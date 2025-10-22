Coffee Island: Μοναδική εμπειρία καφέ, από την Πάτρα, για όλο τον κόσμο!

Βιώσιμη Ανάπτυξη & ESG Report

Για την Coffee Island, η βιωσιμότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζει σχέσεις, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και αφήνει θετικό αποτύπωμα σε όλη την αλυσίδα αξίας του καφέ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η Coffee Island παραμένει πιστή στις αξίες της και ανοιχτή σε κάθε νέα ιδέα. Όλες οι ομάδες εργάζονται για ένα βιώσιμο μέλλον για τον οργανισμό και για ένα καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές.

Με το ESG Report 2022–2023, κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά στη διαφάνεια και αναδεικνύει τους 3 στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους εστιάζει και πραγματοποιεί δράσεις.

Με Αφοσίωση στον Άνθρωπο:

Εστιάζει στην κοινωνική ευημερία, τον σεβασμό, και τη φροντίδα των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη λειτουργία της. Φροντίζει να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της λειτουργούν αποδοτικά, με ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης των ταλέντων τους, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Συγχρόνως, στέκεται δίπλα στην κοινωνία με συνέπεια και αφοσίωση, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης και ενέργειες που κάνουν αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Έτσι οι δράσεις της υποστηρίζουν κυρίως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τοπικούς φορείς που βοηθούν τις ομάδες αυτές, προσβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων και στη δημιουργία μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Παράλληλα όμως συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις και πρωτοβουλίες καθώς και σε δράσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, κυρίως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με Αφοσίωση στο Περιβάλλον:

Λειτουργεί υπεύθυνα εστιάζοντας στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, Δουλεύει πάνω στη μείωση των αποβλήτων και των αέριων εκπομπών που συνδέονται με τη λειτουργία της, επεκτείνοντας τις προσπάθειες αυτές σε όλη την αλυσίδα αξίας. Με πλήρη αντίληψη της υποχρέωσή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύεται να προωθεί πρακτικές κυκλικής οικονομίας ώστε να θωρακίσει τον οργανισμό αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Έχουνυλοποιηθεί δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής της απόδοσης, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μια κίνηση που οδήγησε στην κάλυψη του 32% των ενεργειακών αναγκών της από ίδιες πηγές.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο εντάσσεται και η επένδυση στην Coffe-Eco, μια καινοτόμο εταιρεία συλλογής και επεξεργασίας υπολειμμάτων καφέ espresso. Η συνεργασία των δύο εταιρειών εφαρμόζει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη πράξη. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Coffe-Eco ολοκλήρωσε την επεξεργασία 50 τόνων υπολειμμάτων καφέ από τα καφεκοπτεία Coffee Island, που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή νέων προϊόντων, όπως καλλυντικά, βιοπλαστικά και εδαφοβελτιωτικά υλικά. Οι 50 τόνοι υπολειμμάτων καφέ αντιστοιχούν σε 9 ισοδύναμου εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Με Αφοσίωση στο Προϊόν:

Με προσήλωση στις ποιοτικές και υπεύθυνες πρώτες ύλες, εφαρμόζονται διαρκώςαυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης των προϊόντων της στην αγορά. Με υπευθυνότητα απέναντι στους προμηθευτές καφέ αλλά και τους καταναλωτές, δημιουργεί επιπρόσθετη αξία μέσω υπεύθυνης προμήθειας, παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων καφέ.

Στην Coffee Island η προμήθεια πρώτων υλών υψηλής ποιότητας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και η στήριξη των προμηθευτών και παραγωγών από τις χώρες προέλευσης βασικό μέλημα. Μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας «Direct Trade» έρχεται σε άμεση επαφή και δημιουργεί αμοιβαίες και μόνιμα επωφελείς σχέσεις με τους παραγωγούς σε φάρμες καφέ από όλο τον κόσμο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ καθώς και το ESGREPORT 2022-2023 στο site https://corporate.coffeeisland.gr