Ανδρέας Μοσχόπουλος: «Το επιχειρείν σε μαθαίνει πως για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση»

Συνεχίζοντας το ταξίδι του "Επιχειρείν αλλιώς" που έχει ήδη αγκαλιαστεί από χιλιάδες αναγνώστες, συναντήσαμε τον Ανδρέα Μοσχόπουλο, ιδιοκτήτη και Property Manager της AV Properties, μίας ιδαίτερης περίπτωσης από τον κλάδο του Real Estate, η οποία εκτός από την Πάτρα, έχει εξίδου ενεργή έδρα της το Λονδίνο, ενώ πιο πρόσφατα έχει αναπτυχθεί έντονα στην αγορά της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης.

Από τον κύριο Μοσχόπουλο ζητήσαμε να μας αφηγηθεί τη δική του εμπειρία από το επιχερείν, τα αντίδωρα που έχει πάρει από αυτή την πορεία, αλλά και να φωτίσει τις μεθόδους που ο ίδιος χρησιμοποιεί στην καθημερινή άσκηση του management σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο.

Εκπλαγήκαμε θετικά όταν, συζητώντας για το όραμα της AV Properties, δεν περιορίστηκε στα ετιαρικά όρια, αλλά σημείωσε πως θα ήθελε να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής, προβάλλοντας την Πάτρα πέρα από τα εθνικά σύνορα και αυξάνοντας την επισκεψιμότητά της, με συγκεκριμένες ενέργειες που ήδη υλοποιούνται από την εταιρεία.

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;

Είμαι ξεκάθαρα υπέρ του «επιχειρείν», καθώς θεωρώ ότι αποτελεί τον πυρήνα μιας υγιούς κοινωνίας και τη βασική κινητήρια δύναμη του οικονομικού φάσματος μιας χώρας. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μέσο δημιουργίας κέρδους· είναι εργαλείο καινοτομίας, ανάπτυξης νέων ιδεών, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Πιστεύω πως, όταν ασκείται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο, η επιχειρηματική δράση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην προώθηση μορφών συνεργασίας που ωφελούν όλους. Η άρση των κοινωνικών ταμπού γύρω από το επιχειρείν είναι απαραίτητη, ώστε να αναδειχθεί ο δημιουργικός και θετικός του ρόλος στις ζωές μας και στην πορεία της χώρας μας.

Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.

Η έναρξη μιας δικής του επιχείρησης προσφέρει σε έναν νέο άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύξει αυτονομία και ανεξαρτησία, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Η επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπει τον έλεγχο της επαγγελματικής πορείας, την εφαρμογή προσωπικών ιδεών και αξιών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων και η στρατηγική σκέψη.

Παράλληλα, η δημιουργία επιχείρησης ενισχύει την ικανότητα προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς και προσφέρει την ευκαιρία συμβολής στην τοπική και εθνική οικονομία μέσω της παραγωγής αξίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επομένως, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, η επιχειρηματικότητα συνιστά ουσιαστική επένδυση στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, απαλλάσσοντας τον νέο επαγγελματία από την πλήρη εξάρτηση από τρίτους.

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;

Αυτό που με οδήγησε να ακολουθήσω τον δρόμο του επιχειρείν ήταν η ανάγκη για ελευθερία κινήσεων και η απαλλαγή από περιορισμούς που συχνά συνοδεύουν την εξάρτηση από τρίτους. Η επιχειρηματικότητα μου προσέφερε την ανεξαρτησία να χαράξω τη δική μου πορεία, να υλοποιήσω τις ιδέες μου και να αναλάβω την ευθύνη των αποφάσεών μου.

Η ανταμοιβή αυτής της επιλογής είναι πολυδιάστατη: προσωπική εξέλιξη μέσα από τη συνεχή μάθηση και την αντιμετώπιση προκλήσεων, ενδυνάμωση του χαρακτήρα μέσω της επιμονής και της ανθεκτικότητας, καθώς και η ικανοποίηση που προκύπτει από τη δημιουργία και την ουσιαστική συμβολή σε κάτι δικό μου. Ο δρόμος αυτός έχει ενισχύσει όχι μόνο τις επαγγελματικές μου δεξιότητες αλλά και την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα πληρότητας στην καθημερινότητά μου.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Ο προσωπικός μου τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων βασίζεται στην πεποίθηση ότι «σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση». Αυτό αποτελεί το μότο μου και τον οδηγό στη λήψη αποφάσεων. Πιστεύω πως η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου, σε συνδυασμό με μία σωστά εκπαιδευμένη και οργανωμένη ομάδα, δημιουργούν τις κατάλληλες βάσεις για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση οποιασδήποτε πρόκλησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα εμπόδια μετατρέπονται σε ευκαιρίες για βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας σε έναν κλάδο όπως το realestate,αλλά και ιδιαίτερα στον χώρο της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης όπου εξειδικεύεστε;

Η επιχειρηματικότητα στον κλάδο του real estate απαιτεί στρατηγική οξυδέρκεια, πολύπλευρη γνώση της αγοράς και ικανότητα πρόβλεψης των τάσεων. Στον χώρο της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, όπου εξειδικεύομαι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι η δυναμικότητα και η συνεχής προσαρμογή: η πελατειακή βάση είναι διεθνής, οι απαιτήσεις μεταβάλλονται γρήγορα και ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Η επιτυχία προϋποθέτει άριστη διαχείριση ακινήτων, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ευελιξία στις τιμολογιακές και στρατηγικές επιλογές, καθώς και αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση και οργάνωση των μισθώσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η ποιότητα και η αξιοπιστία διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της AVProperties. Πού σας βρίσκουμε και πούθέλετε να φτάσετε;

Στο παρόν, η AV Properties επικεντρώνεται καθημερινά στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, με στόχο να προσφέρει πάντα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αξιοπιστίας. Όραμά μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην ενίσχυση του τουρισμού, προβάλλοντας την πόλη μας πέρα από τα εθνικά σύνορα και αυξάνοντας την επισκεψιμότητά της. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, καινοτόμες πρακτικές και άριστη εξυπηρέτηση, θέλουμε να εξελιχθούμε σε σημείο αναφοράς στον χώρο της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την περιοχή και τους συνεργάτες μας.

Ο Ανδρέας Μοσχόπουλος είναι απόφοιτος σπουδών Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με πολυετή εμπειρία στον τομέα του real estate σε Πάτρα, Αθήνα και Λονδίνο. Από το 2000 δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά ακινήτων, έχοντας αναπτύξει σημαντικό δίκτυο συνεργασιών και επιτυχημένες επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της πλατφόρμας Amazon UK, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση και ανάπτυξη διαδικτυακών επιχειρήσεων. Από το 2016, εστιάζει στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδρύοντας και διαχειριζόμενος σχετικές εταιρείες σε Ελλάδα και Αγγλία.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Η ζωή και η επαγγελματική του δραστηριότητα μοιράζονται μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, με κύριο στόχο την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την τοπική κοινωνία. Διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, το όραμα και τη δέσμευσή του στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.