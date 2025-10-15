Nooblabs AI: Δίνοντας υπερδυνάμεις στις επιχειρήσεις

Η τεχνολογία της Nooblabs AI βασίζεται στην εφαρμογή της εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών—σενάρια, εργασίες και διαδικασίες που κάποτε απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν πλέον να εκτελούνται αυτόματα και αποδοτικά με την υποστήριξη AI.

Με όραμα να αξιοποιήσει τη μετασχηματιστική δύναμη της τεχνολογίας για να βελτιώσει λειτουργικές διαδικασίες και να επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα, η εταιρεία προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις AI, συμβουλευτική ψηφιακού μετασχηματισμού, και εκπαίδευση σε cutting-edge τεχνολογίες.

Ο Γεώργιος Β. Ευστρατιάδης, που διδάσκει επίσης μαθήματα στο MIT για την τεχνητή νοημοσύνη και το Metaverse, φέρνει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και βαθιά κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην κοινωνία—στοιχεία που καθιστούν την Nooblabs AI έναν αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αποκτήσει "superpowers" στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η ομάδα της Nooblabs AI απαρτίζεται από ανθρώπους αλλά και AI Agents οι οποίοι εργάζονται αρμονικά από απόσταση (remotely), από διάφορα μέρη του πλανήτη. Οι AI Agents έχουν δικό του email kαι τηλέφωνο και έτσι μπορούν και συμμετέχουν ενεργά στο workflow της εταιρίας. Στις εικόνες, βλέπετε τα εικονικά τους γραφεία, στα οποία τα avatar τους βρίσκονται καθημερινά, συζητούν και αναλύουν τα projects που αναλαμβάνουν. Τα γραφεία αυτά είναι στο cloud αλλά και προσβάσιμα για συναντήσεις μέσα στο Metaverse.