλουν δίκαια χρήματα από αυτό. Στον σύγχρονο κόσμο, είναι το όχημα που φέρνει την πρόοδο και την ευημερία στη χώρα και στην κοινωνία συνολικά.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Για κάποιον απροσδιόριστο λόγο από μικρός ήθελα να βγάλω χρήματα με τον δικό μου τρόπο και να είμαι κύριος και υπεύθυνος του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κάποιο επιχειρηματικό πρότυπο στην οικογένειά μου αλλά εγώ το είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Συνδυάζοντας αυτή τη διάθεση με την, επίσης από μικρός, αγάπη μου για τα ζώα, οδηγήθηκα φυσικά στον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία. Χρειάστηκε βέβαια και μια δόση τρέλας, άγνοια κινδύνου και — πάνω απ’ όλα — η στήριξη της οικογένειάς μου, ψυχολογική και οικονομική. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη που μου έχει προσφέρει η επιχειρηματικότητα. Καθημερινά αντιμετωπίζεις προκλήσεις — οικονομικές, διαπροσωπικές, οργανωτικές — και αυτές σε ¨αναγκάζουν¨ να εξελίσσεσαι συνεχώς. Σήμερα είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από τον Παναγιώτη που ξεκίνησε τη Φάρμα της Γιαγιάς.
Μεγάλη επίσης είναι η ηθική ικανοποίηση που νιώθω λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου μου. Είναι εκπληκτικό, σχεδόν μαγικό, το αίσθημα πλήρωσης που αισθάνεσαι όταν προσφέρεις στους ανθρώπους ποιοτικό φαγητό. Νιώθεις κομμάτι κάτι πολύ μεγαλύτερου και σημαντικού, πραγματικά άξιο μέλος της κοινωνίας.
Τελειώνοντας δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός των ανταμοιβών, τη δυνατότητα που σου δίνει η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα να περνάς περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο με τους φίλους σου και την οικογένειά σου. Ναι, το πρόγραμμα είναι πιεστικό, αλλά έχεις την ευελιξία να μπορείς να το διαμορφώνεις στα μέτρα σου. Αρκεί να το θες...
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Η επιχειρηματικότητα έχει πολλές δυσκολίες και δεν είναι για όλους, όμως πιστεύω πως τα θετικά υπερτερούν κατά πολύ. Θα παρότρυνα έναν νέο, αλλά και έναν μεγαλύτερο, άνθρωπο να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση κυρίως για να ξεφύγει από τα στερεότυπα μιας καθημερινής, κοινότυπης δουλειάς.
Για την ηθική ικανοποίηση που θα νιώσει μετέχοντας στην πραγματική δημιουργική οικονομία. Για την ανεξαρτησία που θα νιώθει ως κύριος του εαυτού του. Για τις δυνατότητες που θα του δώσει να εξελιχθεί ως άνθρωπος. Για να κάνει κάτι που αγαπάει, με τον τρόπο του, όχι με τον τρόπο που θα του υποδείξουν. Η επιχειρηματικότητα είναι δημιουργική και θέλει φαντασία.
Αν έδινα και δύο συμβουλές σε έναν νέο που ξεκινά, θα ήταν αυτές: Να θέτει μεγάλους στόχους και να μην σταματά ποτέ να εξελίσσεται.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Η αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών για μένα βασίζεται σε μια απλή αρχή: επικεντρώνομαι σε όσα μπορώ να ελέγξω και δεν αφήνω όσα είναι έξω από τον έλεγχό μου να με επηρεάζουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα μου αναλογούν και προσπαθώ να τα βελτιώσω. Ρωτάω πάντα τον εαυτό μου τι μπορώ να κάνω καλύτερα, όχι για να κατηγορήσω, αλλά για να μάθω και να προχωρήσω.
Δεν γκρινιάζω, δεν ρίχνω ποτέ το φταίξιμο σε άλλους ανθρώπους, ή στο “σύστημα” ή στη γραφειοκρατία ή όπου αλλού. Δεν προσπαθώ να βρω δικαιολογίες, και κάπως έτσι “αναγκάζομαι” να δράσω και να βρω λύσεις.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα που δραστηριοποιείστε, αλλά και ειδικότερα στο δικό σας πεδίο εξειδίκευσης, αυτό της κτηνοτροφίας;
Ο πρωτογενής τομέας, και περισσότερο η κτηνοτροφία, είναι ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου, που χρειάζεται μεγάλες παραγωγές και όγκους για να φτάσεις σε ένα σημείο που να αξίζει. Παράλληλα, έχεις να διαχειριστείς ζωντανούς οργανισμούς και φυσικές συνθήκες που πάντα επιφυλάσσουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Πρέπει να έχεις πραγματική αγάπη και ¨λόξα¨ για να μπεις επιχειρηματικά σε αυτόν.
Είναι όμως ένας τομέας που με μεθοδική δουλειά, μπορεί να σου προσφέρει σταθερά αποτελέσματα. Δεν θα σε κάνει πλούσιο από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δύσκολα θα σε αφήσει χωρίς προοπτική. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι σε φέρνει κοντά στη φύση και σου προσφέρει ένα υγιές, ποιοτικό περιβάλλον εργασίας κάτι που λείπει στους περισσότερους ανθρώπους των σύγχρονων κοινωνιών.
Ολοκληρώνουμε με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της «Φάρμας της Γιαγιάς». Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Είμαι υπέρμαχος της λογικής πως μια επιχείρηση πρέπει να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται και να μεγαλώνει. Αυτή είναι εξάλλου μία από τις ομορφιές της επιχειρηματικότητας! Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, αφού εδραιώθηκε και πήρε τη σειρά του το εγχείρημα με την παράλληλη εκτροφή και αιγών στην κτηνοτροφική μας μονάδα, προχωρήσαμε πέρυσι στην πραγματοποίηση ενός στόχου που υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου από την πρώτη μέρα δημιουργίας της φάρμας: Η Φάρμα της Γιαγιάς απέκτησε το δικό της τυροκομείο.
Οι τυροκομήσεις έχουν ξεκινήσει και σύντομα ο κόσμος της Πάτρας, και ελπίζω και πέρα από αυτή, θα μπορεί να απολαμβάνει αυθεντικά, παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα φτιαγμένα με αγάπη, μεράκι και σεβασμό στη φύση, κατευθείαν από τη φάρμα μας στο τραπέζι του.
_
Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε στις 30/11/1983. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, με άριστη γνώση αγγλικής (Michigan Proficiency) και γερμανικής (επίπεδο Β2). Το 2012 ίδρυσε τη σύγχρονη προβατοτροφική μονάδα «Η Φάρμα της Γιαγιάς», με έμφαση στην ποιότητα, την ευζωία των ζώων και τη βιώσιμη παραγωγή.Το 2023 η μονάδα επεκτάθηκε στην εκτροφή αλλά και την εμπορία αιγών. Το 2024 η επιχείρηση προχώρησε στην κατασκευή καθετοποιημένου τυροκομείου, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της.
Ο Παναγιώτης είναι εξωστρεφής, με έντονο ενδιαφέρον για τη συνεργασία και τη μεταλαμπάδευση γνώσης, κάτι που εκφράζει και μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο για αγρότες, αλλά και την ενεργή του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr