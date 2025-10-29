Η… φυσική της επιχειρηματικότητας: Δράση, ισορροπία και ενέργεια

Η Θεοδώρα Ρογδάκη δίνει μορφή στα όνειρα και τα κάνει εκδηλώσεις
Η Θεοδώρα Ρογδάκη ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά ανθρώπων που αποδεικνύουν πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει πολλές αφετηρίες. Ακόμη και τη …φυσική! Με σπουδές στον απαιτητικό αυτό επιστημονικό τομέα, αλλά και με βαθιές ρίζες στην οικογενειακή επιχείρηση Rogdaki Events Trademark, εκπροσωπεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών που βλέπουν την επιχειρηματικότητα όχι απλώς ως επαγγελματική επιλογή, αλλά ως τρόπο σκέψης και ζωής, ως πράξη αυτογνωσίας.
Με δημιουργικό βλέμμα, τόλμη και βαθιά κατανόηση της αγοράς, μετατρέπει την εμπειρία σε εξέλιξη και την παράδοση σε καινοτομία, συνδυάζοντας το συναίσθημα με τη στρατηγική και το όραμα με τη συνέπεια, στοιχεία που αποτελούν την ουσία κάθε γνήσιας επιχειρηματικής πορείας.
Σήμερα η Θεοδώρα Ρογδάκη μιλάει στο thebest.gr για τη δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και τη δύναμη του να «παντρεύεις» επιστήμη, τέχνη και όραμα σε έναν κοινό δημιουργικό δρόμο.
Τη δύναμη να εξελίσσεσαι χωρίς να χάνεις την ψυχή σου.
_
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οιδικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό;
Η επιχειρηματικότητα θα είναι πάντα ένα φωτεινό κομμάτι της ζωής και του κόσμου. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες αξιοσέβαστοι. Είναι όμως αξιοσέβαστοι όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούν· για τον εαυτό τους και για το σύνολο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη πολλές δαιμονοποιημένες έννοιες. Το επιχειρείν έρχεται να διευρύνει το μυαλό, φέρνοντάς σε σε επαφή με αντιλήψεις και κουλτούρες που ίσως αρχικά σου φανούν ξένες, αλλά τελικά σε εξελίσσουν.
Συγχαίρω το thebest.gr για αυτή την πρωτοβουλία, που μου τράβηξε το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή και με έκανε να δω με νέα ματιά τον κόσμο μέσα στον οποίο δραστηριοποιούμαι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου.
Η πρωτοτυπία είναι μια αξία που οφείλει πάντα να επικροτείται στο επιχειρείν.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται την επιχειρηματικότητα ως το μοναδικό ίσως μέσο για να ορίσουν οι ίδιοι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζήσουν και θα αναπτυχθούν. Δεν χρειάζεται να περιμένουν να τους δοθεί χώρος. Μπορούν να τον δημιουργήσουν.
Όλα, φυσικά, ξεκινούν από μια ιδέα. Προτιμώ τη λέξη «φαντασίωση» από το «όνειρο», γιατί εμπεριέχει δράση και όχι απλή προσδοκία. Όταν φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε έναν ρόλο, μέσα σε μια εταιρεία που καινοτομεί ή φωτίζει έναν κλάδο που εσύ θεωρείς υποτιμημένο, τότε έρχεται η στιγμή της επιλογής: θα τολμήσεις να μετατρέψεις τη φαντασίωση σε πραγματικότητα;
Η επιχειρηματικότητα δεν είναι για όλους, αλλά για όσους την αντέχουν, γίνεται τρόπος ζωής.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Αγαπώ βαθιά τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Κουβαλούν ιστορία, ευθύνη και συνέχεια. Μεγάλωσα μέσα στην εταιρεία μας και είχα από νωρίς έναν ενεργό ρόλο, ο οποίος με τον χρόνο εξελίχθηκε και έγινε πιο απαιτητικός αλλά και πιο δημιουργικός.
Η εξέλιξη και η πρόοδος υπήρξαν πάντα τα βασικά μου κίνητρα. Η δυνατότητα να γίνεσαι καλύτερος κάθε μέρα και κάθε χρόνο είναι, για μένα, η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
Μέσα από την επιχειρηματικότητα ταξίδεψα, γνώρισα ανθρώπους από όλο τον κόσμο και έζησα εμπειρίες που καμία άλλη διαδρομή δεν θα μπορούσε να μου χαρίσει. Είναι ένας τρόπος ζωής που σε μαθαίνει να διευρύνεις συνεχώς τα όριά σου και να λες κάθε χρόνο: κάθε χρόνο και καλύτερα.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Οι επιχειρήσεις έρχονται πάντα με άγχος και ευθύνη. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι τους. Τα προβλήματα υπάρχουν παντού και ζητούν λύσεις, όχι δραματοποίηση.
Με τα χρόνια έμαθα να ακούω περισσότερο. Συχνά, οι λύσεις εμφανίζονται στις πιο απρόσμενες στιγμές, αρκεί να έχεις ηρεμήσει αρκετά για να τις ακούσεις. Πλέον, έχω μάθει να βρίσκω τη σειρά μέσα στο χάος των σκέψεων. Και όταν όλα μπουν στη θέση τους, η κάθαρση έρχεται αβίαστα.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας σε έναν κλάδο όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων;
Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η εξωστρέφεια. Η ικανότητα να επικοινωνείς με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και προσδοκίες, διατηρώντας πάντα τη συνέπεια και την αισθητική υπογραφή σου.
Η επιχειρηματικότητα στον χώρο των εκδηλώσεων είναι ένα μίγμα δημιουργίας και ακριβούς στρατηγικής. Καλείσαι να συνδυάσεις καλλιτεχνική σκέψη με επιχειρησιακή οργάνωση, και συναίσθημα με αποτέλεσμα.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Rogdaki Events Trademark. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Η Rogdaki Events Trademark είναι μια εταιρεία με ψυχή και προσωπική ιστορία. Η εξέλιξή της δεν σταματά να με εκπλήσσει, ενώ συνεχώς αποκαλύπτει νέες δυνατότητες και προοπτικές.
Κάνοντας μια παύση για απολογισμό, στέκομαι περήφανα στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα, με τεράστια ανυπομονησία για όσα έρχονται. Το επιχειρείν δεν έχει όρια. μόνο απεριόριστα περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης.
Λέξη-κλειδί, όπως πάντα, η εξωστρέφεια.
Much moRe to come…!
_
Η Θεοδώρα Ρογδάκη είναι απόφοιτη με άριστα του 11ου Λυκείου Πατρών και τελειόφοιτη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Data Science for Business από το Harvard University, συνδυάζοντας την τεχνική σκέψη με τη στρατηγική ανάλυση και τη σύγχρονη επιχειρηματική ματιά. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Τουρκικά, ενώ διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση εκδηλώσεων και στη δημιουργία περιεχομένου για τα social media, με στόχο τη συνέπεια και την αισθητική ταυτότητα του brand.
Στην Rogdaki Events Trademark, συμμετέχει ενεργά στον συντονισμό και την οργάνωση εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών, συμβάλλοντας με τη δημιουργικότητά της και την οργανωτική της σκέψη. Διαθέτει καλή γνώση εργαλείων digital marketing και analytics, καθώς και ικανότητα ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η ενασχόλησή της με τη μουσική και το πιάνο αποτυπώνει τη δημιουργική της πλευρά και την αγάπη της για την αρμονία στη λεπτομέρεια.
Ανήκει στη νέα γενιά επαγγελματιών που συνδυάζουν την τεχνογνωσία με την αισθητική και αντιμετωπίζουν κάθε έργο με συνέπεια, όραμα και μεθοδικότητα — γιατί, όπως πιστεύει, «η λεπτομέρεια καθορίζει το αποτέλεσμα».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr