Πρωτοετής φοιτητής στην Πάτρα; 7 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για να απολαύσεις στο έπακρο τη νέα σου καθημερινότητα

Αν η πόλη που σε φιλοξενεί ως φοιτητή είναι η Πάτρα, τότε μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου αρκετά τυχερό.

Πρόκειται για μία από τις πιο ζωντανές φοιτητουπόλεις της Ελλάδας, γεμάτη ενέργεια, ανθρώπους, ιστορία και διασκέδαση. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα βασικά που πρέπει να γνωρίζεις πριν αρχίσεις τις πρώτες σου εξερευνήσεις.

1. Μια πόλη με χαρακτήρα & ιστορία

Η Πάτρα, αν και σύγχρονη και δραστήρια, έχει σημεία που μοιάζουν σαν να σε ταξιδεύουν σε άλλη εποχή. Η πλατεία Γεωργίου με τα σιντριβάνια και τη μεγαλοπρέπεια του Δημοτικού Θεάτρου αποτελεί ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά «στοπ».

2. Η καθημερινότητα της φοιτητικής ζωής

Η πόλη γεμίζει κάθε χρόνο με χιλιάδες φοιτητές, γεγονός που της χαρίζει ρυθμό και ζωντάνια. Από την πλατεία Γεωργίου και την πλατεία Όλγας έως τα Ψηλά Αλώνια και το Λιμάνι, θα βρεις επιλογές για καφέ, φαγητό και βόλτες. Μην παραλείψεις και μια επίσκεψη στα Βραχνέικα για χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

3. Νυχτερινή ζωή για όλα τα γούστα

Γεροκωστοπούλου, Μαιζώνος, Ηφαίστου και τα γύρω στενά κρύβουν μερικά από τα πιο αγαπημένα στέκια της πόλης. Είτε θες χαλαρό ποτό είτε late night ρυθμούς, εδώ θα βρεις τη δική σου «γωνιά».

4. Βάση για μικρές αποδράσεις

Η Πάτρα είναι ιδανική αφετηρία για κοντινές εξορμήσεις όλο τον χρόνο. Και φυσικά, μην ξεχνάς ότι από εδώ μπορείς να ταξιδέψεις μέχρι και Ιταλία μέσω του λιμανιού!

5. Πρόσβαση στις σχολές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (στο Ρίο) βρίσκεται περίπου 7 χλμ. από το κέντρο και εξυπηρετείται άνετα με αστικά λεωφορεία.

Τμήματα των πρώην ΤΕΙ / Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκονται σε άλλες περιοχές της πόλης, περίπου 4 χλμ. από το κέντρο.

6. Καρναβάλι: Η μεγαλύτερη εμπειρία της πόλης

Αν υπάρχει μια περίοδος που η Πάτρα «μεταμορφώνεται», αυτό είναι το Πατρινό Καρναβάλι. Και ως φοιτητής… θα είσαι στην καρδιά του!

7. Δίπλα στην Αθήνα

Η πρωτεύουσα απέχει περίπου 2,5 ώρες, οπότε ένα σαββατοκύριακο στην Αθήνα – ή μια επίσκεψη φίλων στην Πάτρα – είναι υπόθεση απλή.

Καλωσόρισες στην Πάτρα. Ετοιμάσου για χρόνια γεμάτα εμπειρίες, φίλους, βόλτες, γέλια και ιστορίες που θα θυμάσαι για πάντα.