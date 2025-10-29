Η… φυσική της επιχειρηματικότητας: Δράση, ισορροπία και ενέργεια

Η Θεοδώρα Ρογδάκη ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά ανθρώπων που αποδεικνύουν πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει πολλές αφετηρίες. Ακόμη και τη …φυσική! Με σπουδές στον απαιτητικό αυτό επιστημονικό τομέα, αλλά και με βαθιές ρίζες στην οικογενειακή επιχείρηση Rogdaki Events Trademark, εκπροσωπεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών που βλέπουν την επιχειρηματικότητα όχι απλώς ως επαγγελματική επιλογή, αλλά ως τρόπο σκέψης και ζωής, ως πράξη αυτογνωσίας.

Με δημιουργικό βλέμμα, τόλμη και βαθιά κατανόηση της αγοράς, μετατρέπει την εμπειρία σε εξέλιξη και την παράδοση σε καινοτομία, συνδυάζοντας το συναίσθημα με τη στρατηγική και το όραμα με τη συνέπεια, στοιχεία που αποτελούν την ουσία κάθε γνήσιας επιχειρηματικής πορείας.

Σήμερα η Θεοδώρα Ρογδάκη μιλάει στο thebest.gr για τη δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και τη δύναμη του να «παντρεύεις» επιστήμη, τέχνη και όραμα σε έναν κοινό δημιουργικό δρόμο.

Τη δύναμη να εξελίσσεσαι χωρίς να χάνεις την ψυχή σου.

_

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οιδικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό;

Η επιχειρηματικότητα θα είναι πάντα ένα φωτεινό κομμάτι της ζωής και του κόσμου. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες αξιοσέβαστοι. Είναι όμως αξιοσέβαστοι όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούν· για τον εαυτό τους και για το σύνολο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη πολλές δαιμονοποιημένες έννοιες. Το επιχειρείν έρχεται να διευρύνει το μυαλό, φέρνοντάς σε σε επαφή με αντιλήψεις και κουλτούρες που ίσως αρχικά σου φανούν ξένες, αλλά τελικά σε εξελίσσουν.

Συγχαίρω το thebest.gr για αυτή την πρωτοβουλία, που μου τράβηξε το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή και με έκανε να δω με νέα ματιά τον κόσμο μέσα στον οποίο δραστηριοποιούμαι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου.

Η πρωτοτυπία είναι μια αξία που οφείλει πάντα να επικροτείται στο επιχειρείν.