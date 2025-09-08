«Γέφυρα Καρδιολογίας 2025» - Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, στην Πάτρα

Εστιασμένο στον Κλινικό Καρδιολόγο το Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2025» θα προσπαθήσει και φέτος να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα της «καθ’ ημέρα κλινικής πράξης» και να ενημερώσει για τις νεότερες εξελίξεις σε φάρμακα, συσκευές και στρατηγικές αντιμετώπισης, με εξαίρετους Έλληνες και ξένους ομιλητές, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Και συνεχίζει:

Το Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 12 - 14 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, απευθύνεται και σε άλλες παθολογικές ειδικότητες όπως Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Νεφρολόγους, Ενδοκρινολόγους, κτλ. καθώς και στους ειδικευόμενους Καρδιολογίας, στους φοιτητές Ιατρικής. Ειδική νοσηλευτική συνεδρία απευθύνεται σε νοσηλευτές με ενδιαφέρον στην ειδικότητα της καρδιολογίας. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο υπουργός υγείας κ. Α. Γεωργιάδης με διαδικτυακό μήνυμα.

«Συνεχίζοντας την επιστημονική παράδοση των Καθηγητών και Διευθυντών του Καρδιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Πατρών κ.κ. Δ. Αλεξόπουλου, Α. Μανώλη και Γ. Χάχαλη, οργανώνουμε και φέτος το 23ο Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2025». Επίσης, συνεχίζεται η διεξαγωγή παράλληλων συνεδριών με θέματα νοσηλευτικής, για τις οποίες θα χρειαστεί προ-εγγραφή» επισημαίνει ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Περικλής Νταβλούρος Καθηγητής Παθολογίας – Καρδιολογίας και προσθέτει:

«Το συνέδριο έχει προσανατολισμό στη συνεχή εκπαίδευση όχι μόνο καρδιολόγων αλλά και γενικών γιατρών, παθολόγων και άλλων ειδικοτήτων με έμφαση στις νεότερες εξελίξεις σε καθημερινά προβλήματα της κλινικής πράξης. Η 1η ημέρα ξεκινάει με ένα στρογγυλό τραπέζι που αφορά σε κλινικά προβλήματα της καρδιολογίας και συνεχίζεται με τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της αρρυθμιολογίας όπως ενδείξεις κατάλυσης αρρυθμιών, εμφυτεύσιμες συσκευές, κτλ. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συζητηθούν ζητήματα πρόληψης και θεραπείας που αφορούν στην υπέρταση, στην υπερλιπιδαιμία, κτλ και θα κλείσει με ενδιαφέρουσες διαλέξεις στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης του συνεδρίου.

Η 2η ημέρα είναι αφιερωμένη στην καρδιακή απεικόνιση (υπερηχογράφημα, αξονική και μαγνητική τομογραφία), η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος όσον αφορά στην καρδιολογική διάγνωση. Συνεχίζεται με συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην επεμβατική καρδιολογία, με έμφαση σε κλινικά σενάρια για τα οποία δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά και στην αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών και άλλων δομικών παθήσεων της καρδιάς από τους καρδιολόγους. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο τελικό καταληκτικό σύνδρομο όλων των καρδιακών παθήσεων δηλαδή την καρδιακή ανεπάρκεια, με έμφαση σε νέες θεραπείες φαρμακευτικές και μη.

Την τελευταία ημέρα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην συνεργασία των καρδιολόγων με άλλες ειδικότητες και όπως πάντα θα υπάρξει η γνωστή κοινή συνεδρία καρδιολόγων – καρδιοχειρουργών, όπου θα πραγματοποιηθεί διαδραστική συζήτηση σχετικά με ενδιαφέροντα περιστατικά.

Η επιστημονική αυτή συνάντηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη φαρμακευτικών και άλλων εταιριών του καρδιολογικού κλάδου, των οποίων τα εκθέματα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μας, αλλά και τοπικών φορέων και επιχειρήσεων. Πάντα τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο Πανελλήνιο συνέδριο πέρα από την προσφορά συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στους ιατρούς της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, επιδιώκουμε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την πόλη» καταλήγει ο κ. Νταβλούρος.

Επιλέξετε εδώ για το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου.