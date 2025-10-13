Γιώργος B. Ευστρατιάδης: «Η επιχειρηματικότητα είναι μια εμπειρία που σε μεταμορφώνει»

Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησής του.

Η επιχειρηματικότητα είναι μια εμπειρία που σε μεταμορφώνει. Σήμερα, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει ρίξει τα τείχη, μπορείς με πολύ μικρά αρχικά κεφάλαια να δοκιμάσεις κάτι που στο παρελθόν θα απαιτούσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένας νέος άνθρωπος έχει στα χέρια του εργαλεία που του επιτρέπουν να «παίξει σε παγκόσμιο ταμπλό» από το σπίτι του.

Αξίζει να ξεκινήσεις, γιατί ακόμα κι αν αποτύχεις, θα μάθεις. Θα μάθεις για τον εαυτό σου, για το πώς λειτουργεί η αγορά, πώς στήνεται μια ομάδα, πώς χτίζεται μια ιδέα. Αυτό το μάθημα δεν συγκρίνεται με κανένα πανεπιστήμιο. Και το σημαντικότερο: θα έχεις προσπαθήσει να βάλεις το δικό σου λιθαράκι.

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;

Από μικρός με γοήτευε η ιδέα ότι μπορείς να χτίσεις κάτι από το μηδέν. Θεωρούσα και θεωρώ τον προγραμματισμό (coding) κάτι μαγικό. Μπορούσα να δημιουργήσω κάτι που είχα στο μυαλό μου και να το δώσω σε άλλους λύνοντας προβλήματα. Απίστευτο.

Όταν μάλιστα μπόρεσα σε ηλικία 17 χρονών και εισέπραξα το πρώτο ευρώ μέσα από αυτό; Εκεί τέλειωσαν όλα για μένα. Το software ήταν μονόδρομος.

Από τότε με οδηγεί η τεχνολογία ουσιαστικά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν – και είναι – ένα πεδίο όπου οι δυνατότητες μοιάζουν ατελείωτες. Ήθελα να είμαι στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, όχι θεατής.

Η ανταμοιβή; Πρώτα απ’ όλα η ελευθερία στην δημιουργικότητα. Το να ξυπνάς το πρωί και να δουλεύεις πάνω σε κάτι που είναι δικό σου, που σε εκφράζει, που έχεις βάλει την ψυχή σου μέσα του. Και βέβαια, το συναίσθημα όταν βλέπεις έναν πελάτη να χρησιμοποιεί το εργαλείο σου και να λέει «αυτό μου λύνει πραγματικά ένα πρόβλημα». Αυτό δεν αποτιμάται σε χρήματα.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Η επιχειρηματικότητα είναι γεμάτη εμπόδια. Για την ακρίβεια είναι 99% προβλήματα και προκλήσεις. Όποιος επιχειρεί το γνωρίζει καλά αυτό.

Στην Ελλάδα αυτά διπλασιάζονται: γραφειοκρατία, έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, αβεβαιότητα. Ο δικός μου τρόπος είναι να βλέπω κάθε πρόβλημα σαν «πίστα σε video game». Δεν απογοητεύομαι όταν εμφανίζεται το εμπόδιο∙ το περιμένω. Το αντιμετωπίζω μεθοδικά, όπως θα έλυνα ένα bug στον κώδικα.

Το δεύτερο εργαλείο μου είναι η ομάδα. Μια καλή ομάδα δεν είναι απλώς άνθρωποι που εκτελούν, είναι συνεργάτες που προτείνουν, εμπνέουν, στηρίζουν. Όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου που μοιράζονται το ίδιο πάθος, τα εμπόδια γίνονται προκλήσεις που σας δένουν ακόμα περισσότερο.

Και τρίτο: η επιμονή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν έχεις αντοχές, θα τα παρατήσεις στην πρώτη δυσκολία. Η επιμονή είναι το μεγαλύτερο όπλο του επιχειρηματία. Χτίζεις στομάχι σιγά σιγά. Θες δεν θες. Και ή αντέχεις ή αποχωρείς.