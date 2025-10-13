Γιώργος B. Ευστρατιάδης: «Η επιχειρηματικότητα είναι μια εμπειρία που σε μεταμορφώνει»

Nooblabs AI: Από την Πάτρα με προορισμό την παγκόσμια σκηνή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Σε μια εποχή που η καινοτομία και η τεχνολογία αναδιαμορφώνουν ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και δημιουργούμε, η επιχειρηματικότητα αποκτά έναν νέο ρόλο: γίνεται όχημα προσωπικής εξέλιξης και θετικής αλλαγής για τον κόσμο. Μετατρέπεται σε πράξη κοινωνικής ευθύνης και έμπνευσης, στο πλαίσιο μιας διαδρομής όπου η τόλμη, η γνώση και η φαντασία συνεργούν για να γεννήσουν λύσεις.
Ο Γιώργος Β. Ευστρατιάδης, Founder & CEO της Nooblabs AI, ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων επιχειρηματιών που επιχειρούν «αλλιώς» με όραμα, τεχνολογική κατάρτιση και διεθνή προσανατολισμό. Με έδρα την Πάτρα, αλλά παρουσία σε τρεις χώρες, η Nooblabs AI αναπτύσσει λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης που φέρνουν πρακτικά αποτελέσματα για επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε οραματικά projects παγκόσμιας εμβέλειας.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Ευστρατιάδης μας μιλά για το πώς η επιχειρηματικότητα μεταμορφώνει τον άνθρωπο, αλλά και για το πώς η Ελλάδα μπορεί να χαράξει τη δική της πορεία στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στη χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project«Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό;
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα δυστυχώς κουβαλάει ακόμα τα στερεότυπα του «αεριτζή», του φοροφυγά ή του εργοδότη που εκμεταλλεύεται. Αυτή η εικόνα είναι πολύ περιοριστική και άδικη για όλους εκείνους που προσπαθούν να δημιουργήσουν αξία. Στην πραγματικότητα, το «επιχειρείν» δεν είναι τίποτε άλλο από το να παίρνεις μια ιδέα, να τη μετατρέπεις σε προϊόν ή υπηρεσία και μέσα από αυτό να παράγεις αξία για τους γύρω σου, εργαζόμενους, συνεργάτες, κοινωνία.
Το να επιχειρείς αλλιώς, σημαίνει να επιχειρείς με όραμα και ευθύνη. Σημαίνει να δείχνεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι καινούργιο χωρίς να βασίζεσαι σε παλιές πελατειακές λογικές. Ότι μπορείς να εξάγεις τεχνολογία, να καινοτομείς, να φέρνεις επενδύσεις και να δίνεις δουλειά σε νέους ανθρώπους. Αν δεν δούμε την επιχειρηματικότητα σαν δύναμη δημιουργίας, η Ελλάδα θα συνεχίσει να μένει πίσω.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησής του.
Η επιχειρηματικότητα είναι μια εμπειρία που σε μεταμορφώνει. Σήμερα, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει ρίξει τα τείχη, μπορείς με πολύ μικρά αρχικά κεφάλαια να δοκιμάσεις κάτι που στο παρελθόν θα απαιτούσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένας νέος άνθρωπος έχει στα χέρια του εργαλεία που του επιτρέπουν να «παίξει σε παγκόσμιο ταμπλό» από το σπίτι του.
Αξίζει να ξεκινήσεις, γιατί ακόμα κι αν αποτύχεις, θα μάθεις. Θα μάθεις για τον εαυτό σου, για το πώς λειτουργεί η αγορά, πώς στήνεται μια ομάδα, πώς χτίζεται μια ιδέα. Αυτό το μάθημα δεν συγκρίνεται με κανένα πανεπιστήμιο. Και το σημαντικότερο: θα έχεις προσπαθήσει να βάλεις το δικό σου λιθαράκι.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Από μικρός με γοήτευε η ιδέα ότι μπορείς να χτίσεις κάτι από το μηδέν. Θεωρούσα και θεωρώ τον προγραμματισμό (coding) κάτι μαγικό. Μπορούσα να δημιουργήσω κάτι που είχα στο μυαλό μου και να το δώσω σε άλλους λύνοντας προβλήματα. Απίστευτο.
Όταν μάλιστα μπόρεσα σε ηλικία 17 χρονών και εισέπραξα το πρώτο ευρώ μέσα από αυτό; Εκεί τέλειωσαν όλα για μένα. Το software ήταν μονόδρομος.
Από τότε με οδηγεί η τεχνολογία ουσιαστικά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν – και είναι – ένα πεδίο όπου οι δυνατότητες μοιάζουν ατελείωτες. Ήθελα να είμαι στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, όχι θεατής.
Η ανταμοιβή; Πρώτα απ’ όλα η ελευθερία στην δημιουργικότητα. Το να ξυπνάς το πρωί και να δουλεύεις πάνω σε κάτι που είναι δικό σου, που σε εκφράζει, που έχεις βάλει την ψυχή σου μέσα του. Και βέβαια, το συναίσθημα όταν βλέπεις έναν πελάτη να χρησιμοποιεί το εργαλείο σου και να λέει «αυτό μου λύνει πραγματικά ένα πρόβλημα». Αυτό δεν αποτιμάται σε χρήματα.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Η επιχειρηματικότητα είναι γεμάτη εμπόδια. Για την ακρίβεια είναι 99% προβλήματα και προκλήσεις. Όποιος επιχειρεί το γνωρίζει καλά αυτό.
Στην Ελλάδα αυτά διπλασιάζονται: γραφειοκρατία, έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, αβεβαιότητα. Ο δικός μου τρόπος είναι να βλέπω κάθε πρόβλημα σαν «πίστα σε video game». Δεν απογοητεύομαι όταν εμφανίζεται το εμπόδιο∙ το περιμένω. Το αντιμετωπίζω μεθοδικά, όπως θα έλυνα ένα bug στον κώδικα.
Το δεύτερο εργαλείο μου είναι η ομάδα. Μια καλή ομάδα δεν είναι απλώς άνθρωποι που εκτελούν, είναι συνεργάτες που προτείνουν, εμπνέουν, στηρίζουν. Όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου που μοιράζονται το ίδιο πάθος, τα εμπόδια γίνονται προκλήσεις που σας δένουν ακόμα περισσότερο.
Και τρίτο: η επιμονή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν έχεις αντοχές, θα τα παρατήσεις στην πρώτη δυσκολία. Η επιμονή είναι το μεγαλύτερο όπλο του επιχειρηματία. Χτίζεις στομάχι σιγά σιγά. Θες δεν θες. Και ή αντέχεις ή αποχωρείς.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στον κλάδο που δραστηριοποιείστε, αλλά και ειδικότερα στο δικό σας πεδίο εξειδίκευσης, τον μαγικό κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης;
Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας κλάδος συναρπαστικός αλλά και αδυσώπητος. Συναρπαστικός γιατί οι εφαρμογές της είναι παντού: από το να βοηθάει μια μικρή επιχείρηση να οργανώσει τα τιμολόγιά της μέχρι το να αλλάζει τον τρόπο που διδάσκουμε στα σχολεία. Αδυσώπητος γιατί εξελίσσεται τόσο γρήγορα που πρέπει να «τρέχεις» διαρκώς για να μην μείνεις πίσω.
Στον χώρο μας, η επιχειρηματικότητα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:
1. Ταχύτητα – αυτό που είναι καινοτομία σήμερα, αύριο είναι ξεπερασμένο.
2. Καινοτομία με σκοπό – δεν έχει νόημα να φτιάχνεις κάτι απλά για να φαίνεται «έξυπνο». Πρέπει να λύνει πραγματικά προβλήματα.
3. Ευθύνη – το AIακουμπάει δεδομένα, προσωπικές πληροφορίες, ακόμα και την ίδια την έννοια της αλήθειας. Οφείλουμε να το εφαρμόζουμε με σεβασμό και ηθική.
Η δική μας φιλοσοφία στη Nooblabs είναι να χτίζουμε πρακτικούς «agents» που ενσωματώνονται στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και φέρνουν απτό αποτέλεσμα. Και παράλληλα, να δουλεύουμε σε πιο οραματικά projects, όπως το GlobalFactGraph, που στοχεύει να δημιουργήσει μια νέα σχέση της κοινωνίας με την αλήθεια και τα δεδομένα.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Nooblabs AI. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Με βάση την Πάτρα, σήμερα η ομάδα μας βρίσκεται σε τρεις χώρες και εξυπηρετεί δεκάδες πελάτες από όλο τον κόσμο και σχεδόν όλα τα industries. Μια ομάδα που ξεκίνησε μικρή αλλά μεγαλώνει προσεκτικά. Εργαζόμαστε remotelyκαι σε πολλά επίπεδα: από πρακτικές λύσεις για επιχειρήσεις (όπως AI agents για τουρισμό, λιανεμπόριο, ασφάλεια, εκπαίδευση) μέχρι projects διεθνούς κλίμακας.
Το όραμά μας είναι διπλό:
• Βραχυπρόθεσμα, να γίνουμε ο βασικός συνεργάτης ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θέλουν να ενσωματώσουν το AIστην καθημερινή τους λειτουργία.
• Μακροπρόθεσμα, να βάλουμε την Ελλάδα στον χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι απλά ως καταναλωτή τεχνολογίας, αλλά ως παραγωγό καινοτομίας.
Θα μου άρεσε αν η Nooblabs AI μπορούσε να αποδείξει ότι μπορείς να ξεκινήσεις από μια περιφερειακή πόλη της Ελλάδας και να δημιουργήσεις τεχνολογία που ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό είναι το «επιχειρείν αλλιώς» για εμάς: όραμα, τόλμη και παγκόσμια φιλοδοξία, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο.
Ο Γεώργιος Β. Ευστρατιάδης είναι ένας διακεκριμένος entrepreneur, visionary και publicspeaker με βαθιά εξειδίκευση στην τεχνολογία. Παθος του το blockchain, η Τεχνητή νουμοσύνη και την ψηφιακή καινοτομία. Ως Founder και CEO της Nooblabs AI™, ηγείται στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης εστιάζοντας στο Agentic AI και στα automations για την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες της. Είναιguest Masterclass lecturer για το MIT, και συγγραφέας του βιβλίου "Metaverse: Avoiding the dark turn”.
Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (BSc) και alumni του Singularity University στη Silicon Valley, ο Γεώργιος συνδυάζει ακαδημαϊκή αρτιότητα με επιχειρηματικό όραμα. Είναι μέλος του Board of Advisors σε διάφορες εταιρίες τεχνολογίας ενώ παράλληλα ειδικεύεται σε θέματα ηγεσίας, συμβουλευτικής και διαχείρισης προϊόντων, με αποστολή να βοηθά ανθρώπους και οργανισμούς να πετύχουν τα μέγυστα και να δημιουργήσουν θετική αλλαγή στον κόσμο.
