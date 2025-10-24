AV Properties: Αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Η AV Properties εξειδικεύεται στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από το άγχος της διαχείρισης και αξιοποιώντας πλήρως το ακίνητό τους στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

"Μισθώνουμε ακίνητα, τα μετατρέπουμε σε πλήρως εξοπλισμένα καταλύματα υψηλών προδιαγραφών και τα διαθέτουμε σε αξιόπιστους πελάτες, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες από την προβολή και κράτηση έως τον καθαρισμό και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων" μας λέει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μοσχόπουλος, ιδιοκτήτης και Property Manager της εταιρείας.

Παράλληλα, "προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για επενδυτές, με έμφαση στην ποιότητα και την επαγγελματική εξυπηρέτηση" καταλήγει χαρακτηριστικά.