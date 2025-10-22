Coffee Island: Μοναδική εμπειρία καφέ, από την Πάτρα, για όλο τον κόσμο!

Η εταιρεία εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 170.000 coffee lovers σε 4 ηπείρους!
Μία διεθνής πλέον αλυσίδα, η Coffee Island, 26 χρόνια μετά το πρώτο καφέ στην Πάτρα, αγαπιέται από καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Η επέκταση της σε 4 ηπείρους είναι αποτέλεσμα της επιμονής και της ομαδικής δουλειάς. Πίσω από την επιτυχία βρίσκεται μια ιστορία πάθους, καινοτομίας και αφοσίωσης στην ποιότητα. Μέσα από την άμεση συνεργασία με τους παραγωγούς καφέ και την προώθηση της βιωσιμότητας, η Coffee Island αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους όσους πιστεύουν ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο.
Σήμερα, εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 170.000 coffeelovers, από την Ελλάδα μέχρι την Ινδία, και την Αίγυπτο. Το δίκτυό της έχει απλωθεί σε περισσότερα από 430 καταστήματα σε κάθε άκρη της Ελλάδας, και σε πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ & Ινδία).
Μέσα από το ταξίδι διεθνοποίησής της, η Coffee Island εξελίσσεται σε έναν life-centric coffee innovator, που γεφυρώνει την ευρωπαϊκή κουλτούρα του καφέ με διαφορετικούς πολιτισμούς και νέες αγορές. Η ομάδα R&D είναι η καρδιά της καινοτομίας της. Με αγάπη για την ποιότητα, δέσμευση στην καινοτομίακαι αστείρευτη περιέργεια οι άνθρωποι της ομάδας δημιουργούν συνεχώς νέες εμπειρίες που δίνουν καινούργιαδιάσταση στον καφέ και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις και προτιμήσεις.
Direct Trade
Το direct trade για την Coffee Island δεν αποτελεί απλώς επιχειρηματική πρακτική, αλλά μια δέσμευση αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και σεβασμού.
Η εταιρεία συνεργάζεται απευθείας με μικρούς παραγωγούς και τοπικούς συνεταιρισμούς, στηρίζοντας την αειφόρο καλλιέργεια και εξασφαλίζοντας δίκαιες αμοιβές για τον καφέ που φτάνει σε κάθε ποτήρι. Περισσότερο από το 90% του καφέ της προέρχεται απευθείας από τους ίδιους τους παραγωγούς, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.
Η Coffee Island έχει χτίσει μακροχρόνιες συνεργασίες με 26 φάρμες σε 12 χώρες, ενισχύοντας το εισόδημα των τοπικών κοινοτήτων και προωθώντας υπεύθυνες, βιώσιμες πρακτικές. Κάθε συνεργασία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και το κοινό όραμα για ένα μέλλον όπου ο καφές καλλιεργείται με φροντίδα για τη γη και τους ανθρώπους που τη δουλεύουν.
Στην προσπάθεια αυτή και σε συνεργασία με την οργάνωση Water to Thrive, η Coffee Island συμβάλλει στην κατασκευή πηγαδιού στην Αιθιοπία, στην επαρχία Σιντάμα, παρέχοντας καθαρό, πόσιμο νερό σε 500 ανθρώπους. Από εκεί και από πολλές μικρές φάρμες έρχεται στα Καφεκοπτεία ο Single Estate καφές “Ethiopia Guji Watercare”.
Παράλληλα, στο κεντρικό οροπέδιο της Rwanda και στην περιοχή Mbuye, στηρίζει τις γυναίκες καλλιεργήτριες και τις φάρμες τους, και φέρνει τον μοναδικό Single Estate “Rwanda Women’s Blossom”, εξασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις ίδιες, τις οικογένειές τους και την τοπική κοινότητα.
Από την Πάτρα, για όλο τον κόσμο
Στην Πάτρα συναντά κανείς τη βάση όλων όσων κάνουν την Coffee Island να ξεχωρίζει. Η ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών αποτελεί την «καρδιά» της εταιρείας, αφού εκεί επεξεργάζονται και καβουρδίζονται πάνω από 1.900 τόνοι καφέ τον χρόνο. Στο ίδιο εργοστάσιο παράγεται και η κάψουλα καφέ, μια επένδυση που φέρνει την παραγωγή στην Ελλάδα και ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία. Παράλληλα, τα προϊόντα της Coffee Island έχουν κερδίσει θέση και στο οργανωμένο λιανεμπόριο, φέρνοντας την εμπειρία specialty coffee πιο κοντά σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές.
Με συνεχείς επενδύσεις στη μονάδα της Πάτρας, η Coffee Island ενισχύει την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δίκτυα συνεργασιών γύρω από τον καφέ, την τεχνολογία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η παρουσία της στο εξωτερικό, με τη νέα μονάδα καβουρδίσματος και τυποποίησης στην Αίγυπτο, διευρύνει το αποτύπωμά της και συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Επιχειρηματικότητα με Ανθρώπινο Αποτύπωμα
Σήμερα, η Coffee Island απασχολεί πάνω από 200 εργαζομένους και στηρίζει συνολικά περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας μέσα από το δίκτυό της. Με αυτόν τον τρόπο, επιστρέφει ουσιαστική αξία στην πραγματική οικονομία και αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη επιστρέφει στη γενέτειρά της.
Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchise), καλλιεργώντας ένα ζωντανό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας που ενθαρρύνει την εξέλιξη και την καινοτομία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η Coffee Island συνεργάζεται με πάνω από 1.200 ελληνικές επιχειρήσεις-προμηθευτές, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας.
Coffee Campus: Εκπαίδευση & Καινοτομία
Η καινοτομία και η διαρκής αναζήτηση νέων προϊόντων και εμπειριών βρίσκουν την πιο ουσιαστική τους έκφραση μέσα από το Coffee Campus, τον πυρήνα εκπαίδευσης και εξέλιξης της Coffee Island. Με έδρα την Πάτρα και παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, το Coffee Campus, πιστοποιημένο από τη Specialty Coffee Association (SCA), αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να γνωρίσουν σε βάθος τον κόσμο του καφέ.
Εδώ, νέοι baristi εκπαιδεύονται, εξελίσσονται και γίνονται οι επόμενοι Coffee Explorers. Μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα, πρακτικές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση, η εταιρεία καλλιεργεί καθημερινά μια κουλτούρα γνώσης και ποιότητας, χτίζοντας ένα δίκτυο ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τον καφέ και τη συνεχή εξέλιξη.
Βιώσιμη Ανάπτυξη & ESG Report
Για την Coffee Island, η βιωσιμότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζει σχέσεις, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και αφήνει θετικό αποτύπωμα σε όλη την αλυσίδα αξίας του καφέ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η Coffee Island παραμένει πιστή στις αξίες της και ανοιχτή σε κάθε νέα ιδέα. Όλες οι ομάδες εργάζονται για ένα βιώσιμο μέλλον για τον οργανισμό και για ένα καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές.
Με το ESG Report 2022–2023, κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά στη διαφάνεια και αναδεικνύει τους 3 στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους εστιάζει και πραγματοποιεί δράσεις.
Με Αφοσίωση στον Άνθρωπο:
Εστιάζει στην κοινωνική ευημερία, τον σεβασμό, και τη φροντίδα των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη λειτουργία της. Φροντίζει να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της λειτουργούν αποδοτικά, με ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης των ταλέντων τους, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Συγχρόνως, στέκεται δίπλα στην κοινωνία με συνέπεια και αφοσίωση, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης και ενέργειες που κάνουν αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Έτσι οι δράσεις της υποστηρίζουν κυρίως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τοπικούς φορείς που βοηθούν τις ομάδες αυτές, προσβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων και στη δημιουργία μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.
Παράλληλα όμως συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις και πρωτοβουλίες καθώς και σε δράσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, κυρίως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Με Αφοσίωση στο Περιβάλλον:
Λειτουργεί υπεύθυνα εστιάζοντας στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, Δουλεύει πάνω στη μείωση των αποβλήτων και των αέριων εκπομπών που συνδέονται με τη λειτουργία της, επεκτείνοντας τις προσπάθειες αυτές σε όλη την αλυσίδα αξίας. Με πλήρη αντίληψη της υποχρέωσή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύεται να προωθεί πρακτικές κυκλικής οικονομίας ώστε να θωρακίσει τον οργανισμό αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
Έχουνυλοποιηθεί δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής της απόδοσης, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μια κίνηση που οδήγησε στην κάλυψη του 32% των ενεργειακών αναγκών της από ίδιες πηγές.
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο εντάσσεται και η επένδυση στην Coffe-Eco, μια καινοτόμο εταιρεία συλλογής και επεξεργασίας υπολειμμάτων καφέ espresso. Η συνεργασία των δύο εταιρειών εφαρμόζει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη πράξη. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Coffe-Eco ολοκλήρωσε την επεξεργασία 50 τόνων υπολειμμάτων καφέ από τα καφεκοπτεία Coffee Island, που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή νέων προϊόντων, όπως καλλυντικά, βιοπλαστικά και εδαφοβελτιωτικά υλικά. Οι 50 τόνοι υπολειμμάτων καφέ αντιστοιχούν σε 9 ισοδύναμου εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Με Αφοσίωση στο Προϊόν:
Με προσήλωση στις ποιοτικές και υπεύθυνες πρώτες ύλες, εφαρμόζονται διαρκώςαυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης των προϊόντων της στην αγορά. Με υπευθυνότητα απέναντι στους προμηθευτές καφέ αλλά και τους καταναλωτές, δημιουργεί επιπρόσθετη αξία μέσω υπεύθυνης προμήθειας, παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων καφέ.
Στην Coffee Island η προμήθεια πρώτων υλών υψηλής ποιότητας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και η στήριξη των προμηθευτών και παραγωγών από τις χώρες προέλευσης βασικό μέλημα. Μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας «Direct Trade» έρχεται σε άμεση επαφή και δημιουργεί αμοιβαίες και μόνιμα επωφελείς σχέσεις με τους παραγωγούς σε φάρμες καφέ από όλο τον κόσμο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ καθώς και το ESGREPORT 2022-2023 στο site https://corporate.coffeeisland.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr